Recensione MiniTool Partition Wizard: tutto per gestire il tuo disco fisso

In questa recensione prenderemo in analisi un utilissima app che raccoglie al suo interno diversi tool per la gestione del disco fisso e altri supporti di memoria. Parliamo di MiniTool Partition Wizard, vediamo tutti i dettagli!

Il disco fisso, che sia un SSD o un HDD , è una componente fondamentale del nostro PC perché contiene tutti i nostri dati. Ma non solo! Infatti contiene anche i dati dei programmi installati, il sistema operativo e tutto quello che serve per utilizzare il PC. MiniTool Partition Wizard è un software che permette di prenderci cura del nostro disco fisso mettendo a disposizione tutti i tool necessari. Data la grande quantità di funzionalità integrate, andremo ad analizzarle a seconda dell’utenza a cui si rivolgono: alle prime armi oppure esperti.

Installazione ed interfaccia grafica | Recensione MiniTool Partition Wizard

L’installazione del programma è davvero semplice. Basterà scaricare l’installer disponibile nel sito ufficiale MiniTool e lanciare l’installazione che è totalmente guidata. Sostanzialmente dovrete solo decidere se installare la versione Pro o quella gratuita (che però è molto limitante) ed alcuni componenti aggiuntivi, eventualmente disponibili anche in seguito.

Una volta installata, l’app si presenta con un’interfaccia abbastanza semplice ed intuitiva, anche se un po’ spartana e grezza in certi dettagli. Sulla barra superiore troveremo i vari strumenti. Cliccando su uno strumento si apre un tab nel workspace che espone le varie funzionalità. Ogni strumento ha la sua interfaccia ottimizzata, ma comunque semplice da imparare ad utilizzare. Il meccanismo dei tab è interessante perché permette di parallelizzare il lavoro.

Funzionalità per tutti | Recensione MiniTool Partition Wizard

La prima serie di tool che analizziamo sono quelli che tutti possono avere il bisogno di utilizzare. Il primo tra tutti è certamente il Recupero Dati. Vi è mai capitato di cancellare per errore dei file? Niente panico! Con questa funzionalità di MiniTool Partition Wizard possiamo recuperarli. Potremo scannerizzare un dispositivo (come un HDD o una chiavetta USB) oppure una cartella del nostro PC. Lo strumento di recupero dati si comporta molto bene. Nei nostri test è riuscito a recuperare grandissime quantità di dati e file di ogni genere (immagini, documenti, musica, ecc.) senza grossi problemi. Il software permette di vedere in anteprima di file recuperati e di selezionare quelli che più ci interessano. Provvede anche ad organizzare i file, divenendoli per tipo e dimensione in modo che possiamo facilmente trovare quello che cerchiamo. Unica pecca, la scansione è un po’ lenta. Ma vale la pena aspettare.

Altra funzionalità utile è quella per verificare dell’Analisi Spazio. Questa funzione ci permette di avere una visione di insieme di come viene gestito lo spazio nel nostro disco ad esempio visualizzando le cartelle o i file più pesanti. Utile se si vuole fare un po’ di pulizia. Infine abbiamo le Prestazioni Disco, una funzionalità che esegue un benchmark delle prestazioni del nostro disco. Se avete appena acquistato un nuovo supporto di memoria è utile fare questi test per verificare che le specifiche indicare dal produttore siano in linea con le prestazioni effettive. Il benchmark si può personalizzare impostando diversi parametri tra cui la dimensione dei pacchetti di dati che verranno scritti, la dimensione totale, il numero di test consecutivo, l’intervallo di tempo tra l’uno e l’altro e così via. I risultati vengono poi mostrati in un grafico. Possiamo dire che si tratta di un tool di test leggermente superiore alla media.

Funzionalità più avanzate | Recensione MiniTool Partition Wizard

Veniamo ora ad alcune funzionalità un pochino più avanzate. MiniTool Partition Wizard permette una gestione avanzata delle partizioni. Di norma gestire le partizione è un’operazione delicata perché si rischia di eliminare dati preziosi. Con MiniTool Partition Wizard però la procedura diventa più semplice ed intuitiva dato che diversi dettagli a basso livello vengono incapsulati e gestiti dal back-end del programma. Si possono eliminare, formattare e creare nuove partizioni come si farebbe con gli strumenti nativi di Windows. Tuttavia abbiamo anche funzionalità aggiuntive come il recupero di partizioni cancellate per errore oppure la migrazione del SO su un altro supporto. Di fatto l’utente deve solo seguire le procedure guidate e in pochi click si avvia la procedura desiderata. Anche in questo caso può essere lunga, ma i risultati sono molto buoni.

Altra funzionalità utile è quella di creare Live Demo per poter installare ed eseguire un SO all’interno di una pen drive. Anche in questo caso esistono decine di app per realizzare questa funzionalità. Ma avere tutto in un unico programma è davvero utile e comodo.

Conclusioni

MiniTool Partition Wizard mette a disposizione una suite di funzionalità completa che di solito si trovano separati e questo è certamente un valore aggiunto. Diciamo che si può ancora lavorare sull’interfaccia grafica che è un po’ spartana, tuttavia abbastanza ordinata e fruibile. Le varie funzionalità sono ben implementate e funzionano in modo ottimo. Il prezzo della versione completa per uso domestico è di 159 dollari. Un prezzo non eccessivo, ma comunque importante. Se volete una applicazione comoda e funzionante comunque andate sul sicuro! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!