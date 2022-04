Find X5 Design Award: l’ultimo smartphone Oppo vince

L‘ultimo smartphone di casa Oppo Find X5 vince il iF Design Award 2022 grazie al design del prodotto. Vediamo assieme di cosa si tratta

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia che la serie flagship Find X5 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento iF DESIGN AWARD 2022 per il concept human-centric e creativo che ha portato alla realizzazione della scocca ultraresistente in vera ceramica.

Find X5 Design Award: la vittoria dello smartphone Oppo per il 2022

OPPO ha lanciato l’innovativa serie flagship Find X5 a febbraio 2022, presentando un prodotto dall’estetica futuristica e dal design premium, caratterizzato da una bellezza senza tempo grazie alle sue linee moderne e pulite. Il dispositivo incorpora tutte le fotocamere più importanti all’interno di una forma simile a un vulcano, per trasmettere l’idea di un’energia incredibilmente sorprendente e naturale. In combinazione con il pannello posteriore in vera ceramica, ultraresistente e durevole grazie all’utilizzo di metodi di ingegneria mai visti prima, la serie Find X5 riflette tutta la raffinatezza contemporanea attraverso il suo corpo curvo, che si ispira alla forma di una navicella spaziale, per regalare agli utenti un look and feel completamente nuovo.

La serie Find X di OPPO guida da sempre le tendenze di design degli smartphone e si distingue tra le proposte flagship del settore. In precedenza, la serie Find X3 ha ricevuto il Red Dot Design Award: Product Design Award nel 2021, mentre Find X2 Pro ha ricevuto l’iF DESIGN AWARD 2021.

Fiore all’occhiello di OPPO, la serie Find X continuerà a essere abilitatore di scoperte nel campo dell’innovazione degli smartphone, grazie a una lunga esperienza e a una costante evoluzione.

