Night Swim: il trailer del nuovo thriller sovrannaturale

Ecco il primo trailer ufficiale di Night Swim, nuovo thriller sovrannaturale prodotto da James Wan & Jason Blum

Pensavate che le piscine fossero luoghi sicuri? Beh, sbagliavate: ecco infatti il primo trailer ufficiale di Night Swim, nuovo thriller horror soprannaturale. Tra i produttori ci sono James Wan e Jason Blum. Sceneggiatore e regista è Bryce McGuire, che si è basato su un suo cortometraggio del 2014 realizzato insieme a Rod Blackhurst. Il film di cui stiamo parlando vede protagonisti Wyatt Russel, Kerry Condon, Amélie Hoeferle e Gavin Warren e promette di far diventare le acque finora considerate placide e sicure di una piscina minacciose e pericolose come i mari più profondi. O, forse, come le case più infestate da spiriti e sinistre presenze.

Night Swim: il trailer ufficiale del thriller soprannaturale dalle venature horror

La trama di Night Swim, che di seguito riportiamo, ha molti tratti dell’horror claustrofobico e soprannaturale.

“Night Swim” vede protagonista Wyatt Russell nel ruolo di Ray Waller, un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato da una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa con la preoccupata moglie Eve (la candidata all’Oscar Kerry Condon), la figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) e il giovane figlio Elliot (Gavin Warren). Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare da professionista, Ray convince Eve che la lucente piscina del cortile della nuova casa sarà un divertimento per i bambini e una terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia nel baratro di un terrore ineluttabile.

Night Swim debutterà nelle sale americane il 5 gennaio del prossimo anno e arriverà prossimamente anche nei cinema italiani, anche se non ci sono ancora indicazioni sulla possibile data. Naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine dedicate a film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.