Biomutant: 5 consigli utili per sopravvivere

Biomutant offre un mondo estremamente pericoloso per chiunque tenti di attraversarlo. Ecco dunque 5 consigli e trucchi per sopravvivere in Biomutant

Biomutant è un gioco action con una forte componente rpg. Sviluppato da Experiment 101 e distribuito da THQ Nordic, il titolo sfortunatamente non è stato accolto benissimo dalla community. Tuttavia, al di là dei difetti che si possono riscontrare, il titolo offre comunque tante ore di divertimento. La storia vi mette nei panni di un procione geneticamente modificato che deve farsi strada in un mondo post apocalittico governato da sei diverse tribù. In un contesto in cui vige la legge del più forte, ecco a voi cinque utili consigli per sopravvivere in Biomutant.

Disastri naturali

Il titolo è a tutti gli effetti un rpg dalla struttura piuttosto classica. A partire dall’iniziale selezione del personaggio, possiamo scegliere tra le sei diverse razze e decidere su quali statistiche puntare. Questo a discapito del fatto che nel corso delle ore avremo la possibilità di ridistribuire dove vogliamo i punti esperienza raccolti. Nel mondo sono presenti diversi biomi che andranno a indebolire la resistenza del nostro protagonista qualora non si avranno abbastanza punti statistici per resistere a quella debolezza.

Per quanto riguarda la componente esplorativa, vi ritroverete a vagare per il coloratissimo (e altrettanto pericoloso) mondo di gioco. Dall’altra parte, il combattimento è sufficientemente stratificato. Abbiamo infatti meccaniche di melee combat così come armi per la distanza e magie. Nel corso dell’esperienza potremo anche applicare modifiche nel vestiario e craftare armi. Per cercare di non impazzire in mezzo a tutte queste meccaniche, ecco a voi cinque consigli per cercare di sopravvivere in Biomutant.

Personalizzare! – Biomutant: 5 consigli per sopravvivere

Prima di tuffarvi nel pieno dell’azione dovete cominciare creando il vostro personaggio furry. Le opzioni in questo caso includeranno la scelta della razza, del codice genetico, resistenza ed estetica. Alterando il codice genetico alzerete o diminuirete le vostre statistiche di base (Vitalità, Forza, Resistenza). I sei pre set iniziali offrono sei statistiche e sei stili di design predefiniti, mentre le cinque classi vi daranno specifici perk da usare nel gameplay. Non vi preoccupate di costruire da subito il personaggio perfetto, perché mentre progredirete nel gioco otterrete tanti punti esperienza che vi permetteranno di migliorare.

Così come l’aspetto estetico del personaggio, che potrete cambiare più avanti nel gioco. In questo senso non siete mai vincolati ad una build specifica. Detto questo, dovrete scegliere la classe mutante. La classe Commando sarà incentrata sul combattimento a distanza con armi. Sentinel invece sarà più orientata al melee. Saboteur vi permetterà di stare in stealthl, evadere ed effettuare Colpi Critici. Con Psi-Freak userete poteri psionici, mentre Dead-Eye è probabilmente la classe più bilanciata.

Il consiglio tra tutti è quello di utilizzare da subito Saboteur. Con questa classe avrete un bonus ai danni melee e a distanza grazie al perk dei Colpi Critici. Inoltre, l’agilità aumentata vi renderà un bersaglio più difficile da colpire per i nemici. Ovviamente siete liberi di distribuire i punti esperienza come volete, tenete a mente però che questa classe vi darà una grossa mano in battaglia, soprattutto durante le boss fight più difficili.

Migliorare equipaggiamento e armi – Biomutant: 5 consigli per sopravvivere

Il mondo post apocalittico di Biomutant contiene moltissimi tesori e tanto loot da raccogliere. In giro troverete armature, armi, item di cura e altri tesori. Data l’abbondanza di questi oggetti, i venditori sono quasi irrilevanti. Tuttavia, i venditori sono utili per una cosa, ovvero il poter comprare materiale da craftare. Il crafting è un processo piuttosto lineare. Potrete scambiare tutte le componenti di un’arma con delle varianti migliori (munizioni, mirini, impugnature, canne, ecc.).

