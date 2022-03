Scoprite insieme a noi in questa speciale anteprima le nostre prime impressioni sul nuovissimo di Moss: Book 2

Il panorama dei titoli giocabili tramite VR continua costantemente ad espandersi di anno in anno e sempre più team, giovani o meno, decidono di voler esplorare i territori della realtà virtuale (a riprova di ciò trovate qui alcuni dei migliori titoli in arrivo proprio per VR PS4). Negli scorsi giorni siamo stati invitati ufficialmente ad una premiere ufficiale del seguito di uno dei titoli per VR più acclamati da pubblico e critica, Moss. Già atteso per la primavera 2022, in questo evento abbiamo potuto assistere in esclusiva alle prime ufficiali immagini di gameplay dell’ultima fatica di Polyarc, la quale ha per l’occasione rilasciato anche la data d’uscita ufficiale del titolo. Ecco a voi quindi l’anteprima e le nostre prime impressioni sul nuovissimo Moss: Book 2.

Il ritorno di Quill

Per chi non conoscesse il primo capitolo della serie, Moss è un titolo d’avventura con un forte focus sulla risoluzione di enigmi e puzzle ambientali. Nel gioco saremo chiamati ad aiutare la protagonista Quill, ovvero una topolina bianca piuttosto coraggiosa. Il giocatore dovrà collaborare con la simpatica protagonista, non solo indicandole il percorso da seguire o le azioni da compiere, ma anche e soprattutto interagendo con l’ambiente circostante. L’affinità fra Quill e il giocatore era uno dei punti fondamentali sui quali si basava l’intera esperienza del primo capitolo, e già dalle prime impressioni di quest’anteprima traspare come gli sviluppatori abbiano lavorato sodo per approfondire ancora di più questo aspetto in Moss: Book 2.

Una piccola grande avventura – Anteprima Moss: Book 2 le nostre prime impressioni

Nell’introduzione di quest’anteprima dedicata alle prime impressioni su Moss: Book 2 abbiamo menzionato il gioco di squadra che il giocatore dovrà fare con Quill. In questo secondo capitolo potremo infatti avvalerci di abilità tutte nuove, come ad esempio la possibilità di utilizzare la vegetazione di alcune stanze per creare ponti o scale. Sarà possibile anche interagire con determinati nemici, e nel gameplay abbiamo potuto vedere un livello con degli insetti che potranno essere utilizzati per risolvere dei puzzle necessari a proseguire.

Anche Quill dal canto suo potrà contare su nuove armi ed abilità. Nell’anteprima abbiamo potuto ad esempio vederla volteggiare in aria un grosso martello per difendersi dagli avversari che tenteranno di ghermirla. Gli sviluppatori non si sono sbilanciati troppo sul quantitativo di nuove armi ed abilità, per evitare potenziali spoiler, ma hanno garantito che il titolo avrà stanze più grandi e puzzle più vari e complessi del suo predecessore, ed i fan potranno aspettarsi un’esperienza generalmente più longeva rispetto al primo capitolo.

Un’incantevole fiaba – Anteprima Moss: Book 2 le nostre prime impressioni

Anche le prime impressioni sul fronte artistico e tecnico di quest’anteprima dedicata a Moss: Book 2 sono piuttosto positive. Se è vero che, per un giudizio definitivo, occorrerà prima provare a fondo il gioco nella sua versione completa, ciò nonostante il mondo fantasy nel quale si muove la piccola protagonista ci è parso fin da subito molto vario ed ispirato, in linea con quanto visto nel primo capitolo. L’incantevole atmosfera che traspare dalle ambientazioni è fiabesca, e con ogni probabilità sarà in grado di conquistare giocatori di tutte le età.

Il team di sviluppo sembra aver voluto sfruttare al massimo le potenzialità del visore VR di PS4, concentrandosi sul confezionare un’esperienza solida sia dal punto di vista narrativo che di gameplay. La software house ha dichiarato di essersi concentrata principalmente sul PlayStation VR, e non ha rilasciato dichiarazioni in merito al supporto per altri visori, perciò al momento non vi sono informazioni in merito all’arrivo del gioco su altre piattaforme.

Considerazioni finali

In conclusione a quest’anteprima dedicata a Moss: Book 2 possiamo tranquillamente dire che le prime impressioni sull’ultima fatica di Polyarc sono decisamente positive. Il titolo promette di essere il degno erede di Moss, e si ripromette di evolvere ed approfondire il primo capitolo sotto tutti gli aspetti. La software house ha dichiarato che il gioco sarà pubblicato il 31 marzo 2022, perciò non occorrerà aspettare molto prima di tuffarci nella nuovissima avventura di Quill.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di provare con mano questo nuovo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.