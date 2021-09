Una delle novità più importanti di FIFA 22 risiede nell’approfondimento di moduli, tattiche personalizzate e istruzioni giocatori, e oggi voglio mostrarvi le migliori impostazioni per il vostro FUT

FIFA 22 è disponibile per gli appassionati di calcio di tutto il mondo che hanno comprato la versione Ultimate del gioco. Quest’anno in FIFA 22 EA ha voluto scuotere il meta con nuove formazioni, tattiche personalizzate e istruzioni per i giocatori, quali sono le migliori per dominare Weekend League e Division Rivals in Ultimate Team? Non temete, siamo qui per spiegarvelo.

Tanti cambiamenti

Quest’anno EA ha deciso di stravolgere le modalità del FUT sotto diversi aspetti. Le campagne della Weekend League possono essere estenuanti, dalle qualificazioni alle partite stesse (specialmente giocando con un metodo fallace). Sia che scegliate di usare una formazione d’attacco come il 4-2-2-2, sia una delle nuove formazioni come il 5-2-3 (col diamante), la scelta delle giuste istruzioni per i giocatori, delle tattiche e delle impostazioni difensive/offensive sarà cruciale per la tenuta della squadra. Scegliere il sistema giusto vi metterà in una buona posizione per ottenere più vittorie in FUT Rivals e Squad Battles, risparmiando tempo anche con la qualificazione alla Weekend League. Di seguito quindi, vi spiegheremo come EA ha cambiato le tattiche personalizzate in FIFA 22, quali nuovi moduli sono state aggiunti e quali sono le migliori istruzioni giocatori.

I nuovi moduli – FIFA 22: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

Oltre a quelli presenti nelle scorse edizioni del gioco, quest’anno in FIFA 22 sono stati aggiunti i seguenti moduli:

3-5-1-1 : un modulo prettamente offensivo per chi predilige l’attacco sulle fasce con una buona copertura al centro (ovviamente alta)

: un modulo prettamente offensivo per chi predilige l’attacco sulle fasce con una buona copertura al centro (ovviamente alta) 5-4-1 (diamante) : anche questo adatto per il gioco sulle fasce ma con una linea difensiva più bassa a 5 ed un solo CDC in copertura

: anche questo adatto per il gioco sulle fasce ma con una linea difensiva più bassa a 5 ed un solo CDC in copertura 5-2-3 : un misto tra le due formazioni precedenti, con la difesa a tre supportata dai terzini a tutta fascia e due ali a supporto dell’ATT

: un misto tra le due formazioni precedenti, con la difesa a tre supportata dai terzini a tutta fascia e due ali a supporto dell’ATT 4-3-2-1 e 3-4-2-1: questi due moduli complementari cambiano soltanto nella difesa, con le ali che diventano COC. Come questo impatterà sul meta comunque, è ancora da vedere.

Dal momento che questi nuovi moduli sono ancora da sperimentare e approfondire, vi daremo i nostri consigli su moduli, tattiche personalizzate e istruzioni giocatore tra quelli già rodati. Iniziamo sicuramente con il 4-4-2 stretto, con i due CC al posto degli esterni di centrocampo. Tenete a mente che le seguenti istruzioni sono puramente indicative, dal momento che il gioco è disponibile soltanto da pochi giorni.

Giocare col 4-1-2-1-2 (2) – FIFA 22: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

Come anticipato, iniziamo col 4-1-2-1-2 con i due CC a centrocampo al posto degli esterni. Se avete intenzione di utilizzare questo modulo, le migliori impostazioni sono le seguenti:

Difesa: Equilibrata con 50 di Profondità

Attacco: Equilibrato, con 50 di Ampiezza, 50 di Giocatori in Area e Passaggi Diretti/Manovra Veloce. Tenete a mente che con Passaggi Diretti potreste trovarvi scoperti in caso di ripartenza.

Angoli e Punizioni: 2 barre

Per quanto riguarda le istruzioni giocatore, impostate le seguenti:

Terzini: Resta dietro in attacco

CDC: Copertura al centro, Resta dietro in attacco

CC: Entra in area per il cross, Avanza

COC: Resta avanti

ATT: Resta avanti, Inserisciti alle spalle

Questo modulo è l’ideale per chi predilige il gioco al centro, con il rischio però di lasciare le fasce scoperte. Questo potrebbe portare alcuni problemi contro moduli larghi o contro esterni/ali particolarmente veloci. Inoltre, vi consigliamo particolare attenzione nel coprire adeguatamente sulle ripartenze avversarie dopo i calci d’angolo.

