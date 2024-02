PS Plus: ecco i giochi gratis di febbraio 2024

Dal Valhalla al bisogno di velocità, dai mondi esterni a quelli LEGO: ecco i giochi gratis di febbraio 2024 per gli abbonati a PS Plus

Dovremo aspettare le nove di stasera per sapere se ci sono altri servizi in abbonamento in particolare di cui parlare, ma per quanto concerne PS Plus sappiamo quali sono i giochi gratis per il mese di febbraio 2024. A differenza della libreria Essential, oggi si parla del catalogo per i membri dei ranghi Extra e Premium. Le aggiunte del mese includono Need for Speed Unbound, The Outer Worlds, Tales of Arise ed Assassin’s Creed Valhalla. Sono altresì inclusi diversi titoli PS1, PS2 e PSP per il download, nonché classici PS3 tramite streaming dal cloud. Ad aggiungersi, in tal senso, sono Resistance: Retribution, Jet Rider 2, Tales of Symphonia e Tales of Vesperia. Vi lasciamo al tweet.

Il catalogo dei giochi PlayStation Plus di febbraio include:

🏎️ Need for Speed Unbound

🚀 The Outer Worlds

⚔ Tales of Arise

…e altro ancora. Scopri di più: https://t.co/Cf8nleSd8h pic.twitter.com/4BK290X2zk — PlayStation Italia (@PlayStationIT) February 14, 2024

L’elenco dei giochi gratis di PS Plus nel mese di febbraio 2024

Tutti i giochi gratis inclusi nei due elenchi qui sotto saranno disponibili agli abbonati di PS Plus a partire dal 20 febbraio 2024.

PlayStation + Extra e Premium | Catalogo giochi

Need for Speed Unbound (PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Tales of Arise (PS4, PS5)

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5)

LEGO Worlds (PS4)

LEGO Jurassic World (PS4)

Roguebook (PS4, PS5)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestria (PS4)

PlayStation + Premium | Classici

Resistance: Retribution (PS4, PS5)

Jet Rider 2 (PS4, PS5)

Tales of Symphonia (PS4, PS5)

Tales of Vesperia (PS4, PS5)

Le aggiunte del mese scorso includevano Resident Evil 2, Tiny Tina’s Wonderlands ed Hardspace: Shipbreaker. I precedenti Classici sono stati Rally Cross, Star Wars: Episodio 1 – La Minaccia Fantasma, Street Fighter: 30th Anniversary Collection, Legend of Mana e Secret of Mana.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del nuovo catalogo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.