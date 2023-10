Ahsoka: la reazione alla conclusione e le teorie dei fan per la seconda stagione

Giunti alla conclusione della prima stagione della serie di Star Wars: Ahsoka , i fan condividono le speranze e le teorie per una possibile seconda stagione

La prima stagione della serie Star Wars: Ahsoka si è conclusa dopo un lungo viaggio di ben 8 episodi. Protagonista la giovane Ahsoka, brillantemente interpretata nella versione live-action da Rosario Dawson; ha rappresentato per molti un personaggio chiave, capace di avere la sua grande rivalsa nell’emozionante episodio finale intitolato Il Jedi, la Strega e il Signore della Guerra.

Rimasti soddisfatti per ben 49 minuti, i fan hanno da subito mosso la volontà di voler presto vedere una seconda stagione della serie. Ideata dalla mente creativa di Dave Filoni e dedicata all’universo di Star Wars nato da George Lucas; ecco le teorie dei fan spopolate sul web.

Ahsoka: ci sarà una seconda stagione? Le ipotesi dei fan

Serie di successo atterrata sulla piattaforma Disney+, intitolata Ahsoka, ha sorpreso tutti grandi appassionati dell’universo di Star Wars, generando grande stupore con il finale di stagione. Senza scendere troppo nel dettaglio al fine di evitare spoiler; Ahsoka è riuscita a chiudere parte del suo percorso intergalattico incontrandosi con un ritorno inaspettato.

La misteriosa apparizione, assieme agli ampi legami su quanto accaduto nella serie animata Clone Wars; ha suscitato la curiosità dei più affezionati della serie, muovendo un’importante osservazione per il mancato rinnovo di una seconda stagione. Per meglio avvalorare quanto riportato, ecco solo alcune delle dichiarazioni:

Non eravamo pronti per questo. Il finale è stato davvero incredibile, Dave Filoni continua a non sbagliare un colpo

Gli stessi spettatori hanno rivolto la loro speranza verso un’ulteriore esplorazione della mitologia di Star Wars, mentre altri vogliono vedere un’altra riunione di Ahsoka assieme a Sabine ed Ezra. Nonostante le svariate ipotesi e osservazioni rimbalzate sul web; al momento non sembrerebbero esserci piani per una seconda stagione. Ma tutto sembra essere possibile.

Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.