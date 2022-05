Migliori Hard Disk (e SSD) esterni! Guida maggio 2022

Guida ai Migliori Hard Disk (e SSD) esterni. La guida intelligente per imparare a scegliere il prodotto adatto a te. Con i modelli da noi consigliati

Che tu sia alla ricerca di un Hard Disk per creare un piccolo Server casalingo (o un SSD Esterno per altri utilizzi), o semplicemente di un prodotto per salvare i tuoi cari ricordi come foto video e documenti lavorativi, o ancora ti ritrovi con un notebook equipaggiato con un SSD di scarsa capienza, ti sarai sicuramente ritrovato sommerso da una miriade di modelli presenti in commercio, chiedendoti quale potesse fare al caso tuo.

Scegliere il giusto Hard Disk esterno è tanto facile quando “dispersivo”. Noi di tuttoteK abbiamo nel tempo sviluppato un ottimo background tecnico sugli stessi, avendo recensito sulle nostre pagine svariati e svariati prodotti di questo genere. Proprio per tale motivo vi consiglieremo in questa guida ai Migliori Hard Disk esterni ed SSD, i modelli che più riteniamo idonei al rapporto qualità-prezzo.

Struttureremo questa guida in due macro sezioni, nella prima cercheremo di fare un breve excursus sulle principali caratteristiche da tenere in considerazione per l’acquisto, così da rendere voi lettori autonomi nella scelta, nella seconda parte vedremo i modelli da noi consigliati.

Se non avete intenzione di immergervi in tecnicismi, potrete tranquillamente saltare nella sezione a fondo pagina, dei modelli consigliati. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al sodo.

Le principali caratteristiche da considerare | Migliori Hard Disk (e SSD) esterni

Dimensioni e velocità di scrittura

Per dimensioni intendiamo la grandezza fisica del disco. Possiamo avere dischi da 2,5″ e da 3,5″.

Quelli da 2,5″ per intenderci i classici che colleghiamo con il cavo USB, e sono definiti auto-alimentati, perfetti per la mobilità ma anche per non avere prodotti ingombranti sulla scrivania. Le velocità di scrittura per questi prodotti raramente supera i 5.400 rpm (giri al minuto che compie il disco in fase di scrittura). Questi dischi sono ottimi per salvare dati occasionalmente, o anche quotidianamente di medie e grandi dimensioni, meno adatti invece per salvare quotidianamente una mole esagerata di dati, specie se molto pesanti, o nello scenario in cui serve un disco da Backup continuo.

A differenza, gli Hard Disk con dimensione da 3,5” invece, avendo per l’appunto dischi (chiamati “piatti”) più grandi raggiungono velocità superiori, fino a 7.200 rpm. Sono più ingombranti, e si sposano perfettamente per chi ha esigenze di trasferimenti importanti, quindi file molto pesanti, e che soprattutto lo fa quotidianamente, magari anche per ragioni lavorative. Ottimi per Server domestici, o ad utilizzo aziendale, o per operazioni di Backup H24.

Discorso a parte per gli SSD, in quanto possono Chip di memoria a stato solido, in questo caso bisogna scegliere in base alla loro tipologia, e soprattutto al Controller utilizzato, garante di qualità.

Capienza

Sembra un argomento scontato ma non lo è affatto. Molte volte cadiamo nell’errore di optare per un modello sottodimensionato o sovradimensionato. Scegliamo sempre in base alle nostre reali necessità, non ha senso acquistare un modello sovradimensionato perché “prima o poi lo riempiremo”, oppure sotto stimare le nostre esigenze.

La scelta che va per la maggiore e che potrebbe essere un taglio perfetto per la maggior parte è il classico 2 TB. Ma se archiviate centinaia di film, filmati e foto, potrebbero diventare stretti. Insomma, cercate di fare una stima adeguata al vostro uso.

