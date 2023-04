Philips annuncia il nuovo monitor SuperWide

Philips monitor presenta il suo nuovo Philips 45B1U6900CH perfetto per la produttività grazie al suo schermo SuperWide da 44,5″ e una webcam integrata da 5 Megapixel, con anche un microfono con cancellazione del rumore Nuovo monitor Philips SuperWide con Webcam Noise-Cancelling da 5 Megapixel

Il Philips 45B1U6900CH sostituisce le postazioni con doppio schermo grazie al suo display SuperWide 32:9 da 44,5″ che permette ai professionisti di aprire facilmente diverse finestre e avere un’ampia prospettiva perfetta per il video editing. Inoltre, il display VA curvo del monitor produce ampi angoli di visione di 178/178 gradi e una curvatura di 1500R per immagini nitide e ad alto contrasto, per offrire un’esperienza complessivamente più coinvolgente.

“Siamo felici di annunciare l’uscita del Philips 45B1U6900CH” ha dichiarato Xeni Bariaktari, Global Marketing Lead di Philips Monitors and IT Accessories. “Le dimensioni e il rapporto dello schermo, insieme alle funzionalità aggiuntive, come il docking e la webcam a cancellazione del rumore, lo rendono una scelta ideale per coloro che hanno aspettative davvero elevate nei confronti del proprio monitor.”

Una Webcam da 5MP per una miglior esperienza di Video Conferencing. Oltre all’ampio schermo, un’altra risorsa fondamentale per una produttività ottimale è la webcam pop-up da 5MP di Philips 45B1U6900CH. Ottimizzato per una migliore esperienza video, il monitor è dotato di un microfono con cancellazione del rumore e di una webcam integrata da 5MP per chiamate di alta qualità.

Questa telecamera permette di godere un’esperienza d’uso migliore, e favorisce la propria produttività grande a Windows Hello; i sensori avanzati per il riconoscimento facciale registrano ogni utente in tutti i suoi account Windows in pochi secondi.

Un’altra caratteristica importante per migliorare il proprio spazio di lavoro è il docking USB-C con RJ45. Con questo sistema di docking, i professionisti sono in grado di connettersi alla rete con RJ45, impostare l’alimentazione del dispositivo collegato, sperimentare l’uscita video ad alta risoluzione e collegare un dispositivo esterno per il trasferimento di dati ad alta velocità.

Oltre al docking USB-C, Philips 45B1U6900CH dispone di molte altre funzioni che possono aiutare i professionisti a completare le loro attività quotidiane. Queste non si limitano alle caratteristiche base, ma includono: Display HDR 400 per la certificazione VESA, colori di alta qualità sullo schermo, un gancio per le cuffie per gestirle in maniera pratica e comoda e MultiClient Integrated KVM per controllare una configurazione a due PC sullo stesso monitor.

Inoltre, la certificazione TUV Rheinland Eyesafe RPF 50 garantisce la protezione contro l’affaticamento degli occhi indotto dalla luce blu grazie all’immancabile filtro per la luce blu sul display.

Per i professionisti che mirano a migliorare la loro produttività, il Philips 45B1U6900C fa al caso loro.

Il monitor è già disponibile sul mercato al prezzo di €1189,00.

Cosa ne pensate di questo monitor? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!