The Last Rave – a free party story: solo il 15 aprile al cinema Troisi di Roma

T he Last Rave – a free party story, è un film di Alessandro Ruggeri, disponibile dal 15 aprile al cinema

The Last Rave – a free party story, è un opera prima di Alessandro Ruggeri, un nuovo documentario che sarà possibile vedere, venerdì 15 aprile alle ore 21:00 presso il cinema Troisi di Roma.

Il film è stato prodotto dalla casa Sarastro Film di Andrea Scarcella e Andrea Pirri Ardizzone, girato nel corso di tre anni, fra l’Italia, la Germania e la Francia.

Piccolo riassunto della parola chiave: Rave

Mi sembra doveroso, dover parlare e spiegare innanzitutto cos’è un rave, giacché questa stessa parola, è il fulcro dell’argomento.

Ebbene, in parole povere, si può definire un rave, un raduno musicale, ai limiti della trasgressione in posti abbandonati o anche in spazi aperti, dove si esprime all’ennesima potenza il voler ballare, o purtroppo il voler fare uso di droghe.

Inutile dire che i rave più concentrati si svolgono di notte ed in maniera del tutto clandestina vengono annunciati telefonicamente o tramite passaparola.

Trama ed evoluzione del documentario: The Last Rave – a free party story

Attraverso molte immagini di repertorio, ed interessanti interviste inedite ai protagonisti di ieri e di oggi nel mondo dei rave, il documentario di Alessandro Ruggeri, vediamo come esso analizza l’impatto che questo fenomeno ha avuto sulla società contemporanea.

Con un racconto che unisce le diverse esperienze di questo grande movimento giovanile. Il documentario di The Last rave ci fa immergere nel mondo dei cosiddetti “free party”, mostrandoci la crescita di quello che si può considerare un ultima ed importante espressione artistica e culturale del Novecento.

La scena dei rave e un conseguente movimento dei teknival, di fatti essi hanno rappresentato un’avventura del tutto unica che ha creato generi musicali innovativi. Creando un aggroviglio di movimenti artistici e diversi stili di vita.

Sognatori di comunità liberate, sperimentazioni tecnologiche e lotte per i diritti delle minoranze

Sin dai primi anni ’90, in Gran Bretagna, si vociferava di rave, lo si denotava già dagli sguardi che venivano buttati sui club del momento chiamato, cyberpunk, arrivati poi in Italia nel primo decennio del nuovo millennio.

The Last Rave inquadra tutto ciò da molti punti di vista nel dettaglio, a partire da quello socio-politico a quello storico, analizzando la sua affermazione in tutta Europa, seguendo poi varie tappe dalla sua storia.

Ma non demordete, per chi non riuscisse a vederlo al cinema Troisi di Roma, può sempre aspettare che arrivi nel proprio paese perché ovviamente il documentario proseguirà il tour in tutta Italia.

