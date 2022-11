Ecco come giocare in due nel nuovissimo CoD Modern Warfare 2. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo

Dopo essersi mostrato con un esplosivo gameplay trailer durante l’ultimo Summer Game Fest, Call of Duty è finalmente tornato, per la gioia di tutti gli appassionati. A tre anni di distanza dall’ottimo reboot del celebre titolo del 2007, del quale trovate qui la nostra recensione, ci troviamo ora per le mani il suo seguito, che, come da tradizione, giunge con tutto il suo carico di modalità sia single player e multiplayer. In questa guida vi spiegheremo come giocare in due in CoD Modern Warfare 2.

In due è meglio

Con sempre più titoli che, nel tempo, hanno deciso di eliminare la possibilità di poter essere giocati in due sulla stessa console in favore di modalità per più giocatori solamente online, i fan del couch multiplayer (così affettuosamente rinominate le modalità per più giocatori a schermo condiviso) sembrano poter contare su un numero sempre più esiguo di titoli. Per fortuna però, gli utenti console che acquisteranno l’ultimo capitolo della serie Call of Duty possono ancora dormire sonni tranquilli, in quanto i ragazzi di Infinity Ward hanno deciso di mantenere tale possibilità nella loro ultima fatica.

Chi trova un amico… – CoD Modern Warfare 2: come giocare in due

Ebbene sì, in CoD Modern Warfare 2 si può giocare in due sulla stessa console, ed il come è presto detto. Come succede per la stragrande maggioranza di titoli, sarà necessario collegare un secondo controller (in alternativa vanno bene anche mouse e tastiera) alla vostra console ed accedere con il proprio account PlayStation Network o Xbox Live. Quest’ultimo dovrà però essere collegato ad un corrispondente account Activision, per poter funzionare. Se queste condizioni saranno soddisfatte il gioco vi mostrerà l’opzione per permettervi di attivare la modalità a schermo condiviso.

Modalità disponibili – CoD Modern Warfare 2: come giocare in due

Avrete sicuramente notato che nel precedente paragrafo abbiamo scritto di come giocare in due a CoD Modern Warfare 2 parlando principalmente di console. Questo perché, è bene evidenziarlo, tale modalità non è disponibile su PC, almeno allo stato attuale. Un’altra cosa che è importante mettere in chiaro è che, com’è facilmente intuibile, non tutte le modalità del gioco possono essere affrontate in split screen.

Sempre al momento della stesura di questo articolo, le modalità che saranno affrontabili in compagnia di un amico a schermo condiviso sono: Deathmatch a squadre; Dominio; Cerca e distruggi; Hardpoint; Quartier generale; Knock out; Uccisione confermata; Soccorso prigionieri; Moshpit in terza persona. Non sappiamo se ne verranno aggiunte altre con qualche update o DLC futuro, ma anche allo stato attuale il pacchetto dovrebbe riuscire a soddisfare i palati di tutti.

Ad armi spianate

Eccoci giunti al termine di questa guida dedicata a come giocare in due a CoD Modern Warfare 2. Ricordiamo a tutti che il titolo è disponibile dal 28 ottobre per PC e console sia next gen che old gen, e promette di rievocare la spettacolarità e le emozioni dell’omonimo capitolo del 2009, grazie anche ad una campagna piena d’azione ed una grafica molto curata.

Cosa ne pensate? State già giocando a questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.