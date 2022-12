Miglior programma per trovare file doppi: 4DDiG Duplicate File Deleter

Trovare i file duplicati per liberare spazio sul disco è un’attività che può richiedere molto tempo. Utilizzando il giusto strumento, però, ci vogliono pochi minuti. Vediamo come fare!

Durante il normale utilizzo dei dispositivi, per via di come funzionano i nostri sistemi operativi Windows, Mac, Android o iOS (o qualsiasi altro) è inevitabile accumulare dei file inutili. Non parliamo soltanto dei documenti temporanei, ma anche e soprattutto dei duplicati che, per nostro errore o per via del funzionamento di alcuni programmi, creano copie doppie o persino triple di foto, video, documenti e molti altri file.

Quali sono i file inutili da cancellare?

Questo problema è spesso alla base dello spazio esaurito sugli hard disk e negli smartphone, in maniere che spesso consideriamo “ misteriose”. Non solo questo, ma oltretutto la disinstallazione dei programmi spesso lascia dei “residui” , quindi di tanto in tanto occorre procedere con la pulizia, magari avvalendosi di un programma per trovare file duplicati ed eliminarli senza passare ore ed ore a cercarli inutilmente!

Cominciamo dai file temporanei: utilizziamo un utility di pulizia presente sul nostro sistema operativo, il metodo probabilmente più semplice per effettuare quest’operazione, anche se tuttavia potrebbe lasciare a desiderare se si sta cercando di fare un controllo completo anche dei file rimasti da precedenti installazioni.

Su Windows l ’utility più basilare si chiama “Pulizia disco”, mentre su Mac è la funzione “Ottimizza …” presente in “Archivio”, nella tab “Informazioni su questo Mac” . Su Android e iOS sarà il sistema stesso ad avvertirci e cercare i file doppi, dandoci anche avvisi di spazio in esaurimento, offrendoci una pulizia automatica. Possiamo ovviamente e, anzi, sarebbe suggerito utilizzare programmi di terze parti per facilitarci il compito di eliminare i file duplicati, così come tutto ciò che rimane inutilizzato sul nostro sistema.

Alcuni sistemi proprietari delle aziende produttrici di smartphone mettono a disposizione applicazioni molto simili a quelle di Mac, dove si può “ottimizzare” il sistema rimuovendo i file inutili o quelli meno utilizzati.

Con Windows 10 o 11, inoltre, è stata aggiunta la funzione “Sensore memoria”, che ti permette di selezionare direttamente le categorie di file da cancellare. Potrai infatti vedere “File temporanei”, “File inutilizzati” e molti altri tipi che, nelle versioni precedenti di Windows, erano disponibili soltanto nei programmi di terze parti.

In aggiunta a questo, Windows 11 ha aggiunto una funzione simile a quella degli smartphone, introducendo i “consigli per la pulizia”. Queste non sono altro che le azioni suggerite da eseguire per liberare spazio, analizzando persino l’ultima volta che abbiamo utilizzato un file o un’applicazione.

Tutti questi strumenti su Mac sono più o meno presenti sotto la voce “Archivio” di “Informazioni su questo Mac”, sotto il tasto “Ottimizza …” come abbiamo già detto in precedenza.

Se, invece, il tuo unico scopo è proprio cercare i file duplicati e cancellarli velocemente, andiamo avanti e utilizziamo il nostro programma, utilissimo e disponibile per Windows e Mac. Parliamo di 4DDiG Duplicate File Deleter!

Come eliminare facilmente i file duplicati e liberare spazio?

4DDiG Duplicate File Deleter è un’ utility davvero semplice ed efficiente. Individua velocemente i file doppi e consente di eliminarli con pochi click, di fatto riducendo il tempo necessario per una pulizia a pochi minuti. Grazie al sistema di ricerca basato sulla verifica degli hash MD5 potrai avere la sicurezza che i file che stai cancellando siano effettivamente due copie identiche, senza basarti quindi soltanto sul loro essere simili. Un esempio classico è quando abbiamo due foto copiate in due cartelle diverse: a volte sono effettivamente lo stesso file, altre volte magari abbiamo fatto delle correzioni o dei miglioramenti e sono foto che vogliamo davvero mantenere.

