Baldur’s Gate 3: come usare la forgia di adamantio

Creare armi e armature sarà fondamentale per affrontare al meglio l’avventura nel mondo di gioco, in questa guida scoprirete come usare la forgia in Baldur’s Gate 3 nel migliore dei modi per essere sempre pronti alle battaglie che affronterete

Imparare come usare la forgia di adamantio di Baldur’s Gate 3, dei Larian Studios, può cambiare molto le carte in regola per affrontare al meglio la vostra prima run in questo videogioco che ha vinto il premio GOTY ai Game Awards 2023. La forgia, infatti, oltre a essere una delle tante location spettacolari e mozzafiato grazie al maestoso level design, è anche fondamentale per forgiare nuove armi e nuove armature per salire di livello. Attivare la forgia è molto semplice, utilizzarla è tutta un’altra storia. Non è complicato in realtà, ma ci sono alcune cose che dovete sapere.

4 semplici passaggi sul come usare la forgia in Baldur’s Gate 3

Una volta che il party avrà esplorato il Sottosuolo e sarà arrivato alla Grymforge, sarà quasi automatico raggiungere la Forgia di Adamantio sotto l’area di Duergar. Per forgiare armi e armature, dovrete seguire i seguenti passaggi:

Inserire un’arma o un’armatura Inserire il minerale Mithral nel Crogiolo Rilasciare la valvola della lava Tirare la leva della Forgia

Continuate a tirare la leva per far scendere il martello gigante sul Crogiolo e uscirà un’arma o un’armatura nuova. Finché avete il materiale, questo processo potete ripeterlo continuamente, ma solo dopo aver sconfitto Grym, il grande golem guardiano della Forgia. Grym è resistente a ogni forma di danno, eccetto per la lava e per il martello gigante, per cui i giocatori dovranno sfruttare l’ambiente per sconfiggere il boss. Se però Grym muore incastrandosi nell’incudine, i giocatori potrebbero non riuscire a utilizzare il minerale Mithral nel Crogiolo, impedendogli così di craftare. Al momento non ci sono rimedi, ma siamo sicuri che il gioco avrà una patch che risolverà il bug. Un altro bug è la lava che continua a colare, anche se questo bug si può risolvere facilmente partendo dall’ultimo checkpoint o entrare nella modalità a turni e aspettare che l’ambiente faccia il suo turno. I giocatori dovranno raccogliere manualmente tutte le risorse necessarie per craftare, che si possono trovare nella Grymforge o in alcuni punti della mappa di gioco.

Speriamo di esservi stati utili con questa breve guida su come usare la forgia in Baldur's Gate 3.