Connettività e velocità di trasferimento dati

Inutile parlare di vecchi protocolli all’alba del 2022. Ad oggi sia se scegliamo uno tra i migliori Hard Disk o SSD esterni, sconsigliamo a prescindere un modello rispettivamente USB 2.0 e SATA. Oramai la maggior parte dei laptop possiede porte 3.0 e Type C 3.1. Rischieremo un collo di bottiglia prestazionale altrimenti.

Per rimanere su standard più economici un modello USB 3.0, che assicura una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps teorici circa 625MB al secondo reali, potrebbe essere una scelta valida. Utilizzandolo con il classico connettore USB A.

Per maggiori prestazioni potremo optare per una connessione USB 3.1, che offre 10 Gbps teorici circa 1250 MB al secondo reali. Logicamente retro-compatibile. Quest’ultimo spesso viene associato all’utilizzo di connettori USB Type-C, nuovo connettore che potete avere anche sui vostri smartphone se recenti. Per motivi prestazionali viene venduto logicamente con un cavo USB Type C. Il vantaggio e maggior compatibilità anche con dispositivi moderni, maggior velocità di trasferimento, ed un cavo più universale. Esistono poi anche dispositivi con protocollo USB 3.1 che utilizzano un “doppio” protocollo, da un lato il classico connettore USB Type-A dall’altro (quello di ingresso per il Drive) Type C, ma in questo caso vengono venuti con adattatori inclusi per trasformare il cavo da USB A-Type C a Type C-Type C.

Cosa scegliere dunque ? Se la differenza di prezzo non è abissale, e abbiamo dispositivi compatibili (nel 90% dei casi credo sarà così), vi consigliamo ad occhi chiusi di scegliere un modello Type C, o indicato con 3.1 anche se con connettore doppio USB A to USB C.

Prestazioni e velocità in lettura e scrittura

Questo punto, lascia un po’ il tempo che trova. Questo in quanto seppur voi leggete una determinata specifica sul sito di un produttore, non è detto che poi venga rispecchiata nella realtà. Non sempre questo si verifica. E questo avviene perché i test in laboratorio vengono effettuati in maniera da migliorare il più possibile l’esito del test, e soprattutto viene svolgo con software che stanno più “simpatici” al Kernel del determinato Drive. Esistono delle specifiche di “base”, ma non basta questo per determinare la qualità di un prodotto prima di acquistare. Decisamente più sensato, dare uno sguardo svariate recensioni, ma soprattutto, a recensioni che fanno uso di più benchmark’s e che testano, proprio come facciamo noi, rigorosi test di utilizzo quotidiano.

In generale possiamo dire che le prestazioni come dati puri e grezzi, dipendono poi molto dal protocollo di connessione, e dal tipo di dispositivo sul quale lo state utilizzando. Per cui inulte dire dati, e stabilire uno “standard”.

Fattori extra

Esistono poi delle particolari caratteristiche che sono invece più di “nicchia”. Sono però funzioni che potrebbero per alcuni utenti, con bisogni specifici, far protendere verso un modello piuttosto che un altro, cerchiamo allora di vedere qualcuno nel dettaglio;

Crittografia

La Crittografia è uno di questi, esistono in commercio modelli, alcuni con accorgimenti software, altri più costosi con soluzioni Hardware vere e proprie, che mettono a disposizione un comparto volto alla sicurezza dei dati. Dritti al sodo, questi sistemi vanno ad aggiungere uno “strato” di sicurezza in più andando a crittografare con specifiche chiavi, solitamente la più utilizzata è la cifratura AES a 256 bit. Solitamente questi Hard Disk esterni possono dei software proprietari in modo tale da permettere la corretta configurazione e rilevazione dello stesso, e permettono di impostare come primo step una password per lo sblocco del Drive e quindi per ottenere l’accesso al Disco. I dischi sono cifrati rappresentano una sicurezza in casi di Malware, attacchi con Ramsonware, Attacchi di Sniffing e simili, in quando i file saranno illeggibili, corrotti o impossibile da prelevare, rappresenta inoltre una sicurezza maggior anche per l’Hard Disk stesso, riducendo il rischio di infettarsi. A nostro parere, è fondamentale avere una sicurezza del genere, ma potrebbe non servire o quanto meno non essere così necessaria nel caso in cui vi serva un Hard Disk per contenere solo una libreria di Film o Musica come copia.

