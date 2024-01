I videogiochi sui supereroi ultimamente sono diventati molto più frequenti e (fortunatamente) gli ultimi pubblicati sono di ottima qualità, ma ci sono anche altri più vecchi che hanno fatto comunque la loro bella figura: ecco i migliori videogiochi sui supereroi

Ce ne sono molti di videogiochi sui supereroi, che siano già pubblicati da tempo, nuovi o che ancora devono uscire. Fatto sta che i supereroi ci piacciono, motivo per cui teniamo particolarmente ai videogiochi con loro come protagonisti. Vi anticipiamo che in questa lista troverete SOLO personaggi della Marvel e della DC, per cui non contate titoli come Prototype o Infamous. Qui ci sono esclusivamente supereroi dei fumetti Marvel e DC. Fatte le dovute premesse, iniziamo subito con la lista!

5. Marvel’s Avengers | I migliori videogiochi sui supereroi

Questo rappresenta un tasto molto dolente dell’industria videoludica dedicata ai supereroi, non perché sia brutto, anzi, è un titolo valido, l’unico problema è che potevano fare molto di più. Il punto forte di Marvel’s Avengers è la trama, una storia nuova, inedita, che non abbiamo mai visto né nei fumetti né nei film. Captain America è morto dopo gli avvenimenti dell’A-Day, un evento in onore degli Avengers. Dopo aver fallito nell’impedire che il ponte di San Francisco esplodesse e che venisse rilasciata una sostanza che trasforma le persone in metaumani, il mondo ha iniziato a vedere gli Avengers come un pericolo per la società e il team si è quindi diviso. Gli eroi dovranno riunirsi quando una nuova minaccia, M.O.D.O.K, cerca di impadronirsi del mondo con un esercito di androidi anti metaumani.

La trama è avvincente e i personaggi creano dei bei legami tra loro, anche se alcuni sono trascurati (come Thor e lo stesso Cap). Per quanto riguarda il gameplay, è divertente, ma troppo ripetitivo. Anche se c’è da tener conto del fatto che ogni eroe ha il suo combat system, in questo la Square Enix si è messa d’impegno. Da giocare in compagnia di amici è ancora più divertente e puoi scegliere il tuo personaggio preferito da spedire dritto sul campo di battaglia. Puoi scegliere tra Iron Man, Hulk, Ms. Marvel, Black Widow, Thor e Captain America, ma ci sono altri DLC gratuiti che hanno sbloccato nuovi personaggi come Hawkeye, Kate Bishop, Black Panther, Spider-Man, Jane Foster e Bucky Barnes.

Marvel's Avengers - Playstation 5 Gioca una storia originale sugli Avengers: Marvel’s Avengers è un'interpretazione di questi iconici supereroi, tra cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor

4. X-Men Le Origini: Wolverine | I migliori videogiochi sui supereroi

Questa è l’eccezione alla regola dei videogiochi tie-in basati sui film. Purtroppo il titolo è stato molto sfortunato perché è uscito in un periodo in cui era partita la moda di sviluppare i videogiochi basati sui film. Soltanto che X-Men Le Origini: Wolverine è una piccola luce nel buio totale, uno dei pochi videogiochi tie-in davvero ben realizzati e molto divertenti. Immagina di giocare i primi capitoli di God Of War, ma al posto di Kratos ci metti Wolverine: hai ottenuto questo divertentissimo gioco. Basato sull’omonimo film in cui inizia la storia di Wolverine (abbiamo analizzato il personaggio in questo articolo), dove Logan si crea una nuova vita dopo aver lavorato come mercenario per il generale Stryker. Suo fratello Victor torna nella sua vita e inizia a rovinargliela uccidendo la sua compagna. Inizia così il viaggio di Wolverine in cui cerca vendetta.