Giocare col 4-2-3-1 – FIFA 22: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

Uno dei moduli più efficaci, in queste prime fasi del gioco, si è dimostrato essere il 4-2-3-1. Questo modulo, grazie ai due CDC e al COC centrale arretrato offre una buona copertura al centro in difesa e parecchi spunti offensivi in attacco. In caso vogliato utilizzare questo modulo, vi consigliamo le seguenti impostazioni:

Difesa: Equilibrata, con 50 di Profondità

Attacco: Equilibrato, 50 di Ampiezza, 60 di Giocatori in area e Manovra Veloce.

Angoli e Punizioni: 2 barre

Per quanto riguarda le istruzioni giocatore, vi consigliamo le seguenti:

Terzini: Resta dietro in attacco

CDC: Entrambi Copertura al centro. Ad uno Resta dietro in attacco, all’altro Avanza.

COC: Resta avanti, Entra in area per il cross

ATT: Resta avanti, Inserisciti alle spalle

Anche con questo modulo vi conviene optare per lo sfondamento centrale a discapito del gioco sulle fasce. I punti di forza del 4-2-3-1 è l’ottimo bilanciamento tra copertura in fase difensiva e l’attacco con i COC. Anche qui come il modulo visto in precedenza, attenzione agli esterni veloci dei moduli larghi, e alle ripartenze dopo i calci piazzati.

Giocare col 4-4-2 – FIFA 22: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

Questo modulo è il mio preferito. In FIFA 22 il 4-4-2, oltre a concedere diverse opzioni nella costruzione della manovra, è probabilmente il più bilanciato. Con questo schieramento è possibile giocare al centro così come sulle fasce, mantenendo comunque una buona copertura in tutte le zone del campo. I due ATT inoltre offrono molte più soluzioni in avanti. Per giocare con il 4-4-2 vi consigliamo le seguenti impostazioni:

Difesa: Equilibrata, con 50 di Profondità

Attacco: Equilibrato, 50 di Ampiezza, 50 di Giocatori in area ed Equilibrato nella costruzione.

Angoli e Punizioni: 2 barre

Riguardo alle istruzioni giocatore, vi consigliamo le seguenti:

Terzini: Resta dietro in attacco

Esterni di centrocampo: Taglia dentro

CC: Copertura al centro (usate i centrocampisti box-to-box)

ATT: Entrambi Resta avanti e Inserisciti alle spalle

Con questo modulo vi conviene giocare molto sulle fasce, essendo (per ora) il meta di FIFA 22. Quest’anno imbucare con gli esterni risulta estremamente semplice, soprattutto con passaggi lunghi e inserimenti larghi alle spalle dei difensori. I due attaccanti, infine, offrono opzioni in are di rigore sia per le palle alte che per gli inserimenti.

Giocare col 4-3-3 (4) – FIFA 22: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

Questo modulo somiglia molto al 4-4-2, ad eccezione della disposizione dei centrocampisti. Se prima avevamo i due centrocampisti centrali affiancati dagli esterni di centrocampo, qui troviamo un COC basso dietro il tridente. Anche con questo modulo è consigliato il gioco sulle fasce e le ripartenze con passaggi lunghi alle spalle dei terzini avversari. Per giocare con questo modulo vi consigliamo:

Difesa: Equilibrata, con 50 di Ampiezza a 75 di Profondità

Attacco: Manovra Veloce, Passaggi Diretti, 75 di Ampiezza, 60 di Giocatori in area

Angoli e Punizioni: 2 barre

Riguardo alle istruzioni giocatore, vi consigliamo le seguenti:

Terzini: Sovrapponiti

CC: Copertura al centro

Ali: Taglia dentro

COC: Entra in area per il cross, Resta avanti

ATT: Resta avanti

Questo modulo, coem già detto, è adatto per il gioco sulle fasce ma è molto più offensivo e sbilanciato del 4-4-2. A causa della linea estremamente alta e dell’ampiezza della squadra, l’obbiettivo giocando con questo modulo è quello di recuperare palla a centrocampo e ripartire il più rapidamente possibile in contropiede. Attenzione a non perdere palla a centrocampo, o potreste subire grosse imbarcate.

Fischio d’inizio

