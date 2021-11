Epic Games Store: gratis per questa settimana il Welcome Pack “Antstream Arcade”

In arrivo gratis sull’Epic Games Store l’add-on “Epic Welcome Pack” di Antstream Arcade, servizio di streaming di giochi retrò

L’Antstream Arcade “Epic Welcome Pack” sarà gratis sull’Epic Games Store dal 25 novembre al 2 dicembre, offrendo ai giocatori dei punti di gioco da utilizzare come valuta per Antstream Arcade, un servizio di streaming per oltre 1.000 giochi retrò presi a pieni mani dai cataloghi dell’Amiga, C64, ZX Spectrum, NES, SNES, Mega Drive e sala giochi. Normalmente al prezzo di 14,99 euro, il pacchetto Antstream Arcade presente sull’Epic Games Store sarà ottenibile gratis e includerà 1.090 gemme, che possono essere spese per giocare, sfide e tornei a tempo limitato. Le gemme possono essere utilizzate anche per sbloccare sfide più difficili e giocare PvP a turni contro amici e altri giocatori.

L’add-on gratis di Antstream Arcade è in arrivo sull’Epic Games Store

Sull’Epic Store Games ricordiamo che attualmente è possibile riscattare gratis giochi come Guild of Dungeoneering, dungeon crawler con combattimenti a turni, Kid A Mnesia Exhibition, universo digitale creato per celebrare i ventuno anni di Kid A e Amnesiac dei Radiohead mentre il terzo è Never Alone, platform ispirato al popolo dell’alaska. Questi giochi sono attualmente scaricabili gratuitamente fino al 25 novembre sull’Epic Store. Inoltre Epic ha dichiarato che a gennaio l’Epic Games Store aveva attirato oltre 160 milioni di utenti di PC dal lancio nel dicembre 2018.

Sull’Epic Games Store vengono resi disponibili titoli gratuiti su base settimanale dal lancio della piattaforma sul mercato, inclusi 103 giochi nel 2020, per un valore complessivo di 2,407 dollari in base ai prezzi statunitensi. Epic ha affermato che gli utenti hanno rivendicato oltre 749 milioni di titoli gratuiti l’anno scorso. Ricordiamo che La versione PC di Splinter Cell Chaos Theory è scaricabile gratuitamente dallo store dell’editore Ubisoft fino al 25 novembre alle 14:00 (ora locale).

Ricordiamo che La versione PC di Splinter Cell Chaos Theory è scaricabile gratuitamente dallo store dell'editore Ubisoft fino al 25 novembre alle 14:00 (ora locale).