Bubble: ecco il trailer del nuovo anime Netflix

È finalmente disponibile il trailer di Bubble, il nuovo film d’animazione giapponese, in uscita in Italia il 28 aprile, su Netflix

Colorato, dinamico, scenografico; così appare il trailer di Bubble, il nuovo anime Netflix che presto sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. Si tratta di un lungometraggio, prodotto da Wit Studio, studio di animazione già noto per trasposizioni di serie animate molto apprezzate, come L’attacco dei giganti.

Trama e cast di Bubble

Bubble è ambientato in una Tokyo del futuro, dove delle bolle misteriose, piovute dal cielo, hanno alterato le leggi della gravità. Scollegata dal mondo esterno, la città è diventata una sorta di parco giochi, dove diversi gruppi di ragazzi orfani si sfidano a gare di parkour, saltando tra i palazzi. Dopo una pericolosa esibizione, il giovane Hibiki cade in mare, ma viene salvato da una ragazza dai misteriosi poteri, chiamata Uta. I due sembrano essere gli unici a poter udire uno strano suono, che nasconde in sé i segreti di un grande cambiamento per tutta l’umanità.

ll nuovo film può vantare uno staff stellare tra i suoi realizzatori, tra i più celebri nel mondo dell’anime: è diretto infatti da Tetsuro Araki, che ha lavorato già in L’attacco dei giganti ed è sceneggiato da Gen Urobuchi, conosciuto per Puella Magi Madoka Magica. Il design dei personaggi è invece curato da Takeshi Obata, famoso per Death Note, anime molto noto al pubblico.

Tra i membri del cast, compare la cantautrice Riria, che sarà la voce della protagonista femminile Uta e l’interprete della canzone finale Jaa ne, Mata ne. Jun Shison doppierà Hibiki, Alice Hirose sarà la scienziata Makoto e Mamoru Miyano sarà Shin. La musica è composta da Hiroyuki Sawano, anch’egli presente nella realizzazione de L’Attacco dei Giganti.

Bubble è stato presentato al 72° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Il film debutterà in tutto il mondo il 28 aprile, sulla piattaforma Netflix e il 13 maggio nelle sale giapponesi. Non ci resta che attendere l’uscita.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.