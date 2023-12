Indesit presenta la lavatrice Innex dotata della tecnologia a vapore

Indesit presenta la nuovissima lavatrice Innex, caratterizzata dal programma Push&Go Steam. Questa innovativa funzione, sfruttando la Steam Technology, semplifica il processo di stiratura dei capi lavati

Attivare il programma Push&Go Steam è incredibilmente facile: basta premere un singolo pulsante, rendendo così accessibile a tutti la gestione del bucato domestico.

Indesit rivoluziona il bucato domestico con la lavatrice Innex e la tecnologia Push&Go Steam

La recente introduzione della tecnologia a vapore nel programma Push&Go segue il successo degli elettrodomestici per il bucato Push&Go di Indesit. Questi sono stati progettati per incentivare la collaborazione di tutti i membri della famiglia nelle attività domestiche.

Con un pratico pulsante blu, è possibile avviare un ciclo di lavaggio a 30°C che si completa in meno di un’ora. Durante gli ultimi 15 minuti del ciclo, il vapore viene introdotto nel cestello, rendendo i tessuti più morbidi in preparazione alla successiva fase di stiratura.

Con questa nuova lavatrice Innex, Indesit si impegna a rendere il processo di lavaggio e cura dei capi più semplice e accessibile a tutti.

Tra le molteplici mansioni domestiche, il processo di stiratura è universalmente ritenuto uno degli incarichi più laboriosi e che richiede un considerevole impegno di tempo. La caratteristica Steam della lavatrice Innex è concepita per agevolare le famiglie: il vapore impiegato al termine del ciclo di lavaggio si rivela efficace nell’eliminare le pieghe più evidenti dai tessuti.

Ciò facilita la stiratura di capi come camicie e lenzuola, consentendo di ridurre i tempi necessari del 30%, il tutto con la semplice pressione di un singolo pulsante.

Gli effetti positivi del vapore si manifestano anche attraverso due programmi speciali aggiuntivi: Cotone+Vapore e Camicie+Vapore (a 40°C), che assicurano che i tessuti risultino impeccabilmente puliti e di facile stiratura. Oltre alla funzione Steam, la lavatrice Innex soddisfa un’altra esigenza comune: ottenere risultati ottimali nella rimozione delle macchie mediante cicli di lavaggio brevi, con conseguente risparmio energetico.

A questo proposito, l’elettrodomestico offre tre nuovi programmi Extra Rapido a pieno carico, con una durata inferiore a un’ora, come il Pieno Carico 45 min, ideale per eliminare macchie ostinate, e il Rapido 20 min, adatto per carichi più ridotti come abbigliamento sportivo.

Per coloro che preferiscono detergenti in formato PODS, la lavatrice Innex include un ciclo DashPods appositamente ottimizzato, eliminando la necessità di dosare il detersivo e garantendo risultati eccellenti a 30°C in appena un’ora. La nuova lavatrice Innex integra elevate prestazioni di lavaggio con un’elevata efficienza energetica.

Il motore inverter supporta quest’ultima, migliorando le funzionalità di lavaggio e riducendo le vibrazioni per un funzionamento più silenzioso. Inoltre, il sensore Water Balance Plus ottimizza il consumo d’acqua in base al carico, assicurando l’uso della quantità necessaria.

Specifiche lavatrice Innex Steam – Modello: BWE 91496X WKV IT- 9KG, 1400 giri/min

Classe energetica A

Emissioni sonore: 78 dB

Partenza ritardata fino a 24 ore

17 programmi

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 85 x 59,5 x 63

Prezzo consigliato al pubblico: 449€, IVA inclusa.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).