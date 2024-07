Qualifiche GP Ungheria: prima fila McLaren, terzo Verstappen

Il pilota della McLaren Lando Norris conquista la pole position nelle qualifiche del GP d’Ungheria davanti al compagno Oscar Piastri e Max Verstappen. Ferrari solo quarta con Sainz mentre Leclerc partirà sesto accanto ad Hamilton

Si sono concluse le qualifiche valide per il GP d’Ungheria con Lando Norris che conquista la sua terza pole in carriera e lo fa davanti al compagno Oscar Piastri e Max Verstappen. L’olandese resta deluso per non esser riuscito a piazzarsi davanti alle due McLaren, per soli 46 millesimi non batte Norris. Dopo 12 anni il team di Woking ritorna a dominare una prima fila in qualifica. Capitolo Ferrari invece con Carlos Sainz che partirà quarto e Charles Leclerc sesto accanto al suo futuro compagno Lewis Hamilton che invece si piazza quinto. Concludono poi la top ten dei qualificati Fernando Alonso settimo, Lance Stroll ottavo, Daniel Ricciardo nono e decimo il compagno Yuki Tsunoda.

Notte fonda (ancora) per Sergio Perez che sbatte pesantemente contro le barriere nel Q1 danneggiando la sua RB20 e domani partirà sedicesimo. Accanto al pilota messicano ci sarà George Russell, il pilota britannico della Mercedes sbaglia il timing di uscita nell’ultima parte del Q1 non riuscendo a passare il taglio. Sempre per rimanere in ottica Red Bull, nel Q3 Yuki Tsunoda è protagonista di uno spaventoso incidente con la sua Racing Bulls ma riesce comunque a piazzarsi decimo. Disastro in casa Alpine invece dove entrambi i piloti Pierre Gasly ed Esteban Ocon restano all’interno dei box a pochi minuti dal termine del Q1 quando la pista si stava evolvendo in termini di velocità. Entrambi partiranno nelle ultime posizioni. Mastica amaro invece la Haas che per soli 10 millesimi non riesce ad accedere al Q3 con Nico Hulkenberg, mentre Kevin Magnussen è solo quindicesimo.

Appuntamento a domani su tuttotek.it con il GP d’Ungheria che si preannuncia infuocato, non solo per le temperature previste sull’Hungaroring ma soprattutto per la sfida McLaren-Red Bull con il team papaya che domani potrà giocarsela con due punte contro una.