Funziona su Windows, Mac, periferiche USB, schede SD e dischi rigidi esterni senza problemi, a patto che il file system sia supportato. Con file system si intende il tipo di formattazione della periferica, come NTFS, FAT32 e tutte le altre strutture. Inoltre 4DDiG Duplicate File Deleter ti permette di avere un’anteprima dei file che ne posseggono una, come immagini e video. Si possono inserire filtri per ridurre il tempo di ricerca e limitarla soltanto ai documenti che ci interessano. Ottimo per chi elimina immagini doppie a mano, cercandole nelle varie cartelle e rischiando quindi di togliere anche file di cui esiste una copia soltanto.

I passaggi da seguire per eliminare i file doppi

Gli step da seguire per eliminare i file duplicati sono davvero semplici. Bastano pochi click!

Step 1: devi scegliere il percorso interessato, dove vuoi effettuare la ricerca dei file duplicati. Questo può essere una cartella specifica, oppure se preferisci scandagliare un intero hard disk, selezionalo dalla lista così da cercare ovunque, anche nelle sottocartelle.

Step 2: decidi che modalità di scansione utilizzare e avviala, vedrai apparire i file nella lista a mano a mano che la ricerca prosegue. Potrai anche fermare la ricerca in qualsiasi momento, se credi che ci stia impiegando troppo, oppure se hai già la certezza che altrove non vi siano file doppi.

Step 3: è il momento di rimuovere i duplicati. Cliccando su ogni file potrai visualizzarne l’anteprima per assicurarti che siano identici e spostarli nel cestino, oppure eliminarli definitivamente.

I vantaggi di questo programma sono soprattutto nella sua semplicità di utilizzo e nella precisione aumentata dalla ricerca attraverso le stringhe MD5 dei file, assicurando quindi che due immagini simili non vengano confuse come la stessa foto, ma segnalandoti soltanto i file effettivamente doppi.

Risparmia con le promozioni del Black Friday!

Approfitta del momento per risparmiare sui prodotti Tenorshare! Grazie alle promozioni del Black Friday Fino all’8 Dicembre infatti tutta la suite 4DDiG avrà uno sconto “Black Friday Special”, arrivando anche al 70% di riduzione del prezzo originale!

Inoltre, puoi tentare la fortuna seguendoci su Youtube, così da avere una chance per vincere la gift card Amazon che abbiamo messo in palio. In caso contrario, cogli l’occasione di avere i prodotti della suite Data Recovery e File Repair al 70%!

Se hai necessità di più di una sola applicazione, infine, è il momento perfetto: grazie all’offerta “Prendi 2 Paghi 1” potrai avere uno dei nostri programmi all’ interno dell’offerta, l’altro non lo paghi!

Le promozioni sono valide per i piani mensili, ma anche per quelli annuali. Se vuoi sapere se i file duplicati si possono eliminare, sappi che non solo è possibile, ma è anche economico e semplice!

Ricorda che Tenorshare è anche leader nel recupero dei file eliminati e quelli corrotti, quindi se hai necessità di recuperare immagini o video che credevi fossero doppi, ma di cui invece avevi una sola copia, grazie ai programmi Tenorshare è possibile!

In conclusione

Avere un programma per eliminare i file doppi non solo ti permette di risparmiare moltissimo tempo, evitando di cercarli manualmente, ma ti assicura anche di non cliccare “elimina” per sbaglio sull’ unica copia disponibile nel PC. Ricorda che 4DDiG Duplicate File Deleter non funziona soltanto su Mac o Windows, ma su qualsiasi supporto che abbia un file system supportato. Se, quindi, vuoi procedere facilmente anche sul tuo cellulare, ti basta collegarlo come periferica USB e scansionarlo con il programma.

Stanare i file inutili è un’operazione che allunga (e di molto) la vita di qualsiasi dispositivo e disco rigido, specialmente per quanto riguarda gli smartphone dove capita spesso, a causa dei programmi, di ritrovarsi intere cartelle di file multimediali copiate.