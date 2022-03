Campionati Mondiali Pokémon 2022: svelate le date

Grandi eventi per questo 2022 con i Mondiali di Pokémon le cui date sono state confermate in via ufficiale di recente

In maniera simile ai campionati di Super Smash Bros. Ultimate, anche i Campionati Mondiali di Pokémon 2022 si svolgeranno con date abbastanza ravvicinate, ma la vera chicca è che sono tornati dopo l’ovvio rinvio a causa della pandemia da Covid – 19 (naturalmente la sicurezza sarà sempre al massimo in tal senso). Ma cerchiamo di andare avanti con calma e vediamo se riusciamo ad acchiapparli tutti!

Le date dei Campionati Mondiali Pokémon 2022: Gotta catch’em all!

Un altro elemento peculiare di questi Campionati Mondiali Pokémon 2022, oltre alle quattro date estive, è il fatto che si terranno per la prima volta a Londra invece che nel Nord America come di consueto. Ed è proprio perché è la prima volta che l’evento sarà ancora più esclusivo!

Le competizioni si terranno dal 18 al 21 agosto presso l’Excel Centre di Londra e le discipline con i quali gli atleti si confronteranno andranno a comprendere GCC, Go!, Pokken Tournament DX, Unite ed infine Spada e Scudo. Inoltre non mancherà di certo il merchandise ufficiale del brand ideato dal buon Satoshi Tajiri anche se dubitiamo fortemente che sarà ad un buon prezzo.

Partiti come tornei ufficiali del mitico gioco di carte, nel corso degli anni tale evento si è evoluto fino al punto tale da abbracciare la sua versione videoludica come facilmente intuibile. In ogni caso, ciò che ancora non si sa è il prezzo dei biglietti per partecipare ai diversi eventi in programma, ma si può già intuire qualcosa dal sito ufficiale che recita “i giocatori invitati non dovranno pagare una quota di iscrizione per partecipare all’evento, ma ci sarà una quota nominale per i badge spettatore”.

Ad ogni modo, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!