Questo è probabilmente uno dei titoli più violenti nel mondo dei videogiochi. Il gioco è un hack and slash che ti permette di maciullare, sbudellare e mozzare gli arti di tutti i nemici in cui ti imbatti. Il tutto misto a delle spettacolari scene d’azione piene di quick time event che rendono la scena ancora più divertente da vedere, rappresenta un vero spettacolo per gli occhi. Purtroppo però, come abbiamo già detto, non ha avuto le attenzioni che meritava, considerando tutti i titoli tie-in pessimi che sono usciti in quel periodo. Se non hai ancora giocato questo titolo e hai ancora una PS3 o una Xbox 360, ti consigliamo assolutamente di recuperarlo.

3. Marvel’s Guardians Of The Glaxy | I migliori videogiochi sui supereroi

Non poteva mancare ovviamente uno dei team che negli ultimi anni è spopolato al cinema e ha fatto innamorare tantissimi fan Marvel. Marvel’s Guardians Of The Galaxy ha tutto ciò che mancava a Marvel’s Avengers. Anche qui troviamo una storia originale che non abbiamo mai visto nella trilogia cinematografica di James Gunn, ma i personaggi protagonisti sono gli stessi, così come rimane la movimentata musica anni 80 di cui il nostro amatissimo Star-Lord è appassionato. Qui la storia è più personale, scopriamo di più il passato di Peter Quill, com’era vivere con sua madre, gli insegnamenti che gli ha dato e cosa l’ha portato a diventare Star-Lord. Le cose si complicano quando, durante una delle loro ricerche di fortuna e denaro, si imbattono in una strana sostanza in grado di distruggere l’universo, ma questa creatura è controllata da una Chiesa galattica che intende purificare la galassia. I Guardiani si trovano così ad affrontare questa nuova minaccia, mentre Quill cerca di risolvere problemi personali.

Diversamente da Marvel’s Avengers, qui puoi controllare solo Star-Lord, ma puoi dare ordini agli altri Guardiani su quali attacchi effettuare in battaglia. Il videogioco è uno sparatutto in terza persona, con alcune sequenze platform e di indagini. I combattimenti sono frenetici e divertenti, man mano che sblocchi le abilità dei Guardiani diventa ancora più frenetico e veloce. Una volta caricata la mossa speciale, puoi motivare i tuoi compagni durante la battaglia, e le battute cambiano a seconda della difficoltà che state affrontando. A questo punto, oltre a potenziarvi, combatterete con canzoni anni 80 in background come Never Gonna Give You Up di Rick Astley. L’unico difetto sta nelle conseguenze delle scelte che compi, che non cambiano il finale, ma cambiano semplicemente il modo in cui ci arrivi, ma la storia rimane comunque avvincente.

(in offerta su amazon.it) Marvel's Guardians of the Galaxy (PS5) LEAD THE GUARDIANS OF THE GALAXY - You play as Star-Lord, so nothing's off-limits with your bold combat style, from Element Blasters and jet boot-powered dropkicks to tag-team beat-downs. With the Guardians fighting at your side, call the shots and overwhelm your opponents with signature attacks. Meanwhile, the consequences of your decisions will range from light-hearted to downright unexpected as your journey unfolds.

2. Marvel’s Spider-Man 2 | I migliori videogiochi sui supereroi

Era scontato che fosse in lista, ma non è il migliore in assoluto (forse hai già capito qual è quello in prima posizione). Ma fatto sta che Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei migliori titoli del catalogo Insomniac Games e una delle migliori esclusive Sony. Il gioco è il sequel diretto di Marvel’s Spider-Man e di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Non ci dilungheremo troppo con la trama per evitare di fare spoiler, ma in sintesi Peter Parker vive una nuova vita, da solo, lavorando come insegnante al liceo dove studia Miles Morales mentre la fidanzata Mary Janecontinua a lavorare come fotografa per il Daily Bugle. Nel frattemo in città arriva una nuova minaccia: Kraven il Cacciatore. Un mercenario che cerca la preda perfetta che possa dargli una fine degna, e nel farlo uccide tutti gli avversari che Spider-Man ha affrontato nella sua carriera, ma la minaccia è rappresentata anche da Venom.

