Tekken 8: guida alle migliori impostazioni

Andiamo a vedere insieme, in questa guida dedicata, quali sono le migliori impostazioni da settare per giocare al meglio, sia tecnicamente sia graficamente, a Tekken 8: a new challenger is here!

Nel mentre ci stiamo sfondando la faccia di pugni e calci per portarvi, quando prima, la nostra recensione di Tekken 8, stiamo lavorando a una lunga lista di guide per rendere il vostro ingresso nel mondo del picchiaduro di Bandai Namco meno traumatico possibile. In questa sede, vogliamo andare a vedere insieme a voi quali sono le migliori impostazioni grafiche da utilizzare sia su PC sia su Steam Deck per giocare al meglio, senza problemi tecnici di alcun tipo. Inoltre, andremo anche a scoprire qual’è il miglior schema di controlli da utilizzare sul gamepad, per evitare vari problemi come il tunnel carpale.

Breve premessa

Premessa fondamentale: mentre per quel che riguarda Steam Deck siamo sicuri che quelle impostazioni siano effettivamente le migliori, ovviamente sul fronte PC molto dipenderà dalle performance della vostra macchina da gioco. Quelle riportate qua sotto sono le migliori impostazioni per giocare a Tekken 8 su un computer di fascia alta. Vi invitiamo in ogni caso a controllare i requisiti della versione PC, che potete trovare cliccando qui. Partiamo!

Le migliori impostazioni per giocare a Tekken 8 su PC

Qui di seguito trovate le migliori impostazioni da settare su PC:

Modalità schermo : schermo intero

: schermo intero Risoluzione : impostare in base alla risoluzione massima dello schermo in uso

: impostare in base alla risoluzione massima dello schermo in uso Sincronizzazione verticale : disattivata

: disattivata Ombreggiatura a velocità variabile : disattivata

: disattivata Preimpostazione della qualità di rendering : personalizzata

: personalizzata Scala di rendering : 100

: 100 Upscaling : Nvidia DLSS se supportato dalla GPU, altrimenti TSR

: Nvidia DLSS se supportato dalla GPU, altrimenti TSR Qualità anti-aliasing : alta

: alta Qualità dell’ombra : alta

: alta Qualità texture : ultra

: ultra Qualità degli effetti : alta

: alta Qualità post-elaborazione : alta

: alta Qualità dello sfondo: ultra

Le migliori impostazioni per giocare a Tekken 8 su Steam Deck

Qui di seguito, invece, lo schema si riferisce alle migliori impostazioni per giocare a Tekken 8 sulla “piccola” Steam Deck:

Modalità schermo : schermo intero

: schermo intero Risoluzione : 1280×800

: 1280×800 Sincronizzazione verticale : disattivata

: disattivata Ombreggiatura a velocità variabile : disattivata

: disattivata Preimpostazione della qualità di rendering : personalizzata

: personalizzata Scala di rendering : 100

: 100 Upscaling : disattivato

: disattivato Qualità antialiasing : disattivata

: disattivata Qualità dell’ombra : bassa

: bassa Qualità texture : media

: media Qualità degli effetti : bassa

: bassa Qualità post-elaborazione : bassa

: bassa Qualità dello sfondo: media

Le migliori impostazioni per giocare a Tekken 8 con un controller

Passiamo invece al controller. Per esemplificazione abbiamo deciso di riferirci al DualSense di PS5, ma lo schema è sovrapponibile anche al controller di Xbox Series X | S. A nostro parere, il miglior schema di comandi pensabile è il seguente:

Pugno Sinistro (PS) : Quadrato

: Quadrato Pugno Destro (PD) : Triangolo

: Triangolo Calcio Sinistro (CS) : Croce

: Croce Calcio Destro (CD) : Cerchio

: Cerchio Presa (PS+CS) : L2

: L2 Presa (PD+CD) : R2

: R2 PS+CD : L1

: L1 PD+CS : R1

: R1 Heat Burst/Heat Smash : L3

: L3 Rage Art : R3

: R3 Movimenti personaggio: D-Pad

Buon divertimento!

Vi ricordiamo che Tekken 8 è attualmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S. E questo è tutto! Queste erano le migliori impostazioni tecniche e grafiche per giocare a Tekken 8! Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Bandai Namco qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!