Recensione Creative SXFI THEATER: un cinema nelle orecchie

In questa recensione analizzeremo pregi e difetti delle Creative SXFI THEATER. Cuffie wireless che mi hanno stupito da tanti punti di vista

Il mondo delle cuffie è una realtà che mi ha sempre particolarmente affascinato. Il fascino è forse dettato dall’unicità del prodotto, dal feedback che abbiamo quando ne proviamo di diversi brand e modelli. La recensione di oggi verte su un paio di cuffie di fascia medio/alta, in particolare parliamo delle Creative SXFI THEATER. Molti sono i punti di forza che ho riscontrato in questo paio di cuffie, a partire dal design passando per l’App dedicata finendo con la qualità audio generale. Di seguito una descrizione dettagliata che si pone l’obiettivo di farvi immergere in quest’esperienza uditiva.

Recensione Creative SXFI THEATER | Confezione ed Unboxing

Il packaging delle cuffie è davvero bellissimo. La scatola è curatissima, ogni informazione è scritta in maniera chiara ed inequivocabile. All’interno della confezione troverete le cuffie, un microfono, una chiavetta USB che fa da trasmettitore, un USB extension, un cavo USB-C (per la ricarica) e un cavo AUX da 3,5mm.

Caratteristiche tecniche

Passiamo subito con una carrellata di caratteristiche tecniche per poi passare alla parte veramente importante della recensione. Le cuffie sono leggere ma non leggerissime, parliamo infatti di 346 grammi (incluso il microfono). Impedenza di 32 Ohm e risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Il connettore della ricarica è un USB-C. Il comparto wireless è di tipo 2.4 GHz low-latency (ne vedremo i risvolti in seguito) e la batteria assicura fino a 30 ore di riproduzione con una ricarica completa. Le ore sono calcolate a volume medio e con i LED spenti.

Recensione Creative SXFI THEATER | Materiali, design e pulsanti

Iniziamo dai primi feedback che ho provato al primo contatto con la cuffia. I materiali sono plastici ma donano una sensazione comunque premium. L’archetto superiore è ben imbottito e non reca nessun fastidio alla parte superiore del capo. Le imbottiture dei padiglioni sono facilmente rimovibili e sono di un materiale in memory-foam che è davvero spaziale: l’azienda di Singapore è riuscita a trovare il punto di equilibrio tra la pressione dei padiglioni sulle orecchie al fine di garantire un ottimo isolamento con l’esterno senza però pressare eccessivamente. Nella parte esterna dei padiglione c’è un led circolare che si può illuminare di diversi colori. Anche qui a mio parere un punto a favore: niente di eccessivamente colorato o appariscente, non nascono come cuffie esclusivamente per il gaming, anzi!

Passiamo ai pulsanti fisici che sono presenti sulla Creative SXFI THEATER. Il padiglione destro è assolutamente sgombro da pulsanti, è tutto concentrato sul sinistro. Il primo pulsante che si incontra è quello di accensione/spegnimento (basta tenere premuto per due secondi per metterle in funzione). Successivamente c’è l’ingresso jack per il microfono e i due ingressi USB-C e Jack 3.5mm (il primo per la ricarica e il secondo se voleste collegare la cuffia tramite cavo). Subito dopo vi è il tasto per mutare il microfono (qualora sia connesso) e la rotellina per gestire il volume. Infine, il tasto per attivare o disattivare il SXFI.

app1

app2

Recensione Creative SXFI THEATER | Primo utilizzo, Applicazione e Considerazioni

Un punto assolutamente di forza di questo paio di cuffie è sicuramente l’App dedicata. Alla prima installazione sarà richiesto infatti di collegarle con un dispositivo mobile (io ho usato un iPad). La connessione è ovviamente instantanea e, dopo aver effettuato il pairing, vi sarà richiesto di scattare delle foto alle vostre orecchie e al vostro viso. Sembrebrà assurdo, ma la tecnologia presente in queste cuffie permette di mappare il vostro orecchio e la vostra conformazione del viso al fine di ottimizzare l’audio delle cuffia in maniera del tutto personalizzata. Il mapping una volta effettuato sull’App sarà trasferito in maniera automatica alle cuffie non appena verranno abbinate all’account.