Un altro modo per ottenere materiale craftabile è smontare l’equipaggiamento che non si desidera più. A questo proposito, andando avanti nel gioco scoprirete banchi da lavoro con cui upgradare il vostro equipaggiamento. Questi sono utili se avete una vostra arma o set di armi preferito. In breve, il crafting e i banchi da lavoro offrono un ottima opportunità di crescita per qualunque build. Per cui, usateli il più possibile.

Stare flessibili in combattimento – Biomutant: 5 consigli per sopravvivere

Nel gioco combatterete mostri mutanti con diverse armi a corto e lungo raggio. A prescindere dalla vostra arma di distruzione preferita, ecco alcuni piccoli consigli per non soccombere. La prima cosa fondamentale è quella di cercare il più possibile di combinare in combattimento attacchi ravvicinati con armi a lunga distanza. Potete costruire combo efficaci andando a stunnare i nemici sparandogli qualche colpo e proseguire l’attacco con dei colpi melee, ad esempio con la spada. Un altro consiglio è quello di continuare a muovervi così da sopperire all’inferiorità numerica.

Cercate sempre di evitare in tempo gli attacchi nemici in modo da lasciare lo spazio successivo per le vostre combo. Altra cosa importante, data la mancanza di un sistema di lock on dei nemici, è quello di tentare di prolungare l’ingaggio di un singolo nemico il più possibile. Questo perché al primo dodge per evitare l’attacco, perderete il contatto visivo. Sparare durante un salto, inoltre, farà rallentare il tempo per un po’. Questo vi darà un momento per mirare meglio e per pensare alle combo che farete una volta atterrati al suolo. Quest’ultimo consiglio non viene esplicitato dal gioco, per cui cercate di sfruttarlo.

Utilizzare le stazioni per il viaggio rapido – Biomutant: 5 consigli per sopravvivere

È bello in Biomutant ammirare gli splendidi panorami del gioco, ma a volte si vorrebbe semplicemente andare avanti con le missioni rinunciando alle lunghe esplorazioni. In questa occasione intervengono le stazioni per il viaggio rapido. Troverete i punti per il viaggio rapido in moltissime zone della mappa. Potete utilizzarle subito dopo aver interagito con esse una volta. Il viaggio rapido non solo è un’ottima meccanica per esplorare velocemente, ma in alcune occasioni vi salverà la vita.

Al contrario di molti titoli infatti, Biomutant vi permette di utilizzare il viaggio rapido anche in fase di combattimento. Se siete circondati e siete in situazione di svantaggio, cercatelo per evitare il peggio. Infine, per velocizzare le vostre escursioni, cercate animali o robot da cavalcare. Ciascuno di essi avanza alla stessa velocità, per cui potete scegliere la vostra cavalcatura in base all’estetica e non agli attributi.

Completare le missioni secondarie – Biomutant: 5 consigli per sopravvivere

Attraversando i sette biomi differenti incontrerete moltissimi personaggi con cui interagire. La maggior parte dei quali vi chiederà aiuto. Accettare le loro missioni secondarie è un ottimo modo per salire di livello e ottenere loot e materiale craftabile. In più, queste missioni sono l’ideale per approfondire la lore del mondo di gioco e dei suoi abitanti. Inoltre, queste ultime hanno una loro specifica struttura interattiva. Ad esempio, le meridiane vi condurranno a dei tesori che si trovano nascosti dentro le gallerie delle fogne. Per cui cercate nei vari nascondigli, caveau, depositi e nascondigli del vecchio mondo, lì troverete tanti fantastici oggetti e materiali.

Mutazioni post apocalittiche

Abbiamo visto in questa guida alcuni consigli e trucchi per sopravvivere al difficile e ostile mondo di Biomutant. Fate quindi attenzione alle diverse meccaniche di combattimento, dalle combo da utilizzare al movimento per affrontare lo svantaggio numerico. Ricordatevi del viaggio rapido quando siete in difficoltà durante i combattimenti. Fate quante più missioni secondarie possibili e cercate di esplorare per ottenere risorse e informazioni sul passato di questo mondo post apocalittico. Ricordiamo che Biomutant è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One.

