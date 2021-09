Ormai ci siamo: FIFA 22 è in dirittura d’arrivo e in questo articolo vogliamo mettere alla luce ogni singola cosa ed aspetto da sapere prima di iniziare a giocarlo: siete pronti a scendere nuovamente in campo?

Ormai ci siamo: a separarci dall’uscita dell’annuale capitolo di FIFA, la simulazione calcistica per eccellenza, rimane una manciata di ore. Il prossimo 1 ottobre sarà il giorno X, quello in cui chiunque potrà finalmente mettere mano al nuovo titolo di Electronic Arts, dopo averlo magari provato per le prime 10 ore in Accesso Anticipato. La competizione annuale con PES, inoltre, si è anche evoluta spostando gli equilibri. Il nuovo capitolo della serie di Konami, infatti, ha cambiato rotta diventando effettivamente un free-to-play con DLC a pagamento che verrà aggiornato e corretto nel tempo, eFootball. FIFA è invece rimasto tradizionale, con un titolo a prezzo pieno che è andato a migliorare e modificare gli aspetti critici della versione 2021 (o almeno speriamo sia così) e ad espandere le possibilità di gioco per tutti gli appassionati di calcio.

Prima di tornare in campo!

Visto l’avvicinarsi inesorabile del lancio di FIFA 22 e viste le novità già mostrate ed elencate da Electronic Arts, prima di buttarci di nuovo in campo e giocarlo con voi abbiamo pensato di creare per voi questo articolo che fa parte della serie “cosa sapere”. Probabilmente sarete già a conoscenza di molte delle informazioni elencate qui di seguito, ma ci piace pensare di indirizzare questa tipologia di articoli ai novizi o ai veterani in cerca di qualche curiosità aggiuntiva che magari era sfuggita alla loro attenta analisi. Iniziamo!

Data, piattaforme ed edizioni – FIFA 22 sta per arrivare: cosa sapere prima di iniziare a giocarlo!

Innanzitutto, come detto in apertura, FIFA 22 sarà disponibile a partire dall’1 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC. Disponibile anche la classica versione ridotta annuale su Nintendo Switch. Il titolo sarà acquistabile sia in Standard Edition, al prezzo di 59.99€ sia fisico sia digitale sugli store delle varie console, sia in Ultimate Edition al prezzo di 99.99€.

Hypermotion… ma il PC? – FIFA 22 sta per arrivare: cosa sapere prima di iniziare a giocarlo!

La principale innovazione del titolo rispetto alle scorse iterazioni è stata sicuramente l’intenzione (e la successiva riuscita) di Electronic Arts di utilizzare il motion capture per “catturare” l’intera partita. Questo ha permesso agli sviluppatori di aggiungere al gioco ben 4000 nuove animazioni, rendendo molto più gradevoli e fluidi i movimenti e le reazioni dei modelli dei giocatori, in modo da avvicinarli il più possibile alle loro controparti reali. Questa è la tecnologia HyperMotion, creata grazie all’utilizzo delle tute Xsens nel momento del motion capture.

La principale innovazione del titolo rispetto alle scorse iterazioni è stata sicuramente l'intenzione (e la successiva riuscita) di Electronic Arts di utilizzare il motion capture per "catturare" l'intera partita. Questo ha permesso agli sviluppatori di aggiungere al gioco ben 4000 nuove animazioni, rendendo molto più gradevoli e fluidi i movimenti e le reazioni dei modelli dei giocatori, in modo da avvicinarli il più possibile alle loro controparti reali. Questa è la tecnologia HyperMotion, creata grazie all'utilizzo delle tute Xsens nel momento del motion capture.

Lo scopo è ovviamente quello di aumentare l'immersione del giocatore, con atteggiamenti, movimenti e scambi più credibili. Questa versione "next-gen" di FIFA 22 sarà però disponibile esclusivamente sulle console di nuova generazione di casa Sony e Microsoft e su Google Stadia. Per quanto possa aver alzato il vento delle polemiche no, la versione PC non godrà di queste migliorie. Electronic Arts ha anche spiegato le sue motivazioni che possono essere così riassunte: il mercato del PC non è sicuramente la priorità dell'azienda. La maggior parte delle attenzione è stata devoluta all'utenza console, ha candidamente ammesso EA, e non implementando la tecnologia Hypermotion nella versione PC di FIFA 22 si consentirà, anche ai possessori di PC di fascia media, di poter comunque vivere la nuova esperienza di simulazione calcistica.

Nuove leghe, meno licenze? – FIFA 22 sta per arrivare: cosa sapere prima di iniziare a giocarlo!

Electronic Arts ha esteso gli orizzonti di licenza per FIFA 22, aggiungendo nuove leghe, fra cui quella indiana, ungherese e di Cipro. Per quel che riguarda le squadre italiane, le uniche licenze sfuggite dalle mani di EA sono quelle della Roma, dell’Atalanta, della Lazio e della Juventus, che hanno stretto accordi esclusivi di partnership con Konami. Come sempre, a cambiar nome non saranno assolutamente i giocatori, ma semplicemente verranno modificate le divise, i loghi e i nomi dei club. Se volete qualche altra curiosità sui giocatori e sulle squadre, vi rimandiamo a qualche nostro articolo dedicato in cui vengono elencati i giocatori più forti e le prime carte Icon della modalità Ultimate Team (qui e qui).

Carriera e FUT – FIFA 22 sta per arrivare: cosa sapere prima di iniziare a giocarlo!

In FIFA 22 faranno ritorno le classiche ed eterne modalità che tutti gli appassionati hanno imparato ad amare. La prima, ovviamente, quella dedicata al giocatore singolo: la Carriera. La modalità in FIFA 22 vi consentirà di espandere ulteriormente gli orizzonti di personalizzazione del vostro Team e vi lascerà creare, oltre agli aspetti meramente estetici legati agli stemmi e ai loghi, la vostra linea dirigenziale da seguire nel corso della stagione.

Fulcro di ogni capitolo di FIFA è ovviamente la modalità Ultimate Team. Quest'anno è andata ad aggiungersi una nuova divisione, la Elite, per tutti coloro che si vogliono cimentare in sfide maggiori. Presenti anche le stagioni, che ovviamente forniranno ai giocatori premi esclusivi e sempre diversi, oltre che all'ovvio matchmaking online (incrociamo le dita per i server!) e le partite co-op.

E rimaniamo ancora in attesa (per poco!)

Termina qui il nostro articolo su cosa sapere prima di iniziare a giocare a FIFA 22. Siete pronti a tornare in campo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!