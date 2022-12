Recensione WooTechy iMoveGo: lo spoofer di posizione GPS più sicuro

Il protagonista di questa recensione è WooTechy iMoveGo, uno spoofer GPS per iOS e Android che ci permette di cambiare la posizione rilevata dal nostro smartphone. Vediamo i dettagli

Abbiamo trascorso un po’ di tempo assieme ad un avanzato sistema di variazione della posizione GPS chiamato iMoveGo di WooTechy e a testarlo con varie applicazioni, tra cui il famoso gioco Pokémon GO. Ecco la nostra recensione approfondita di come questo software in cui vi spiegheremo come possa aiutarvi ad esplorare diverse località distanti centinaia di chilometri, senza però dover prendere un aereo!

Perché è necessario variare la posizione GPS | Recensione WooTechy iMoveGo

Ogni volta che si gioca a giochi basati sull’AR come Pokémon GO, ci si limita a muoversi fisicamente intorno alla propria casa e al proprio quartiere. Purtroppo, ci sono molti Pokémon rari e geolocalizzati che non si possono catturare senza viaggiare fisicamente in diverse parti del mondo. Tuttavia, grazie ad un potente spoofer GPO possiamo “ingannare” Pokémon GO e muoverci in tutto il mondo a costo zero in pochi secondi. Ci sono molti altri motivi per cambiare la propria posizione sul dispositivo mobile, oltre a Pokémon GO. Ad esempio:

Protezione della privacy : ci sono molti scenari in cui si desidera proteggere la propria identità o le informazioni sulla propria posizione. Si pensi ai tracker di posizione come Find My iPhone, ai social media, alle app di incontri, ai forum… Tantissime app e siti web tentano di registrare i dati sulla nostra posizione!

: ci sono molti scenari in cui si desidera proteggere la propria identità o le informazioni sulla propria posizione. Si pensi ai tracker di posizione come Find My iPhone, ai social media, alle app di incontri, ai forum… Tantissime app e siti web tentano di registrare i dati sulla nostra posizione! Scherzare con gli amici : può essere molto divertente fingere di trovarsi in una località esotica per fare uno scherzo agli amici su Snapchat o Telegram quando in realtà si è a casa. Oppure fare loro una sorpresa nascondendo la vostra vera posizione.

: può essere molto divertente fingere di trovarsi in una località esotica per fare uno scherzo agli amici su Snapchat o Telegram quando in realtà si è a casa. Oppure fare loro una sorpresa nascondendo la vostra vera posizione. Migliorare la sicurezza : il cyberbullismo e il doxing sono più comuni di quanto si pensi. L’uso di uno spoofer di posizione assicura che le persone che stanno tentando di circuirvi non abbiano accesso ai vostri dati privati di posizione.

: il cyberbullismo e il doxing sono più comuni di quanto si pensi. L’uso di uno spoofer di posizione assicura che le persone che stanno tentando di circuirvi non abbiano accesso ai vostri dati privati di posizione. Eliminare il geo-fencing: iMoveGo consente di aggirare le restrizioni applicate in base alla localizzazione. In questo modo è possibile accedere a informazioni, contenuti multimediali e servizi di streaming in aree del mondo in cui sono bloccati.

Il miglior spoofer GPS | Recensione WooTechy iMoveGo

Lo spoofer professionale di WooTechy, iMoveGo, vi permetterà di teletrasportare la vostra posizione in qualsiasi parte del mondo con pochi clic. Funziona bene su tutte le app basate sulla localizzazione, come Find My iPhone, Snapchat, Life360, WhatsApp e persino Pokémon GO. Poiché funziona da un computer e non dal telefono, è impossibile da rilevare dalle app installate nel telefono. La maggior parte delle app di spoofing richiede il jailbreak dell’iPhone o il root del sistema Android. Invece con WooTechy iMoveGo non sarà necessario. Tutto può essere fatto attraverso il software per PC in modo sicuro, affidabile e non rilevabile. Potremo accedere a diverse funzioni per la modifica della posizione GPS.

Simulare il movimento del GPS

iMoveGo consente di simulare il movimento GPS lungo un qualsiasi percorso personalizzato. È possibile teletrasportarsi istantaneamente in luoghi diversi e spostarsi in tali aree alla velocità desiderata. Questo protegge la vostra attività in giochi come Pokémon GO, evitando così di ricevere un ban o altre ripercussioni. L’app permette di modificare la posizione su iPhone e smartphone Android tramite varie funzionalità.

