Salone di Ginevra 2024: ecco la MG3 Hybrid+, la compatta che sfida il segmento B

Al Salone di Ginevra 2024 è stata presentata la nuova MG3 Hybrid+, la compatta di MG che entra a gamba tesa nel segmento B proponendosi come il nuovo standard di mercato: sarà così?

Al Salone di Ginevra 2024, MG ha svelato la MG3 Hybrid+, una compatta dal design accattivante e dalle dimensioni generose che segna l’ingresso del marchio nel segmento B delle full hybrid. Con un frontale grintoso e fiancate slanciate, la MG3 Hybrid+ vanta una lunghezza di 4,11 metri che la rende una delle più grandi del segmento, offrendo un’abitabilità confortevole per 5 passeggeri. La gamma di colori, dalla classica tinta bianca alle più vivaci rosso e giallo, soddisfa tutti i gusti.

Presentata la nuova MG3 Hybrid+ al Salone di Ginevra 2024: stile ed eleganza a prezzi (si spera) competitivi

L’interno è ben equipaggiato e tecnologico, con un quadro strumenti digitale da 7” e un display di infotainment da 10,25”. La dotazione di serie include climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori e retrocamera. Tra i sistemi ADAS, troviamo il mantenimento della corsia, l’avviso di collisione anteriore e il Traffic Jam Assist. Gli allestimenti più costosi offrono anche accesso senza chiave, sedili riscaldati e telecamera a 360°. Il sistema Hybrid+ combina un motore benzina da 1,5 litri da 120 CV con uno elettrico da 136 CV, per una potenza complessiva di 143 CV. La batteria da 1,83 kWh permette di viaggiare in modalità completamente elettrica per brevi tragitti, con consumi medi di 4,4 l/100 km.

I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ma si stima che la MG3 Hybrid+ costerà intorno ai 20.000 euro, posizionandosi come una delle compatte full hybrid più convenienti del mercato. MG3 Hybrid+ sembra dunque essere la scelta intelligente per chi cerca un’auto moderna, efficiente e spaziosa senza rinunciare al design e alla tecnologia.

E voi che cosa ne pensate di questa nuova MG3 Hybrid+ presentata al Salone di Ginevra 2024? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per la copertura completa del Motorshow di Ginevra! A proposito: avete visto chi ha vinto il titolo di Car of the Year?