Recensione Cannon Brawl: distruggiamo castelli su Switch

In questa recensione andremo ad esaminare Cannon Brawl nel suo porting su Nintendo Switch. Come si sarà comportato il titolo nelle nostre mani?

Per quelli di voi che non lo conoscono, il titolo ha preso vita nell’ormai lontano settembre 2014 nella sua versione PC. Successivamente, nell’agosto 2016, è approdato anche su PlayStation 4 e Xbox One e, finalmente, a distanza di molti anni domani approderà domani anche sulla console di casa Nintendo. Iniziamo dunque questa recensione e scopriamo come si è comportato Cannon Brawl sulla nostra Switch.

Un dirigibile tattico

Il titolo è uno strategico in 2D nel quale vi ritroverete a pilotare un dirigibile. Grazie a questo veicolo potrete costruire il vostro regno. Infatti sarà possibile acquistare strutture da posizionare all’interno dei vostri confini. Sì ok, detto così sembra tutto alquanto arcano, ma è più semplice di quel che sembra. Riavvolgiamo un po’ il nastro e facciamo maggiore chiarezza. Nel gioco affronterete delle battaglie 1 vs 1, nelle quali dovrete distruggere la fortezza dell’avversario.

Per farlo ovviamente avrete bisogno sia di strutture offensive per attaccare il nemico, ma anche di strutture difensive per proteggervi dall’offensiva avversaria. Potrete tranquillamente acquistarle presso il vostro castello per poi posizionarle strategicamente nella mappa. Tuttavia, l’area di posizionamento sarà limitata. Quest’ultima infatti sarà rappresentata da un piccolo cerchio intorno alle vostre strutture. Sarà possibile ampliarla non solo con gli edifici stessi che andrete a costruire, ma anche con dei palloni aerostatici che vi forniranno profondità e altezza qualora ne abbiate bisogno.

Detta così ovviamente sembra che potrete costruire ovunque, eppure non è così. Se il vostro avversario infatti avrà costruito già una sua struttura, impossessandosi di quell’area, non potrete procedere a vostra volta. Inoltre neanche le “aree in comune” potranno essere utilizzate per edificare. Accaparrarsi il maggior numero di spazio sulla mappa quindi potrebbe essere una saggia mossa, ma non sempre sarà vincente.

Tanti edifici e molteplici dirigibili – Recensione Cannon Brawl per Switch

Accaparrarsi una vasta area non sarà la sola cosa importante. Se non costruirete delle strutture difensive, offensive e produttive, avere una vasta area sarà inutile. Nel gioco sono disponibili innumerevoli edifici e dirigibili sbloccabili man mano che si procede con la storia. Inoltre ve ne saranno anche altri che potranno essere sbloccati solamente acquistandoli tramite punti XP. Guadagnare questi ultimi non sarà difficile. Vi sono infatti varie missioni che vi garantiranno un’ingresso di punti XP non indifferente. Andiamo ora per passo e scopriamo i vari edifici e dirigibili.

Edifici di tutti i tipi – Recensione Canno Brawl per Switch

Nel gioco sono presenti ben 18 edifici, ognuno con caratteristiche particolari da sfruttare in combinata con i vari dirigibili. Questi sono a loro volta suddivisi in tre categorie: offensivi, difensivi e produttivi. È difficile dire quale siano i più importanti, ma un ruolo di rilievo è ricoperto sicuramente dagli edifici produttivi, come ad esempio le miniere. Grazie a quest’ultime infatti potremo produrre un’enorme quantità di soldi che potranno esser spesi poi per costruire o potenziare altri edifici.

Grazie a questa vastità di edifici ogni giocatore potrà selezionare la strategia che più si addice al suo stile di gioco. Ad inizio partita infatti ci ritroveremo davanti ad una scelta molto importante che riguarda il “deck” che andremo ad utilizzare. Durante la battaglia infatti potremo utilizzare solamente 5 degli edifici presenti nel titolo. Questo è sicuramente uno dei punti principali del gioco che andrà poi ad influire sul corso del combattimento.

Dirigibili per tutti i gusti – Recensione Cannon Brawl per Switch

La scelta tuttavia non si baserà solo agli edifici. Prima del combattimento, e prima ancora di selezionare il nostro “deck”, dovremo selezionare il pilota che più si addice alla nostra tattica d’attacco. Ogni pilota è rappresentato nel combattimento da un dirigibile ben preciso e possiede delle abilità importanti, come ad esempio curare gli edifici o uno scudo che defletterà tutti gli attacchi. In totale vi saranno 10 piloti disponibili nel gioco. La metà si sbloccheranno durante la campagna, mentre i rimanenti, proprio come avviene per gli edifici, saranno sbloccabili tramite acquisto con i punti XP.

Saper adattare la propria tattica in base al pilota selezionato e alla mappa di combattimento sarà sicuramente la chiave di volta che vi permetterà di sopravvivere agli scontri e terminarli in poco tempo. Tuttavia, sebbene vi sia una così importante scelta da fare a inizio partita, la difficoltà vi permetterà di giocare tranquillamente senza pensar troppo ad una tattica d’attacco ben precisa. Questo ovviamente è valido solamente per la campagna nella sua modalità standard.

Uno strategico poco strategico? – Recensione Cannon Brawl per Switch

Una domanda del genere sorge spontanea dopo la precedente frase. Ovviamente il gioco si presta a tutte le età avendo una classificazione PEGI 7. Non aspettatevi quindi chissà quale difficoltà durante il combattimento, o almeno non negli stage della prima campagna. Superare tutti i livelli non sarà di certo un’impresa. Discorso diverso invece va fatto se volete ottenere tre stelle in tutti i livelli. In questo caso infatti la scelta degli edifici e del pilota influirà molto sul completamento degli incarichi.

Nella mappa della campagna inoltre sono presenti anche altri livelli bonus che vi garantiranno un importante afflusso di punti XP da spendere successivamente nello store. Questi livelli tuttavia non saranno come le solite battaglie, ma saranno dei veri e propri rompicapo che vi costringeranno, almeno alcuni, a spremervi le meningi per poterli completare. In alcuni dovrete resistere a orde di attacchi nemici, mentre in altri dovrete distruggere il castello con uno o due colpi al massimo. Insomma, non propriamente una passeggiata sotto questo punto di vista.

Possiamo quindi dire che il gioco presenta una buona dose di difficoltà se vista sotto alcuni punti di vista, costringendoci a trovare la tattica d’attacco migliore per poter completarlo al 100%. Se invece volete un’esperienza più tranquilla allora non abbiate paura di ritrovarvi fra le mani un gioco che non riuscirete mai a completare.

Un comparto tecnico semplice ma efficiente – Recensione Cannon Brawl per Switch

Dal punto di vista tecnico il gioco gode di quello che è stato il comparto tecnico originale, senza troppi stravolgimenti dovuti al porting. La grafica cartoon è molto gradevole e anche le animazioni accompagnano al meglio la nostra avventura in queste lande uscite da qualche libro fantasy per ragazzi. Anche sotto il profilo audio il gioco sembra ben curato con degli effetti sonori molto azzeccati non solo per fedeltà, ma anche per lo stile del titolo.

Buono risulta essere anche l’input dei comandi e il frame rate abbastanza stabile in qualsiasi situazione, sia durante i combattimenti in single player che in quelli in multiplayer. Molto piacevole è l’opportunità di poter giocare in compagnia non solo online, dove è richiesto tuttavia l’abbonamento Nintendo Switch Online, ma anche seduti comodamente sul divano insieme ad un’altra persona. Sarà infatti possibile giocare con un vostro amico o un familiare semplicemente staccando i Joy-Con, senza doverne acquistare obbligatoriamente un altro paio.

Costruite e distruggete

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante la versione Switch di Cannon Brawl ed è quindi arrivata l’ora di trarre qualche conclusione. Il titolo si presenta come un gioco adatto a qualsiasi età e con una difficoltà complessiva molto bassa. Le cose cambiano leggermente se si vuole completare ogni singola quest ed ottenere quindi il massimo del punteggio. Con un po’ di attenzione e una buona strategia tuttavia si può progredire tranquillamente.

Ho trovato molto piacevole il multiplayer anche in locale che lo fa diventare un buon passatempo per giocare in compagnia. Il fatto di non poter disporre di tutte le strutture sicuramente è un punto a favore, anche se poter utilizzare qualche torre in più per variare la tattica anche durante il corso della partita sarebbe stato sicuramente un punto a favore. Con solamente 5 strutture, di cui una dedicata alla raccolta di risorse e l’altra che è un pallone aerostatico, si rischia di veder compromessa la partita prima ancora di poterla iniziare.

Molto ben strutturate anche le sfide bonus che ci mettono davanti a dei puzzle game impegnativi, sebbene alcuni risultino fin troppo facili da risolvere. Tuttavia siamo davanti a un porting efficiente che mantiene la struttura del gioco senza inficiarla in alcun modo. Insomma, un buon passatempo che sicuramente potrà tenervi incollati allo schermo, ma che non punta al titolo di indie dell’anno.

Per questa recensione sulla versione Switch di Cannon Brawl è ormai tutto. Vi ricordo che il titolo sarà disponibile da domani sullo store Nintendo al prezzo consigliato di 9,99 €. Vi ricordo inoltre che su Instant Gaming potete trovare il Nintendo Switch Online scontato. Quest’ultimo sarà utile se vorrete giocare in multiplayer online. Per non perdervi future recensioni riguardanti il mondo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!