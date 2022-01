Le votazioni per il “FIFA 22 Team of the Year” sono ufficialmente aperte e i candidati TOTY sono stati confermati, per questo motivo oggi vogliamo spiegarvi come votare per la squadra dell’anno

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con il Team of the Year (TOTY) di FIFA. L’evento, uno dei più attesi per gli appassionati del bel gioco, ha un’importanza più che rilevante per quanto riguarda FIFA dal momento che i giocatori vincitori del premio come “migliori dell’anno” riceveranno una versione estremamente boostata della propria carta nel FUT. Dal momento che le votazioni sono state ufficialmente aperte, oggi vi spieghiamo come votare per il TOTY di FIFA 22.

Le nomination

Nei giorni passati, EA ha pubblicato l’elenco degli 80 calciatori più forti degli ultimi dodici mesi, suddivisi nelle categorie Portieri, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti. Come ogni anno gli utenti esprimeranno le loro preferenze e per il team vincitore del TOTY, al termine delle votazioni, verranno rilasciate le carte speciali del Team of the Year. Le carte, caratterizzate da un layout blu e dorato, sono la versione più forte presente nel FUT dei giocatori in questione. Oltre ad essere assolutamente decisive in-game, queste carte hanno anche un gran valore di mercato e per questo motivo negli anni sono diventate la preda più golosa per i fedelissimi dell’Ultimate Team. Ma come si fa in FIFA 22 a votare per i giocatori in nomination al TOTY? Ora ve lo spieghiamo.

Come votare – FIFA 22 TOTY: come votare per il Team of the Year

Votare le proprie preferenze in realtà è abbastanza semplice. Una volta consultata la lista delle nomination dei giocatori candidati a vincere il premio, basterà collegarsi alla pagina relativa alle votazioni qui. Una volta sulla pagina, bisognerà recarsi alla sezione “Team of the Year” e selezionare le preferenze in base ai ruoli. Nonostante il team sia schierato con una formazione di default, è possibile inserire i ruoli a prescindere dalle posizioni (a centrocampo ad esempio è possibile inserire CC, CDC e COC indifferentemente). Una volta effettuate le proprie scelte basterà confermarle ed aspettare i risultati.

Tra i candidati sono presenti anche alcuni protagonisti del nostro campionato e della Nazionale. In particolare tra gli attaccanti troviamo per la prima volta Federico Chiesa, protagonista dello scorso Europeo, Ciro Immobile, Lautaro Martinez e Lorenzo Insigne. A centrocampo immancabili Nicolò Barella, Locatelli e i due capisaldi della nazionale Marco Verratti e Jorginho. A seguire, tra i difensori troviamo i soliti centrali della Juventus (Chiellini e Bonucci), Simon Kjaer e Milan Skriniar. Tra i terzini spuntano Spinazzola e Theo Hernandez. Unico portiere invece Mike Maignan, con Donnarumma come consolazione.

Risultati e premiazione – FIFA 22 TOTY: come votare per il Team of the Year

Per quanto riguarda i risultati delle votazioni, non c’è ancora una data ben precisa. La Squadra dell’anno verrà annunciata in data da definire, con gli oggetti giocatore TOTY che verranno rilasciati subito dopo la premiazione. Secondo voci (non attendibili e non confermate) i risultati delle votazioni dovrebbero essere pubblicati venerdì 14 Gennaio. Come già detto però sono soltanto speculazioni, quindi nulla di concreto su cui far affidamento. Per il momento non resta che aspettare che EA faccia la sua mossa e sperare di aver azzeccato almeno alcuni tra i giocatori desiderati.

And the winner is…

Bene amici, questa era la nostra breve guida su come votare per i TOTY dell’Ultimate Team in FIFA 22. Speriamo di esservi stati utili e che le vostre scelte siano state condivise dalla community. In attesa di vedere quali giocatori saliranno sul podio vi auguriamo un grosso in bocca al lupo e come sempre vi ricordiamo di non perdervi le ultime news, recensioni e tanto altro ancora qua su tuttoteK. Inoltre non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi a prezzi scontatissini. Ciao!