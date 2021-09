CoD Cold War e Warzone: ecco la data d’inizio della Stagione 6

Pochi minuti fa, l’account ufficiale del franchise ha svelato la data d’inizio della Stagione 6 di CoD: Black Ops Cold War e Warzone

Ammettiamolo: il franchise di Call of Duty è indiscutibilmente, insieme a quello di Battlefield, fra i più renumerativi nell’intero mercato degli FPS multiplayer. Una serie che va avanti ormai da anni e che ha raggiunto il suo picco in termini di popolarità con l’uscita di Warzone, il battle royale free-to-play che ha conquistato milioni di cuori e continua a stabilire record di giocatori connessi in tutto il mondo. È attualmente in corso la stagione 5 sia di Warzone, sia del capitolo principale attuale Black Ops Cold War (aspettando Vanguard), ma il contenuto stagionale sta volgendo al termine e, consecutivamente, si sta avvicinando quello della sesta, ultima, tranche.

Proprio pochi minuti fa, Activision ha utilizzato l’account Twitter ufficiale del franchise per annunciare la data d’inizio della stagione 6, ossia il prossimo 7 ottobre. Con il tweet ha anche rilasciato una intro cinematica che ci fa accenno ai grandi cambiamenti in arrivo. Come dicevamo, questa sarà la sesta e ultima stagione di Black Ops Cold War e si andrà quindi a chiudere il cerchio di trama che si è andato espandendo nel corso degli aggiornamenti, lasciando quindi spazio a Vanguard, in arrivo il prossimo 5 novembre. Qui sotto trovate il Tweet.

Wake up, soldier. The final showdown is upon us 🔥 Season Six of #BlackOpsColdWar and #Warzone arrives on October 7th. Get ready. pic.twitter.com/YdtjfGQvil — Call of Duty (@CallofDuty) September 29, 2021

CoD Black Ops Cold War e Warzone: arriva la stagione 6, preparatevi a salutare Verdansk!

La stagione 6 vedrà, infine, la distruzione di Verdansk. Una mappa che ne ha viste davvero di tutti colori: sparatorie, bombardamenti, guerre e rivalità, ma sembra proprio sia giunto il momento di salutarsi. Inoltre, la sesta stagione dovrebbe anche marcare il ritorno di Adler al fianco di Mason, che lo aiuterà a liberarsi dal gioco mentale di Perseus. Adler riuscirà a ritornare al vecchio se stesso con l’aiuto di una macchina che, dai trailer, sembra lavorare uno strano liquido verde.

Insomma: la stagione 6 di CoD Black Ops Cold War e Warzone è vicinissima e segnerà la fine del ciclo del capitolo principale del franchise. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!