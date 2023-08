Parla come mangi, Baldur’s Gate 3: impostare la lingua italiana è la prima cosa da fare, e noi vi spiegheremo in poche righe come si fa!

Il mondo è grande, e se da una parte abbiamo Hideo Kojima che mastica l’inglese come se potesse considerarlo la sua seconda lingua, è pur vero che impostare quella italiana è in cima alle vostre priorità in Baldur’s Gate 3… se siete tipi da “ai dont spik inglisc”, si intende. Il problema è proprio quello: mentre i giochi su console, oggigiorno, sono rapidi a commutare istantaneamente l’idioma senza passare per le schermate di selezione che i vostri redattori ricordano ancora a menadito, la piattaforma attuale del gioco (il PC) non sempre si conforma a queste convenzioni. Naturalmente l’inglese viene comodo quando si tratta di cercare riscontri nella terminologia (come avviene per noi del sito quando scriviamo le guide!), ma quando c’è semplicemente da giocare… può essere complicato.

Scegliere le lingue su Steam | Baldur’s Gate 3: come impostare la lingua italiana

La lingua italiana che vorrete impostare su Baldur’s Gate 3 (e come darvi torto?) si gestisce dal client. Chiamatelo anche launcher, se preferite, ma a conti fatti è il servizio di distribuzione presso il quale avete acquistato il gioco che determina come settare le varie lingue. Se, pertanto, state giocando su Steam, seguite i passi elencati qui di seguito:

Cliccate con il tasto destro sull’icona del gioco nella libreria di Steam. Scegliete l’opzione “Proprietà”. Cliccate la voce “Generali”. Selezionate l’idioma desiderato.

Una volta fatto ciò, si avvierà un breve processo di aggiornamento. Una volta terminato, potrete giocare a quest’avventura in lingua dantesca. Se per qualsiasi motivo volete tornare sui vostri passi, dovrete effettuare il medesimo procedimento.

Scegliere le lingue su GOG | Baldur’s Gate 3: come impostare la lingua italiana

Ormai il distributore di CD Projekt RED ha perso un po’ il significato del suo nome, ma ad ogni modo anche per Good Old Games, per gli amici GOG, vi aspetta un processo simile. Nulla per cui preoccuparsi, naturalmente. Seguite questi passi e dovrebbe andare tutto liscio.

Selezionate il gioco su GoG Galaxy. Cliccate su “impostazioni”. Selezionate “Gestisci installazioni”. Raggiungete la voce “Configura”. Cliccate “Lingua”.

Anche in questo caso, seguirà un processo di aggiornamento. Aspettate e preparatevi a fare a fette i vostri nemici!

Cosa sapere | Baldur’s Gate 3: come impostare la lingua italiana

Nel caso siate incappati in questa guida senza avere interesse nel gioco in sé, cercheremo di non rubarvi troppo tempo. Baldur’s Gate III (come imporrebbe lo spelling corretto del titolo) è un gioco di ruolo basato sull’universo narrativo del gioco da tavolo Dungeons & Dragons. Larian Studios è il team di sviluppo designato, fattosi un nome con la duologia Divinity: Original Sin. Il PC è l’unica piattaforma rimasta; e usiamo il termine “rimasta” perché l’altra, Google Stadia, come ben saprete ha chiuso i battenti prima del day one. Il gioco ha comunque fatto la sua comparsa anche lì, in early access.

Orchi, zombi e alieni, oh cielo!

Per un po’ di background in più, Baldur’s Gate 3 è ambientato nel 1492 DR, un centinaio di anni dopo i predecessori, durante l’invasione di illithid (come si chiamerebbero senza impostare la lingua italiana, nel caso). Nei panni di un superstite infettato dai parassiti, dovrete liberarvi di questi ultimi prima di soccombere alla mutazione. Per farlo, dovrete riunirvi ad altri sopravvissuti per cercare una cura. In vista del day one, Dungeons & Dragons ha rilasciato un’espansione apposita, intitolata Baldur’s Gate: Descent into Avernus, che fa da prologo al gioco. Che, tra parentesi, è disponibile (in attesa della versione PS5, prevista il 6 settembre).

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto