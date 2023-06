Nintendo Direct | annunciato Star Ocean The Second Story R

Annunciato Star Ocean The Second Story R nel corso dell’ultimo Nintendo Direct. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Tra eventi come il PlayStation Showcase del 24 maggio, il Summer Game Fest dell’8 giugno e l’Xbox Showcase dell’11 giugno (solo per citarne alcuni), nelle scorse settimane non sono certo mancate le novità. Nelle scorse ore poi anche Nintendo si è unita al coro, con un gustosissimo Direct nel quale sono stati mostrati diversi nuovi titoli in arrivo. Tra l’annuncio del remake di Super Mario RPG e quello relativo al nuovissimo Super Mario Bros Wonder, c’è stato spazio anche per titoli third party. Square Enix ha infatti colto l’occasione ed ha annunciato il remake del secondo capitolo di Star Ocean, intitolato The Second Story R.

Star Ocean The Second Story R annunciato con un trailer

Il trailer (che potete visionare anche qui sopra) con il quale, nel corso dell’ultimo recentissimo Nintendo Direct, è stato annunciato Star Ocean The Second Story R ha offerto uno scorcio interessante sul ritorno di questo celebre JRPG. Pubblicato per la prima volta solo nel sol levante, nel 1998 per la prima PlayStation, il remake di questo secondo capitolo della saga sarà riproposto per Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC, con una veste grafica 2.5D davvero squisita, che ricorda molto quella della serie Octopath Traveller. L’uscita è fissata per il prossimo 2 novembre 2023, con i preordini che sono già aperti, sia per le edizioni digitali che per quelle fisiche. In merito a queste ultime è da segnalare anche la presenza di una Collector’s Edition limitata, contenente, oltre al gioco, anche la colonna sonora originale, un artbook ed un box da collezione.