Joystick GPS

Con iMoveGo, è possibile utilizzare il joystick GPS che consente di controllare i movimenti del telefono in modo simulato, ad esempio per muovere l’allenatore in Pokémon GO utilizzando una tastiera. In questo modo è possibile visitare luoghi con Pokémon rari, raggiungere molti Pokestop, partecipare a raid a distanza o schiudere più uova da casa.

Modalità realistica

Oltre a utilizzare una velocità fissa, è possibile attivare la “Modalità realistica” che varia in modo casuale la velocità di movimento del GPS per far sembrare che si stia camminando/correndo/guidando in modo più naturale.

Altre caratteristiche

Compatibilità con tutte le versioni di iOS e Android, tra cui iOS 15 e Android 12.

Salvare le registrazioni storiche dei vostri spostamenti e delle vostre posizioni in gioco.

dei vostri spostamenti e delle vostre posizioni in gioco. Creare elenchi di luoghi preferiti da e verso i quali si desidera viaggiare.

desidera viaggiare. Importazione/esportazione di file GPX per salvare i percorsi preferiti.

per salvare i percorsi preferiti. Facile da usare, grazie all’ interfaccia intuitiva.

Spoofing della posizione su un massimo di 5 dispositivi iOS contemporaneamente.

Come funziona | Recensione WooTechy iMoveGo

Per vedere come funziona più nel dettaglio questo software, vi proponiamo questa breve guida passo passo per variare la posizione su un dispositivo iOS (la procedura su Android è molto simile).

Fase 1 : Scaricare iMoveGo sul PC e avviare il programma. Quindi, collegare il dispositivo al PC tramite Wi-Fi o cavo USB.

: Scaricare iMoveGo sul PC e avviare il programma. Quindi, collegare il dispositivo al PC tramite Wi-Fi o cavo USB. Fase 2 : Una volta caricata la mappa, fare clic sulla modalità Teletrasporto e inserire le località o le coordinate verso cui si desidera viaggiare. Una volta visualizzata la posizione, fare clic su Sposta.

: Una volta caricata la mappa, fare clic sulla e inserire le località o le coordinate verso cui si desidera viaggiare. Una volta visualizzata la posizione, fare clic su Sposta. Fase 3: Per simulare il movimento GPS, è possibile creare un percorso selezionando la modalità Multi-Spot o la modalità 2-Spot. Fare di nuovo clic su Sposta.

La posizione sarà ora variate in basse alle impostazioni selezionate. Se si desidera ripristinare la posizione del dispositivo al valore predefinito del GPS, è sufficiente riavviare il telefono o il tablet. Vi lasciamo qui sotto anche la video guida ufficiale come riferimento.

Costi | Recensione WooTechy iMoveGo

Esistono tre diversi piani di prezzo per iMoveGo che è possibile selezionare quando si decide di acquistare il software:

Piano di 1 mese , 9,95 dollari al mese

, 9,95 dollari al mese Piano a 1 trimestre , 19,95 dollari (6,66 dollari al mese)

, 19,95 dollari (6,66 dollari al mese) Piano a vita, 59,95 dollari per un solo acquisto

Il piano a vita è il più conveniente dal punto di vista dei costi, soprattutto per i giocatori di Pokémon GO di lunga data che prevedono un uso frequente del gioco o per chi ha bisogno di proteggere la propria posizione online sui social media e sulle app di incontri che usa abitualmente. Esiste comunque la possibilità di provare l’app per un periodo di prova gratuito prima di procedere con l’acquisto.

Conclusioni

Le app basate sulla localizzazione come Pokémon GO sono una vera sfida per chiunque non abbia le capacità fisiche, la motivazione o le risorse finanziarie per viaggiare in aree remote ed esotiche del mondo al fine di catturare tutti i Pokémon disponibili. L’unico modo per ovviare a questo problema è un software di spoofing della posizione GPS, e WooTechy iMoveGo è certamente una risposta sicura e affidabile.

Se desiderate una maggiore privacy mentre utilizzate i social media o per altre applicazioni che utilizzano la vostra posizione, avrete certamente un riscontro positivo in questo prodotto. Si tratta di una piattaforma facile da usare che vi consentirà di godere della capacità di muovervi virtualmente in pochi secondi in qualsiasi punto de

Iniziate scaricando la versione di prova gratuita per capire se iMoveGo è adatto alla vostra situazione. Poi, quando sarete pronti, passate alla versione premium e catturate tutti i Pokémon rari che desiderate. Buona caccia! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!