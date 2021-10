Se volete cambiare l’aspetto della vostra arma in Far Cry 6, in questa guida troverete tutto il necessario per sapere come fare

Ubisoft ha da poco fatto uscire il nuovo capitolo della sua famosa serie di sparatutto in prima persona, da pochi giorni è infatti disponibile Far Cry 6. Il titolo è approdato di recente sulle console ammiraglie di Sony e Microsoft e anche su PC. Sono tante le cose di cui parlare riguardo al nuovo capitolo della serie, tra queste vi proponiamo una guida semplice su come poter cambiare l’aspetto di un’arma in Far Cry 6.

Far Cry 6: i dettagli del nuovo capitolo

Il sesto capitolo della serie Ubisoft è ambientato in un’isola caraibica fittizia chiamata Yara, governata da uno spietato dittatore chiamato da tutti “El Presidente”. Far Cry ha una lunga tradizione di antagonisti carismatici, che spesso sono anche più incisivi dei protagonisti che il giocatore andrà a controllare. Anche in questo caso la formula si ripete: il nuovo nemico della storia è Anton Castillo interpretato dal grande attore Giancarlo Esposito, famoso per aver interpretato altri famosi villain in diversi film e serie TV importanti.

Il giocatore in Far Cry 6 assume il controllo di un guerrigliero della rivoluzione chiamato Dani Rojas, di cui potrà deciderne il sesso. Dani Rojas lotterà per spodestare dal suo ruolo di dittatore Anton Castillo, facendo di tutto per distruggere il corrotto governo imposto dal tiranno. Nella sua lotta Dani avrà numerose armi da usare, alcuni completamente personalizzabili. Andiamo dunque a vedere come cambiare l’aspetto di un’arma in Far Cry 6.

Cambiare skin – Far Cry 6: come cambiare l’aspetto di un’arma

Per prima cosa per cambiare l’aspetto di un’arma in Far Cry 6, bisognerà trovare della vernice sparsa per il mondo di gioco. Una volta ottenuta si può accedere nel menu dell’Arsenale. Qui bisognerà scegliere l’arma di cui si vuole cambiare la skin, poi si dovrà premere il pulsante inspect e scegliere l’icona Aspetto posta nell’angolo in fondo a sinistra. Da qui si potrà poi scegliere la skin che si preferisce usare.

Ogni arma ha poi diverse skin da utilizzare, raccogliendo in giro materiali per verniciarle si sbloccheranno tanti diversi aspetti, che saranno poi selezionabili nel menu Arsenale. Dopo aver spiegato dunque come cambiare la skin di un’arma passiamo poi a come trovare nuove skin per le vostre armi all’interno dell’isola di Yara in Far Cry 6.

Come ottenere nuove skin per le armi – Far Cry 6: come cambiare l’aspetto di un’arma

Come si ottengono dunque le skin in Far Cry 6? L’esplorazione è sempre la chiave in questo caso. Nel mondo di gioco di Far Cry 6 troverete vari forzieri del tesoro e altri oggetti nascosti in giro per la mappa. Alcuni di questi potrebbero contenere della vernice che sarà poi la chiave per sbloccare le nuove skin per le armi in possesso. Questa vernice potrà essere usata come moneta di scambio per comprare l’aspetto di ogni arma che preferite.

Ci saranno poi alcune skin più rare di altre da sbloccare e anche queste saranno sempre visibili nel menu dell’Aspetto. Oltre alle skin in Far Cry 6 ci sono anche delle armi uniche che si possono sbloccare completando differenti obiettivi all’interno del gioco. Per capire come sbloccare una determinata arma speciale basterà andare nel menu dedicato a questa tipologia di bocche da fuoco e leggere gli indizi su come è possibile sbloccarle. Naturalmente le skin non cambiano i parametri di un’arma, ma ne abbelliscono solamente l’estetica.

In conclusione

La nostra guida su come cambiare l’aspetto di un’arma e anche come trovare le nuove skin, si conclude qui. Far Cry 6 però ha ancora molti segreti da rivelare, ad esempio potreste essere curiosi di sapere quanto è la durata complessiva del gioco, oppure capire come fermare gli Amigos, ossia i simpatici e letali animaletti che verranno in vostro aiuto all’interno del gioco.

La nostra guida finisce qui, ma se vi servono altri consigli su altri giochi potete restare su tuttoteK anche per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.