Esistono inoltre modelli che permettono solo di impostare una password per lo sblocco del Drive, questo rappresenta certamente una sicurezza, ma rilavata la Password (vuoi tramite BruteForce o altri tecniche), i dati sarebbero sempre e comunque esposti.

Sistemi di sblocco biometrico

Uno step in più di sicurezza, già presente da svariati anni, poi reso “più noto” da Samsung con la serie T, è lo sblocco con fattore biometrico, ovvero con possibilità di sblocco tramite impronta digitale. Sono diversi i produttori che implementano questa funzione, bisogna solo fare attenzione in quanto molti dei software che sono diffusi non sono poi così tanto ottimizzati, e questo potrebbe recare non pochi problemi difronte all’utilizzo con più piattaforme specie se diverse tra loro, per via dei driver.

Prodotti in formato Mini

Alcuni poi potrebbero protendere per modelli compatti. Specialmente utili a chi è spesso in viaggio o per fotografi. In questo caso bisogna fare i conti con le velocità dello stesso, e sarebbe più utile in questo caso un SSD.

Un Software curato ed aggiornato costantemente

Se per qualcuno un Hard Disk basta e avanza come strumento Plug and Play, proprio come facciamo spontaneamente con una comune Pendrive USB, altri utenti, specie chi lavora in Multi-Piattaforma con più dispositivi, o semplicemente l’utente avanzato che utilizza lo stesso Drive con più partizioni, potrebbe necessitare di adeguati strumenti. In questo caso alcune aziende vengono in aiuto con veri e propri pacchetti di Software e App dedicate. Un utente avanzato allora potrebbe far protendere la sua scelta di un modello piuttosto che un altro proprio in vista della cura del software. In questo il brand Western Digital è leader nel settore con più di 7 app specifiche per dispositivo, dall’analisi di integrità del disco, alla gestione sicurezza, sino a partizioni, backup e gestione di molti altri dati. Non basta avere una determinata funzionalità X, se poi quest’ultima non viene sfruttata correttamente, e resa fruibile al 100%.

Hard Disk o SSD ? Questo il dilemma

Meglio un Hard Disk o un SSD Esterno? Tutti è due!

Difatti in questa guida all’acquisto per i Migliori Hard Disk ed SSD esterni vedrete entrambi i dispositivi consigliati. Inutile farsi la guerra, non sono due prodotti da confrontare, ma da utilizzare in combinazione, avendo fini differenti tra loro.

Un Hard Disk ha un obiettivo specifico, offrire una grande densità di archiviazione, e permettere un archiviazione sicura, mantenendo i dati integri per molto più tempo. Gli SSD servono per il lavoro vero e proprio, per poter attuare lavori di scrittura e lettura pesanti su di esso, meno longevità di integrità a fronte di dati salvati, (anche se parliamo di numeri, e molto spesso non hanno sfondo sulla realtà), ma più focus dell’utilizzo, nella rapidità di archiviazione e lavoro, e nella comodità.

I modelli consigliati da tuttoteK | Migliori Hard Disk (e SSD) esterni

Hard Disk 3.5” perfetti per l’utilizzo Server o Backup

My Book di Western Digital

Semplice ed efficace, questo disco è perfetto per stare sulla scrivania e fare il “lavoro sporco”. Disponibile in svariate dimensioni, offre l’immancabile pacchetto di software e App WD. USB 3.0, buone velocità (categoria Medio-Alte), ma soprattutto ottima stabilità prestazione nel tempo. Inoltre è dotato di crittografia. Un ottimo prodotto per chi non vuole spendere molto, avendo però un ottimo dispositivo nelle mani. Disponibile in versione da 1 o 2 dischi, ma, per un utilizzo di Backup o salvataggio dati quotidiano basta un solo Disco, potremmo voler una configurazione a 2 dischi (più performante) in caso di utilizzo Server o Cloud. Supporta pienamente sia Mac che Windows. Ovviamente è un modello che va alimentato a corrente. In questo momento possiamo trovare il modello da 3TB a “soli” (visto la categoria) 89 Euro. Vi lasciamo a questo link la nostra recensione.