Il gameplay è praticamente lo stesso del primo capitolo, ma è tutto potenziato: nuove mosse, nuovi gadget, nuove acrobazie. Hanno aggiunto perfino una tuta alare per viaggiare attorno alla mappa ad alta velocità. Una velocità così estrema che la PS4 non avrebbe mai potuto reggere, motivo per cui il videogioco è un’esclusiva PS5. Ci sono tantissime attività da fare, tra missioni principali, missioni secondarie, collezionabili, sfide, crimini, edifici da fotografare e tantissime altre attività. Anche le missioni secondarie sono molto profonde, come quella a Central Park con un tenero vecchietto, o ancora quella di Howard. In parole povere, preparati i fazzoletti.

(in offerta su amazon.it) Marvel's Spider Man 2 Gli Spider-Man Peter Parker e Miles Morales ritornano per una nuova avventura mozzafiato nel franchise Marvel's Spider-Man acclamato da tutta la critica.

1. Batman Arkham | I migliori videogiochi sui supereroi

Non c’è neanche motivo di spiegare il perché, la trilogia di Batman Arkham è la migliore nella storia dei videogiochi sui supereroi. La saga Arkham ha creato un nuovo combat system, ha fatto scuola e molti titoli di altre case di produzione di videogiochi hanno preso spunto proprio da Batman. Tutta la storia della saga Arkham ha un inizio spettacolare e una fine degna del personaggio di Batman. Oltre alle battaglie che il Cavaliere Oscuro affronta ogni notte con supercriminali come Il Pinguino, Due Facce, Bane, Mr. Freeze, Deathstroke e tanti altri, alla fine il vero protagonista della storia è il dualismo tra Batman e Joker. La storia gira intorno a loro, alla loro eterna guerra, che continua anche dopo la morte del suo rivale. Quella di Arkham è una delle storie più belle nel mondo dei videogiochi.

Tornando sul gameplay, questo si rinnova con il corso dei capitoli, partendo da Batman Arkham Asylum, che già ha segnato la storia con il nuovo stile di combattimento, i personaggi e l’ambientazione del manicomio di Arkham. Continua poi con Batman Arkham City, dove si aggiungono nuove mosse e nuovi gadget, ma stavolta in una open map, una mappa molto vasta in cui puoi visitare la città di Arkham. Finiamo poi con Batman Arkham Knight, che ci trasporta proprio a Gotham, diventando così un gioco open world in cui puoi spostarti ad alta velocità con l’uso del rampino e del mantello, ma anche con la Batmobile. Si evolve molto anche lo stealth, che a sua volta ha insegnato molto a molti sviluppatori. Nelle fasi stealth devi infatti studiare l’ambiente, fare attenzione a dove si trovano i nemici e usare vari gadget o ciò che trovi attorno a te per aiutarti a eliminarli uno a uno. Ciò che rende lo stealth divertente è la capacità di spaventare i nemici. C’è poco da dire, Batman Arkham ha fatto la storia.

Batman Arkham Collection (PS4) - PlayStation 4 Arkham collection è la versione definitiva della trilogia Arkham di rocksteady

Da un grande potere…

Questi erano, a parer nostro, i migliori videogiochi sui supereroi. Ce ne sono molti altri, anche se quelli esclusi dalla classifica di buoni ne sono davvero pochi. Avremmo potuto inserire anche i giochi della Telltale su Batman e sui Guardiani della Galassia, ma abbiamo voluto consigliarti il top del top. Purtroppo il resto dei videogiochi che sono usciti nei primi anni 2000 sono solo decenti o davvero penosi. Ora non resta che aspettare di vedere i prossimi che arriveranno, ovvero Marvel’s Wolverine, Marvel’s Iron Man, Blade, un gioco ancora senza titolo con Captain America e Black Panther e il prossimo Suicide Squad: Kill The Justice League.

Cosa ne pensi? Avresti aggiunto qualche altro titolo? Faccelo sapere nei commenti. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre news e guide dal mondo dei videogiochi e molto altro!