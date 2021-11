Procedures Cloud: gestire i progetti aziendali è più semplice

In questo articolo vedremo un po’ più da vicino Procedures Cloud, la piattaforma online che consente di organizzare in maniera semplice e soprattutto efficace il lavoro

Come già sappiamo Procedures Cloud è una piattaforma che consente di organizzare in maniera semplice il lavoro all’interno di una azienda o di uno studio professionale. Permette di gestire l’attività del personale, organizzando le scadenze e i documenti associati alle pratiche anche senza conoscere strumenti un po’ ostici come i database e la loro programmazione. Vogliamo dare ora uno sguardo più da vicino a questo interessante strumento professionale.

Procedures Cloud: organizza le tua attività professionali in modo semplice

La piattaforma Procedures Cloud è un tool online che possiamo vedere come un archivio digitale molto avanzato. Il tutto viene realizzato tramite 4 semplice funzioni. Una causa legale, un progetto d’ingegneria, lo sviluppo di un software, i servizi da porre in essere per un cliente, possono essere rappresentati con delle pratiche all’interno del sistema che avranno anche un responsabile ed un codice identificativo univoco.

Ad ogni pratica possono essere assegnate le attività da svolgere (sincronizzabili con appuntamenti gli appuntamenti su Google Calendar) e i collaboratori che ci devono lavorare. Uno strumento utilissimo in questo caso sono le scadenze che permettono di monitorare la progressioni della pratica e di organizzare il lavoro senza dimenticare nulla. Le attività vengono sincronizzate con i calendari dei membri del team e si possono collegare in modo tale che sia possibile in modo automatico attivare delle attività in corrispondenza di inizio o scadenza di altre.

Ad una pratica di Procedures Cloud è anche possibile associare l’anagrafica delle persone coinvolte in modo tale da poterle contattare facilmente in caso di bisogno. Oppure sarà possibile salvare all’interno della pratica tutti i documenti (testo, audio, video, immagini, email, ecc.) collegati alla pratica tramite link, anche tramite upload in Google Drive.

La sicurezza e la privacy

Le aziende inseriscono nelle pratica molti dati sensibili e riservati o confidenziali. Quindi Procedures Cloud è stata molto attenta agli aspetti legati a privacy e sicurezza. In collegamento all’applicativo, in funzione delle varie realtà e necessità, sono associabili ed interfacciabili oltre al necessario database MySQL, eventuali domini, server oppure repository cloud e software specialistici di varia natura quali ad esempio CRM, WordPress, OfficeGroup, RealEstate, etc. Al fine di preservare al massimo la privacy e la protezione dei dati del cliente, tutti i dati contenuti nei DB, backup, software od altro, sono archiviati in aree personali dedicate, nonché di proprietà, di ogni singolo cliente presso Aruba Spa.

Insomma per aziende come studi commerciali, studi legali, studi Ingegneria ed architettura, agenzie assicurative e broker, agenzie immobiliari, imprese edili e molte altre, Procedures Cloud è certamente una soluzione molto efficacie per gestire progetti e pratiche complesse che necessitano di una sincronizzazione tra molte persone ed attività diverse. Consente anche di organizzare più pratiche in parallelo in modo semplice, grazie alla sincronizzazione con Google Drive. Provatelo! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!