One Touch Hub di Seagate

Ottima offerta di casa Seagate in questo caso, che si propone sul mercato con una grande quantità di tagli disponibili. Doppia porta, sia USB 3.0 che USB-C. Rappresenta un prodotto molto performante, dotato di un buon comparto software, e crittografia dei dati. Questo dispositivo presenta inoltre un bel design, molto moderno e minimal, il che non guasta mai. I tagli partono da un minimo di 4TB, questo potrebbe essere un contro, ma rappresenta un prodotto molto interessante per la sua qualità generale. Supporta pienamente sia Mac che Windows. Per 4TB costa circa 126 Euro.

Hard Disk 2.5” perfetti per utilizzo generale

Continuiamo la lista dei Migliori Hard Disk ed SSD esterni con alcuni interessanti modelli questa volta per il taglio da 2.5″.

My Passport Ultra Western Digital

La serie My Passport di WD è famosa da tempo per il suo forte rapporto qualità prezzo. Un prodotto sicuro, molto performante, e soprattutto, un valido alleato. Vale la regola detta prima per quanto riguarda l’ottimo comparto software che l’azienda mette a disposizione. La serie Ultra, ha il beneficio di possedere gli ultimi protocolli di trasferimento dati presenti sul mercato, ed ogni anno (o quasi) viene aggiornato, noi abbiamo provato la penultima versione, e vi lasciamo la recensione completa. Per un taglio da 2TB potete acquistarlo ad un costo di circa 100 Euro.

Ultra Touch di Seagate

Questo prodotto rappresenta il Top gamma di casa Seagate, ed è sicuramente tra i migliori Hard Disk sul mercato. per via della stabilità in termini di trasferimenti, della sicurezza data dalla crittografia, e per via anche di ciò che il prodotto offre a 360 gradi come 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe e 2 Anni di Servizi Rescue. USB 3.0 e Type C, con velocità medio alte, ed un Design, davvero molto bello con ottimi materiali, il che non guasta mai. Per 2TB il costo è di 89 Euro. Se cercate versioni con dimensione maggiore, potrebbe fare al caso vostro la serie Seagate One Touch.

Canvio Basics di TOSHIBA

La serie Basics di TOSHIBA è tra le più economiche sul mercato. Se non avete particolari esigenze, fa al caso vostro. Le velocità non sono tra le migliori certamente, e le latenze neanche, ma nel complesso per trasferimenti occasionali, ed un costo di 35/ 38 euro in base al periodo per 1TB, si merita di essere menzionato. Non possiede crittografia, neppure un software particolarmente efficiente. Abbiamo testato la variante Slim, in questa recensione, giusto per darvi un idea del software in quanto sono 2 prodotti diversi tra loro, essendo il Basics più performante.

SSD Portatili perfetti per utilizzo quotidiano e lavorativo

SSD X8 di Crucial

L’SSD X8 di Crucial ci è un prodotto che ci è piaciuto molto, sul mercato ad oggi rappresenta una delle migliori scelte da poter fare. Prestazioni medio alte, ottime performance anche sotto carico, velocità molto buone sia in lettura che scrittura, con un costo che lo rende molto interessante, per il taglio da 1TB il costo è di circa 112 Euro. Insomma una soluzione che si possa perfettamente per tanti tipi di utilizzo. Trovate qui la nostra recensione. Suo punto forte, la velocità in lettura, non possiede la crittografia Hardware.

