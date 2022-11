Lian Li: ecco le nuove ventole UNI FAN SL V2

Lian Li ha annunciato la disponibilità delle nuove UNI FAN SL V2, dotate di importanti cambiamenti che le migliorano rispetto alle precedenti. Scopriamole insieme

Lian Li Industrial Co. Ltd., società taiwanese e leader nella produzione di chassis e accessori per PC, annuncia le nuove UNI FAN SL120 V2 e SL140 V2, entrambe disponibili in bianco e nero. Il nuovo UNI FAN SL V2 offre ora la possibilità di collegare in cascata fino a due cluster su una singola porta hub. Con un telaio spesso 28 mm, SL120 V2 offre un aumento del 10% delle prestazioni del flusso d’aria rispetto al V1. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutte le migliorie apportate con questa nuova versione delle ventole.

Ecco tutte le novità apportate da Lian Li con le nuove ventole UNI FAN SL V2

L’UNI FAN SL V2 di Lian Li può collegare in sequenza fino a 6 ventole, divise in 2 cluster, a un’unica porta hub. Questo è possibile grazie a un nuovo cavo di collegamento incluso nella confezione da 3. La nuova soluzione adottata riduce il numero di cavi necessari per alimentare 2 cluster e consente ai nuovi effetti di luce di essere continui tra gli stessi. Inoltre, la connessione tra il cluster e il controller è ora un unico cavo sottile che combina la potenza del segnale PWM e ARGB. Lo stesso cavo presenta un connettore ridisegnato sul telaio della ventola con un’intestazione che si trova all’interno della ventola per creare una connessione continua e flessibile per la migliore estetica possibile.

Il nuovo modello presenta un telaio più spesso da 28 mm con conseguente aumento del 10% delle prestazioni del flusso d’aria rispetto al precedente. Con velocità che vanno da 0, 250 a 2000 RPM, SL V2 può raggiungere i 2,59 mmH2O di pressione statica e i 64,5 CFM di flusso d’aria a bassi livelli di rumorosità di 29,2 dBA max. La versione da 140 mm permette agli utenti di raggiungere velocità di 0, 250-1600 RPM con una pressione statica di 2,09 mmH2O, un flusso d’aria di 77,6 CFM e livelli di rumore di 29 dBA max.

La nuova variante viene fornita con alcuni miglioramenti a L-Connect 3. A partire dalla pagina SL V2, sono disponibili 4 nuovi effetti di luce e 5 nuovi effetti di luce unione. Nella pagina delle impostazioni, gli utenti hanno la possibilità di configurare i propri cluster uniti. Da lì, possono selezionare il numero di ventole collegate insieme, rinominare i cluster e riorganizzare l’ordine in modo che i nuovi effetti di luce uniti appaiano continui nel case del computer. Infine, nella pagina Profilo ventola/pompa, il diagramma della curva della ventola è stato modificato per impostare valori di velocità RPM in tempo reale anziché percentuale per un profilo di velocità della ventola più intuitivo.

Questi nuovi modelli sono disponibili sullo store NewEgg al prezzo consigliato di 26,99 € per la versione da 120 mm singola, mentre 89,99 € per il pacco con tripla ventola da 120 mm. Quella da 140 mm è venduta singolarmente a un prezzo consigliato di 29,99 €. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto. Cosa ne pensate di queste nuove ventole? Fateci sapere la vostra. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!