Dall’App dedicata è ovviamente possibile personalizzare le opzioni di ascolto, tra una vasta scelta di preset e una non meno vasta possibilità di personalizzazione totalmente custom (frequenza per frequenza). Prima di buttarci nel capitolo padre di ogni recensione di un dispositivo audio (che risponde alla domanda: “Come si sente?”), vorrei riportare qualche considerazione sparsa su feedback e idee che mi sono fatto durante la fase di prova. Prima di tutto segnalo la comodità assoluta del microfono che può essere rimosso, tuttavia la qualità del microfono a mio parere non è del tutto in linea con la qualità (estremamente alta e soddisfacente) della cuffia. La qualità del microfono risulta leggermente ovattata e per questo non particolarmente confrontabile alla qualità sonora delle cuffie.

Altre due importanti pecualiarità che ho riscontrato sono la rotella del volume graduale e il grande divario tra la qualità sonora quando si ha il SXFI attivo e inattivo. La rotella del volume restituisce un feedback ottimo, l’aumento e la diminuzione del volume vengono eseguiti in fade per un risultato tanto graduale quanto piacevole e sbalorditivo. Un piccolo appunto anche sulla funzione SXFI, a mio parere l’unica utilizzabile perché la qualità audio è davvero altissima (ne parleremo diffusamente nel prossimo paragrafo).

Recensione Creative SXFI THEATER | Come si sente?

Provare le Creative SXFI THEATER in pochi casi d’uso sarebbe stato riduttivo. Queste cuffie si pongono l’obiettivo infatti di coprire praticamente ogni sfaccettatura del mondo entertainment dal gaming, alla musica passando per la visione di film. La personalizzazione dall’App permette di equalizzare secondo il proprio gusto la cuffia in maniera tanto precisa quanto maniacale e la cuffia non perde un colpo restituendo sempre ottime sensazioni.

Ho visionato diversi film, anche con qualità differenti (per poter apprezzare la “virtualizzazione” del SXFI con pellicole non proprio recenti), ed il risultato è stato veramente perfetto. L’ascolto musicale può essere personalizzato moltissimo, ma il risultato è davvero sempre ottimo. La sorpresa più grande è stata però quando ho utilizzato le cuffie in ambito gaming. In particolare sono state collegate alla mia PS4 (loro sono compatibili anche con PC/Mac, Nintendo Switch e con SXFI TV) e il risultato è stato brillante. Devo dire che le cuffie wireless non mi entusiasmano spesso in ambito gaming perché le latenze sono (anche se minime) presenti. Il trasmettitore low-latency di queste cuffie è davvero eccezionale perché l’audio è praticamente senza ritardo, le frequenze sono molto bene equalizzate, i passi si sentono forti e chiari e vi è una direzionalità molto marcata.

Tutti questi pregi ovviamente sono da attribuire al SXFI, anche perché con questa modalità disattivata le cuffie hanno una resa a mio parere infinitamente più bassa e non all’altezza del prezzo e della qualità della cuffia stessa.

Recensione Creative SXFI THEATER | Conclusioni e prezzi

Ho trovato queste cuffie veramente convincenti: dai materiali alla resa sonora. Anche l’App devo dire che aiuta moltissimo, un software maturo e in grado veramente di elevare la qualità del prodotto e l’esperienza d’uso. Il prezzo è alto ma a mio parere equilibrato alla qualità del dispositivo. Ci si porta a casa infatti una cuffia (fatemi dire “professionale”) in grado di regalare emozioni non solo in ambito gaming ma sotto praticamente ogni punto di vista.

Le Creative SXFI THEATER sono ottime anche se abbinate con la Creative SXFI CARRIER, di cui presto arriverà la recensione su tuttoteK. Qualche difetto riscontrato c’è, a mio parere il microfono è davvero migliorabile, la connessione wireless raramente ha dato problemi però è successo. Tutte piccole accortezze che, se risolte, a mio parere renderebbero questa cuffia veramente ideale per tutti gli amanti di film, musica e giochi.

Cosa ne pensate di queste Creative SXFI THEATER? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.