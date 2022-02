Corsair: tastiere K100, K70 e K65 finalmente lanciate con layout italiano

Corsair lancia tre delle più importanti tastiere del suo arsenale con layout italiano. Parliamo della K100, K70 e K65, scopriamolo

Leader mondiale nel settore dei dispositivi ad alte prestazioni dedicati a gamer e content creator, Corsair ha annunciato oggi la disponibilità di tre famose tastiere gaming: K100 RGB, K70 RGB TKL e K65 RGB MINI. Sempre più appassionati hanno ora la possibilità di scegliere come loro tastiera gaming una di questi tre gioielli che adesso andiamo ad inquadrare più in particolare.

CORSAIR K100 RGB

Pluripremiata tastiera gaming opto-meccanica, fiore all’occhiello dell’offerta dell’azienda, offre prestazioni senza paragoni. Questo grazie agli esclusivi switch CORSAIR OPX con attuazione ultraveloce di 1 mm e polling di 8.000 Hz. Inoltre, un LightEdge RGB a 44 zone, posizionato nella parte superiore e ai lati dell’elegante telaio in alluminio della K100 RGB ne accentua ulteriormente la straordinaria retroilluminazione.

Sei tasti macro dedicati con integrazione del software Elgato Stream Deck, insieme a una versatile rotella di controllo multifunzione personalizzabile attraverso il software iCUE. Il tutto per rendere questa tastiera estremamente versatile.

CORSAIR K70 RGB TKL – Champion Series

Per i giocatori più competitivi, questa tastiera gaming meccanica mette in risalto le funzionalità essenziali. Queste permettono di aggiudicarsi la vittoria in ogni torneo. Gli affidabili switch meccanici CHERRY MX Red e l’hyper-polling di 8.000 Hz permettono di giocare in totale serenità, assicurando una trasmissione dei comandi accurata e straordinariamente veloce.

Lo speciale switch della K70 RGB TK consente di passare in un baleno alla retroilluminazione statica per giocare senza distrazioni e disabilitare le macro per evitarne l’attivazione accidentale.

CORSAIR K65 RGB MINI

Racchiude funzionalità e prestazioni eccezionali in un fattore di forma incredibilmente compatto, pari al 60% del layout tradizionale. È equipaggiata con un cavo USB-C rimovibile e portatile. Dotata di switch meccanici CHERRY MX Red o MX SPEED, la K65 RGB MINI può essere facilmente personalizzata non solo con i tuoi keycap preferiti, ma anche con una barra spaziatrice luminosa opzionale (inclusa) e il tasto con il logo.

Conclusioni e considerazioni finali

Tutte e tre le tastiere saranno disponibili con keycap in resistente policarbonato ed ovviamente con il layout dei tasti in lingua italiana. È possibile acquistare le tastiere gaming sul negozio online e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati in determinate aree geografiche.

Cosa ne pensate di queste tastiere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.