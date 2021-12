Pixlr 2022: nuova versione per il software di fotoritocco

Pixlr si evolve grazie alla nuova versione 2022 che porta importanti novità sul software di fotoritocco. Scopriamole tutte in questo articolo

Il nuovo anno è quasi alle porte e, oltre alle varie vetrine natalizie, le società si impegnano a rinnovare i loro prodotti. È questo il caso di Pixlr, il software che permette a chiunque di modificare con dei ritocchi più o meno consistenti le proprie foto, il quale si è aggiornato alla versione 2022 portando con sé grossi cambiamenti. Scopriamo in questo articolo quali sono le novità più succose di questa nuova edizione.

Ecco tutti i cambiamenti della versione 2022 di Pixlr

Se prima si presentava come un software per il fotoritocco, adesso Pixlr può essere considerato a tutti gli effetti come un vero e proprio strumento completo di progettazione grafica, adatto sia a professionisti, ma anche a principianti. Si propone quindi come un programma di facile utilizzo che non richiede strumenti o conoscenze specifiche per poter essere utilizzato da tutti. La prima vera novità arriva dallo stesso logo che simboleggia la flessibilità offerta dagli strumenti che rendono possibili effetti, design e animazioni.

Tuttavia le novità non si fermano di certo qui. La nuova versione infatti presenta:

un intero pannello di animazioni da applicare a immagini e template

da applicare a immagini e template tanti pennelli a disposizione e strumenti di disegno compatibili con tablet e tavolette grafiche

a disposizione e uno strumento di correzione rinnovato per ritocchi ancora più precisi e impeccabili

rinnovato per ritocchi ancora più precisi e impeccabili la possibilità di effettuare modifiche in blocco consentendo agli utenti premium di editare fino a 50 immagini contemporaneamente

consentendo agli utenti premium di nuovi formati di salvataggio che includono Gif e MP4 per le immagini animate

Sfruttando l’intelligenza artificiale, il software ora consente di dare vita alle proprie creazioni con le animazioni disponibili nei suoi editor online Pixlr X e Pixlr E. Funzioni animate pronte all’uso per un’intera immagine all’interno di Pixlr X; animazioni più elaborate per ogni singolo elemento di una composizione grafica in Pixlr E. La nuova edizione offre anche strumenti avanzati per effettuare facilmente ritocchi di fino. La nuova funzione di correzione consente infatti di rimuovere elementi e imperfezioni da ogni immagine con un semplice clic.

Per la gioia degli illustratori, Pixlr è ora ottimizzato per l’uso con penna ottica su tavoletta grafica o tablet: i pennelli sono sensibili alla pressione e permettono una migliore gestione di opacità e flusso del tratto. Con la nuova funzione di modifica in blocco disponibile in Pixlr E, gli utenti sono in grado di ruotare, ridimensionare, ritagliare e applicare rapidamente filtri ed effetti a più immagini (fino a 50) contemporaneamente.

Insomma, tante novità che di certo accontenteranno una grossa fetta di pubblico. Voi cosa ne pensate di queste novità apportate? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo software e quello tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!