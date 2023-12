HitPaw Watermark Remover: rimuovere filigrana da foto e video

Con HitPaw Watermark Remover potremo facilmente rimuovere filigrana e watermark da foto e video in modo da renderli più naturali

Molte persone che postano le loro foto e video online, decidono di applicarci dei watermark per proteggere il loro diritto d’autore ed evitare che altre persone si approprino dei loro contenuti in modo illegale. A volte però si vorrebbe semplicemente sfruttare una bella foto come sfondo oppure godersi un video senza fastidiose scritte in sovrimpressione. Ecco perché può tornarci utile HitPaw Watermark Remover. Vediamo come funziona!

HitPaw Watermark Remover: rimuovere filigrana da foto

Esistono due versioni del software. Una è la classica applicazione da installare ed elimina filigrana foto. L’altra è la versione online e funziona in modo da rimuovere filigrana da video online. In entrambi i casi la procedura è molto semplice e totalmente guidata. Basterà caricare l’immagine o il video da cui si vuole rimuovere la filigrana all’interno di HitPaw Watermark Remover.

A questo punto dovremo essenzialmente disegnare un rettangolo attorno all’area che contiene il watermark o la filigrana. Ed il gioco è fatto! A questo punto il software andrà a rimuoverlo. Si tratta certamente di un valido aiuto perché in pochi click possiamo rimuovere le fastidiose scritte dalle immagini e video. All’interno di un video possiamo anche selezionare un’area di rimozione per un determinato periodo e aggiungerne più di una in sequenza se per caso la filigrana dovesse spostarsi.

Una applicazione molto utile potrebbe essere quella di eliminare il watermark di TikTok dai nostri video creati con l’applicazione per repostarli su un altro profilo social ad esempio. HitPaw Watermark Remover è gratuito nella versione di prova, ma per esportare il contenuto finale serve pagare un abbonamento di circa 5 euro a settimana che si possono ridurre molto se scegliamo un periodo più lungo. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!