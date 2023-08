In questa doppia recensione analizzeremo le figure di Mickey e Minnie Mouse realizzate da AbyStyle Studio

Benvenuti nel meraviglioso mondo Disney. Questa volta, siamo entusiasti di presentarvi una recensione delle nuovissime statuette realizzate da AbyStyle Studio, volte a rappresentare gli iconici Mickey e Minnie Mouse.

Mickey Mouse, l’adorabile topolino dal sorriso contagioso, è un pilastro della cultura popolare, affacciandosi per la prima volta nel lontano 1928. Creato dal genio di Walt Disney e Ub Iwerks, Mickey ha affascinato milioni di spettatori di tutte le età con la sua personalità carismatica e la sua capacità di diffondere gioia e allegria. Da allora, Mickey è diventato il simbolo stesso del marchio Disney, rappresentando l’infinita fantasia e il potere delle storie che possono toccare i cuori di tutte le generazioni.

Accanto a lui c’è Minnie Mouse, la sua dolce compagna, apparsa per la prima volta nel 1928 come la sua dolce metà. Minnie è un personaggio affascinante, sempre elegante con il suo fiocco rosso a pois, e rappresenta grazia, gentilezza e tenerezza. Il suo spirito avventuroso e la sua personalità affettuosa hanno fatto innamorare il pubblico, rendendola un’icona senza tempo che incarna perfettamente i valori di Disney.

Ora, immergiamoci nella nostra recensione, esaminando da vicino queste statuette. Mettiamole sotto la lente di ingrandimento, pronti ad esplorare i dettagli che rendono queste figure così speciali. Siete pronti per questa straordinaria avventura? Allacciatevi le cinture, perché il nostro viaggio nel fantastico universo di Mickey e Minnie sta per iniziare!

La confezione | Recensione Mickey & Minnie Mouse Figure

Le confezioni delle statuette di Mickey e Minnie Mouse realizzate da AbyStyle Studio si distinguono per la loro semplicità. Senza disegni sulle finestre, queste scatole sono caratterizzate da una colorazione bianca e nera. Sui lati della scatola troviamo i disegni dei due personaggi e delle immagini delle figure. La generosa finestra frontale permette di ammirare chiaramente le due statuette, consentendo di cogliere ogni minimo dettaglio delle loro espressioni e delle loro pose.

Analizziamo le figure | Recensione Mickey & Minnie Mouse Figure

Come in tutte le creazioni di AbyStyle Studio, anche queste due statuette di Mickey e Minnie Mouse sono state realizzate rispettando la scala 1:10. La figure di Topolino, con il suo inconfondibile sorriso, raggiunge un’altezza di 10 cm, mentre Minnie, grazie al fiorellino posato sul suo cappello, si eleva di un centimetro in più, raggiungendo gli 11 cm. In questa combo di figure, AbyStyle Studio ha scelto di sperimentare una novità, affiancando al classico PVC un delicato sfondo in cartone che arricchisce il tutto, trasformando le statuette in un affascinante diorama. Questo tocco proietta Mickey e Minnie all’interno di un bosco.

Mentre non sarà possibile rimuovere di due personaggi dalle basi, potremo facilmente estrarre i fondali in cartone.

Sotto la lente d’ingrandimento | Recensione Mickey & Minnie Mouse Figure

Le figure di Mickey e Minnie Mouse prodotte da AbyStyle Studio si distinguono per la loro eccezionale qualità e l’accuratezza nel catturare l’essenza dei celebri personaggi Disney. Ogni dettaglio delle statuette è stato realizzato con maestria, dal design classico degli abiti e delle espressioni dei topolini alla cura dei particolari nei loro corpi, rendendole una bellissima rappresentazione dell’iconica coppia.

Un aspetto affascinante di queste figure è la possibilità di abbinarle grazie alla speciale base in PVC inclusa nella confezione. Combinando le statuette di Mickey e Minnie, si crea un diorama suggestivo e coinvolgente che dà vita a una scena magica, perfetta per gli amanti del mondo Disney e dei suoi personaggi.

Da sottolineare anche l’effetto cartoon apportato dagli sfondi realizzati in leggero cartoncino, che dona un tocco nostalgico e retrò alle figure, rimandando alla magia delle classiche storie Disney. Un altro punto a favore di queste statuette è il prezzo accessibile, che rappresenta un’opportunità per i collezionisti di arricchire la propria collezione con pezzi di alta qualità senza dover spendere cifre esorbitanti.

Tuttavia, va menzionato che alcune parti degli sfondi in cartoncino potrebbero risultare meno resistenti rispetto al PVC delle figure, richiedendo quindi una certa cura in modo da preservare la coppia di figure nel tempo.

Tiriamo le somme

Le nuove statuette di Mickey e Minnie Mouse realizzate da AbyStyle Studio sono un’autentica gioia per gli amanti del mondo Disney. Le figure catturano perfettamente l’essenza dei celebri personaggi, con dettagli accurati e un tocco retrò dato dagli sfondi in cartoncino. La possibilità di creare un diorama unendo le due statuette aggiunge magia e coinvolgimento. Il prezzo accessibile rende queste figure un’opportunità per i collezionisti. Nel complesso, sono un’ottima scelta per gli appassionati di Disney e una testimonianza della magia che questi personaggi continuano a trasmettere alle generazioni.

Come per tutte le figure del brand, anche queste sono acquistabili sul sito ufficiale al prezzo di €24.99. Di seguito i link diretti per l’acquisto: