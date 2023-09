Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, come migliorare le armi in Lies of P, il nuovo soulslike di Neowiz Games che reinterpreta in chiave dark il romanzo di Collodi: come menare forte gli altri burattini?

Che Lies of P ci sia piaciuto, fra tutti i suoi pregi e difetti, ve lo abbiamo già ampiamente espresso sia nell’anteprima dedicata alla demo, sia nella recensione completa della nostra redazione. Il titolo di Neowiz Games è attualmente disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One e ne potreste trovare la Deluxe Edition con un grande scontone su InstantGaming se non fosse attualmente esaurito. Magari seguitene la pagina cliccando qui, per essere notificati quando tornerà disponibile. Lies of P reinterpreta in chiave dark-noir l’eterno romanzo di Collodi, Pinocchio, e chiunque abbia giocato e apprezzato il Bloodborne di From Software ne è rimasto affascinato sin dai primi fotogrammi, per estetica e sistema di combattimento. E così, parliamo di armi.

Che materiali servono? | Lies of P: come migliorare le armi

Per migliorare le armi in Lies of P avrete bisogno di due cose nello specifico: Ergo e i vari tipi di Pietre Lunari. Ottenere Ergo è piuttosto semplice: potrete semplicemente uccidere avversari o trovarlo sparso nel mondo sotto forma di Frammenti. I Boss e i mini-Boss droppano frammenti di valore più elevato, che vi consentiranno una quantità maggiore di eco. Il primo upgrade richiede 200 Ergo, il secondo 230 Ergo e il terzo 260 Ergo. Si sale così via via, con il quarto che vi chiederà 320 Ergo per poi innalzare ancora di più la cifra (nulla di mai insormontabile però, non vi preoccupate, magari tenete da parte qualche frammento per le urgenze).

Per quanto riguarda le pietre, invece, questo materiale sarà un po’ più difficile da trovare rispetto all’Ergo. Anch’esse sono sparse in giro per tutta Krat e sono nascoste per bene in giro per le varie ambientazioni. Dovrete dunque esplorare le mappe in ogni anfratto, aprire ogni cassa e girare ogni angolo per poterne trovare a sufficienza. Troverete la prima all’ingresso dell’Hotel Krat, nella parte ad est del cortile che lo circonda.

Dove migliorare le armi? | Lies of P: come migliorare le armi

Non potrete migliorare le vostre armi sin dall’inizio del gioco, ma dovrete portare a termine la prima sezione ed arrivare all’Hotel Krat per poterlo fare. Una volta all’interno dell’Hotel, potrete incontrare finalmente una NPC chiamata Eugenie, il vero e proprio fabbro di Lies of P, che si occuperà di migliorare le vostre armi. Potrete trovarla nella parte Est dell’ingresso, alla destra dello Stargazer dell’area. Può anche alterare lo scaling delle vostre armi sulle varie caratteristiche, per renderle più adatte alla vostra build, oppure assemblare e disassemblare le armi in vostro possesso. Parlatele e selezionate Migliora Armi. Poi scegliete l’arma da migliorare e confermate successivamente. Se non avrete i materiali richiesti per effettuare l’upgrade, il gioco ve lo notificherà a schermo.

Buon divertimento!

E questo è tutto quello che dovete sapere sul come migliorare le armi in Lies of P. Fateci sapere che cosa ne pensate del gioco di Neowiz Games qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!