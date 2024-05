Nel 2026 uscirà un nuovo film de Il Signore degli Anelli

Il titolo del nuovo film de Il signore degli anelli in uscita nel 2026 è The Hunt for Gollum e sarà diretto da Andy Serkis

La nuova serie dei live-action ispirati alla saga de Il Signore degli Anelli partirà nel 2026 con un film dedicato a Gollum. Così ha annunciato David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros Discovery. La pellicola, che si chiamerà The Hunt for Gollum (La caccia a Gollum), avrà come regista proprio l’interprete del personaggio nella trilogia cinematografica, l’attore e regista britannico Andy Serkis.

Peter Jackson sarà coinvolto come produttore e al suo fianco ci saranno Fran Walsh e Philippa Boyens alla sceneggiatura. Per ora non sono emersi ulteriori dettagli sul film. L’intenzione, però, è di esplorare ogni possibile storyline non ancora raccontata.

Il nuovo film della saga de Il signore degli anelli uscirà nel 2026

Lo scorso febbraio era arrivata la conferma dopo molte voci sull’intenzione di Warner Bros di produrre nuovi film legati a Il Signore degli Anelli. In quell’occasione David Zaslav, aveva spiegato di aver concluso un accordo per creare diversi film basati sulle opere di J.R.R. Tolkien. E che come le precedenti trilogie cinematografiche firmate da Peter Jackson, anche questi nuovi progetti sarebbero stati veicolati da New Line Cinema.

Peter Jackson, Philippa Boyens e Fran Walsh si erano detti entusiasti della possibilità di confrontarsi per capire la loro visione su come continuare la saga. Lo stesso Jackson si era tenuto fuori dall’accordo che Amazon ha concluso negli ultimi anni per realizzare la serie tv prequel Gli anelli del potere. Ma ora tornerà finalmente nella nella Terra di Mezzo. Non sarà l’unico ritorno sul grande schermo della saga di Tolkien, in ogni caso. Un film animato, del tutto diverso e separato da quest’altro progetto, intitolato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, uscirà nelle sale il prossimo 13 dicembre e sarà diretto da Kenji Kamiyama. Sarà ambientato due secoli prima degli eventi de Lo Hobbit, quando si è svolta la sanguinosa guerra di Rohirrim, guidata da Helm Mandimartello, il fondatore del Fosso di Helm. Per la nuova avventura filmica di Gollum, invece, si dovrà attendere appunto il 2026.