WD SSD My Passport

Questo SSD è l’unità più veloce mai testata da noi, in quanto SSD esterni, tra i più veloci SSD sul mercato ad oggi, non solo come velocità pure e grezze, ma anche come stabilità sotto carico, e come capacità di gestire ogni tipo di file alla grande. Un unità che punta all’estremo con prestazioni assurde da ogni punto di vista, scrittura, lettura e latenza. Disponibile in diversi tagli di memoria, insomma, offre tutto ciò che ci si aspetta da un Top Gamma, compreso Crittografia e ottimo controller e memorie. Purtroppo il costo è però molto elevato, per un taglio da 2TB servono ben 249 Euro. Qui trovate la nostra recensione completa.

Migliori SSD ed Hard Disk per un utilizzo specifico

X6 mini di Crucial

(in offerta su amazon.it) Crucial CT1000X6SSD9 X6 1TB Portable SSD, Fino a 540MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C CAPACITÀ OTTIMALE: fino a 4 TB, capacità di archiviazione, sufficiente per un massimo di 20.000 foto, 100 ore di video, 6.000 brani o 400 GB di documenti con spazio libero

Cercate la massima portabilità perché siete sempre in viaggio e lavorate in mobilità? Allora il Crucial mini X6 potrebbe fare al caso vostro. Velocità ridotte rispetto al fratello maggiore, ma che restano comunque ottime per un utilizzo costate e professionale, le sue piccole dimensioni, possono davvero essere utili. Per un taglio 1TB da servono circa 90 Euro.

T7 Touch di Samsung

Samsung con questo modello introduce un sistema di sblocco biometrico ad impronta digitale. Uno step di sicurezza in più che costa però un inconveniente, se collegato ad una nuova piattaforma mai utilizzata prima, va installato il software di lettura, niente paura, Samsung ha pensato a tutto per cui il software verrà già letto una volta collegato in quanto inserito in una partizione separata. Attenzione all’utilizzo con Mac OS in quanto dovrete abilitare delle specifiche importazioni per poter far funzionare tale software. Niente da dire su prestazioni e affidabilità. Per un taglio da 1TB servono circa 150 Euro.

WD Black Per Xbox di Western Digital

(in offerta su amazon.it) WD_BLACK 2 TB P10 Hard Disk per Xbox, Disco Rigido Esterno Portatile con Licenza Xbox Game Pass di 1 Mese Fino a 5 TB per memorizzare un massimo di 125 giochi, così potrai salvare i tuoi titoli preferiti e avere comunque spazio per le novità

Ancora una volta citiamo Western Digital con la serie WD Black, volta ai Gamer. Si tratta di un Hard Disk, ed è pensato appositamente per utilizzatori di Xbox. Lui possiede tutti i driver necessari alla lettura della console, che potrete utilizzare come estensione della memoria interna, o per backup costanti. Il suo stile è Rugghed, e rappresenta un utilizzo particolare ma molto utile. Per un taglio da 2TB servono circa 100 Euro.

My Passport Ultra for Mac di Western Digital

L’Hard Disk dedicato ai Mac per eccellenza. Una versione di Passport Ultra appositamente pensata per Mac sia Intel che M1 e successivi. Un prodotto che cerca di sfruttare appieno la banda Type C dei Mac, e che offre già partizioni Pre-Formattate e pronte all’uso dei File System di casa Apple, compresi i più recenti. Western Digital aggiorna inoltre costantemente il software per risolvere bug e migliorare la compatibilità per versioni future.

Questo lo rende Plug And Play, ed il vostro Mac lo rileverà già dalla prima connessione come compatibile anche con Time Machine. Ovviamente è compatibile anche con Windows senza dover ri-formattare in altri formati, basta utilizzare il software WD chiamato driver HFS+ e sarà letto da entrambe le piattaforme, seppur con velocità leggermente ridotte su Windows. Lui è USB 3.2 Gen 1, ed ogni anno o quasi viene aggiornato. Per un taglio da 2TB servono circa 150 Euro.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.