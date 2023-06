Nintendo Direct | Detective Pikachu: Il Ritorno ha una data di uscita!

Non si sapeva nulla del nuovo Detective Pikachu, ma il ritorno dello spinoff nel Nintendo Direct porta con sé anche una data di uscita!

Dopo mesi e mesi di dubbi, finalmente il Nintendo Direct di ieri ha celebrato le nozze tra lo spinoff e l’anagrafe, in quanto oltre ad avere una data d’uscita, finalmente Detective Pikachu: Il Ritorno ottiene un nome vero e proprio. Il teatro delle disavventure dell’eponimo protagonista e del suo “umano di fiducia”, Tim Goodman, è sempre Ryme City, il luogo dove le persone e le creature vivono esclusivamente in armonia. Le indagini saranno aperte a partire dal 6 ottobre 2023, ma non è tutto. Nonostante il trailer più sostanzioso sia quello dedicato all’investigatore più elettrizzante del mondo videoludico, c’è di che parlare anche per la serie ammiraglia del brand, date le novità sui DLC.

Non solo la data di uscita per Detective Pikachu: nel Nintendo Direct fanno ritorno anche Scarlatto e Violetto

In una inattesa “invasione di campo” per un brand solitamente confinato ai suoi Presents, anche il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto ha fatto capolino nel corso del Nintendo Direct. Il season pass Il tesoro dell’Area Zero sarà distribuito a scaglioni, a partire da La maschera turchese, previsto in autunno. Nella vicina Nordivia, il circolo comunale di Verdegiada sarà il fulcro della nostra “gita scolastica”. Al di là delle pittoresche risaie limitrofe, però, non abbiamo altri dati. Per quanto riguarda l’equivalente dell’Erasmus ne Il disco indaco, invece, l’Istituto Mirtillo presenta nel suo Bioterarium quattro diversi biomi sottomarini. In essi, potremo catturare Pokémon mai visti (a Paldea, si intende). A tal proposito, oltre alle diverse creature catturabili questo inverno (Gligar in Scarlatto e Aipom in Violetto, per esempio), è stata taciuta una delle notizie più importanti sui giochi: la compatibilità con Pokémon HOME è finalmente qui. E sia lodato Arceus, verrebbe da dire!

