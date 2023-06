In questa guida dedicata andremo a vedere insieme dove trovare e come sconfiggere il boss Ashava, nel recentissimo Diablo 4

Per la gioia dei fan degli hack’n’slash, dopo anni di attesa, il momento è finalmente giunto. L’ultimo capitolo del popolare franchise di Blizzard Entertainment (che potete trovare anche in sconto su Instant Gaming) è finalmente tra noi con un’avventura tutta nuova, carica di azione e scontri demoniaci. Se anche voi siete tornati a vagare per le lande di Sanctuarium ma sentite di aver bisogno di una mano, noi siamo qui apposta. Dopo i nostri trucchi e consigli per iniziare l’avventura di Diablo 4, oggi vedremo invece dove trovare e combattere il potente boss Ashava.

Un temibile avversario | Diablo 4: ecco dove trovare Ashava

Per molti utenti il nome di Ashava potrebbe non risultare nuovo, in quanto era già possibile trovare questo boss anche nella open beta di Diablo 4, dove però il level cap (fissato a 20) non permetteva ai giocatori di raggiungere un livello consono a rendere lo scontro meno arduo. Sebbene molti utenti, anche facendo squadra tra loro, siano riusciti ugualmente a sconfiggere questo colossale bestione, vi sconsigliamo di cimentarvi nell’impresa qualora non abbiate ancora raggiunto il livello 25, ovvero quello consigliato dalla regione stessa in cui si trova il boss.

Nella tana della bestia | Diablo 4: ecco dove trovare Ashava

Prima di pensare a come sconfiggere Ashava, vediamo insieme dove trovare questo potente boss. La location da raggiungere si troverà nell’area delle Vette Fratturate, nei pressi di un luogo che dovrebbe essere denominata Il Crogiolo, a est di Kyovashad. Non basterà però recarsi semplicemente sul posto, dato che il boss spawnerà a intervalli specifici. Infatti, per trovarlo, dovrete tenere a mente che esso comparirà una volta ogni sei ore, e rimarrà nell’area solamente per 15 minuti. Di conseguenza, sarà necessario sconfiggerlo entro questo lasso di tempo. La buona notizia è che se vi trovate nella zona delle Vette Fratturate dovreste ricevere una notifica che vi segnalerà l’imminente spawn del mostro, in modo tale da avere un’utile riferimento per potervi organizzare per tempo.

La giusta compagnia | Diablo 4: ecco dove trovare Ashava

Una volta capito dove trovare Ashava in Diablo 4 è ora giunto il momento di combatterlo. Abbiamo già detto che non si tratta di uno scontro semplice e idealmente il consiglio è quello di essere almeno al livello 25, se non addirittura superiore. Se ne avete la possibilità vi consigliamo anche di fare squadra con altri giocatori, in quanto il boss sarà piuttosto coriaceo ed un gruppo numeroso è capace di causare maggiori danni, aumentando di fatto le possibilità di uscire vittoriosi dallo scontro.

In ogni caso tenete a mente che la battaglia richiederà una buona dose di abilità nello schivare i potenti attacchi del boss, molti dei quali sono capaci di infliggere ingenti danni. Come se ciò non bastasse questo bestione è in grado di causare avvelenamento, pertanto converrà prepararsi a dovere per far fronte a questo genere di attacchi. Se nonostante tutto continuate a riscontrare troppe difficoltà, potreste aver bisogno di potenziarvi ulteriormente prima di ritentare la battaglia.

Verso la prossima sfida | Diablo 4: ecco dove trovare Ashava

Si conclude qui la nostra guida su dove trovare e sconfiggere Ashava in Diablo 4. Come avete potuto vedere, se si tengono a mente le sue caratteristiche di spawn, scovare questo nemico non sarà poi troppo complesso. Tuttavia, ricordatevi che si tratta di un avversario non proprio semplice da sconfiggere, soprattutto se deciderete di affrontarlo da soli. Assicuratevi dunque di essere ad un livello adeguato e preparatevi al meglio prima dello scontro (facendo possibilmente squadra con altri giocatori), così da avere maggiori chance di uscirne vittoriosi.

E voi avevate già sconfitto questo boss? Che strategia avete utilizzato? Fatecelo sapere nei commenti