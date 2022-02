Zorro – The Chronicles: ecco il primo trailer del gioco

Presentato il primo trailer per Zorro – The Chronicles, il nuovo videogioco che ha per protagonista l’eroe mascherato

Presentato oggi Zorro – The Chronicles, un trailer ha infatti svelato il videogioco dedicato all’eroe mascherato. Sviluppato da PVP Games e BKOM Studios insieme a Nacon e in collaborazione con Zorro Productions Inc. e Canada Media Fund, il titolo è un gioco d’azione in cui si interpreterà il famoso eroe armato di spada. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a giugno 2022.

Zorro – The Chronicles si presenta con il primo trailer

Il titolo Zorro – The Chronicles ha mostrato un po’ del suo gameplay nel primo trailer ufficiale. Nel videogame sarà possibile interpretare il leggendario Zorro o la sua impavida sorella Ines. Esplorazione e combattimenti saranno al centro del titolo, che permetterà ai giocatori di rivivere le ambientazioni e i personaggi visti nella serie animata su cui è basata la storia. Zorro – The Chronicles è un titolo pensato per intrattenere sia i grandi che i più piccoli, con un personaggio ormai entrato nella storia da diverse generazioni.

Il titolo propone una grafica che ricorda da vicino la serie animata stessa. Alla guida di Zorro il giocatore dovrà affrontare diverse missioni e spesso dovrà vedersela con nemici di vario tipo. Lo scopo in combattimento non sarà soltanto quello di stordirli, ma soprattutto di deriderli grazie alle agili mosse di Zorro, che potrà contare dalla sua la fida spada, la frusta e una grande agilità. Zorro – The Chronicles è tratto da una famosa serie tv animata che sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo.

