Come avere Apple TV+ Gratis | Febbraio 2024

Fino a poco tempo fa, Apple TV+, la piattaforma di streaming di Apple, offriva a tutti i nuovi utenti un periodo di prova gratuito di sette giorni per consentire loro di scoprire il servizio e decidere se sottoscrivere un abbonamento.

Tuttavia, ora Apple TV+ ha modificato la sua politica di prova gratuita e non offre più questo periodo di prova in Italia.

In questo modo, non esiste più un metodo diretto e ufficiale per poter accedere gratuitamente ad Apple TV+, ma ci sono comunque servizi offerti da aziende partner che consentono di usufruire di un breve o limitato periodo di prova.

Si noti che tuttotek.it e l’autore di questo articolo declinano qualsiasi responsabilità sull’uso dei siti menzionati in questa guida, che è fornita unicamente a scopo informativo. Vogliamo sottolineare che il download di contenuti protetti da copyright è illegale, così come lo è lo streaming gratuito di servizi on-demand che richiedono un abbonamento: la pirateria è un reato.

Abbonamento Apple One | Come avere Apple TV+ gratis

Una delle opzioni per ottenere Apple TV+ gratuitamente è sottoscrivere un abbonamento a Apple One.

Apple One è un pacchetto che include vari servizi Apple, tra cui Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e altro ancora. Se sei già un cliente Apple di lunga data e utilizzi più servizi Apple, potresti considerare questa opzione per risparmiare denaro e ottenere Apple TV+ insieme ad altri servizi.

Dispositivi Apple | Come avere Apple TV+ gratis

Alcuni dispositivi Apple come iPhone, iPad, Mac e Apple TV potrebbero venire forniti con un periodo di prova gratuito di Apple TV+.

Verifica se il tuo dispositivo è idoneo per questa promozione quando lo acquisti.

Offerte promozionali | Come avere Apple TV+ gratis

Periodicamente, Apple potrebbe offrire promozioni speciali che includono Apple TV+ gratuitamente per un periodo limitato.

Assicurati di tenere d’occhio le offerte e le promozioni di Apple per sfruttare queste opportunità.

Condivisione dell’abbonamento | Come avere Apple TV+ gratis

Se fai parte di un gruppo familiare su Apple, il responsabile del gruppo potrebbe avere sottoscritto un abbonamento Apple TV+ e condividerlo con te.

Questo ti consentirebbe di accedere a Apple TV+ gratuitamente come membro della famiglia.

Bonus: non sai con chi condividere l’abbonamento?

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account con altre persone, come GamsGo o l’alternativa GoSplit o ancora il nuovo Coosub. Grazie a GamsGo, GoSplit o Coosub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Apple TV+ Premium (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

Rete VPN | Come avere Apple TV+ gratis

Come accennato in precedenza, il mese di prova gratuita è stato rimosso in Italia, per cui è possibile, ancora illegalmente, bypassare il problema e avere Apple TV+ gratis, semplicemente cambiando la VPN e quindi l’indirizzo IP.

In altre parole, modificare questo indirizzo vuol dire simulare una connessione da un altro punto del pianeta. Attenzione però, perché spesso le migliori reti VPN sono a pagamento, anche se a basso costo, per cui a questo punto bisogna considerare se effettivamente conviene andare avanti con questa procedura.

Tuttavia, se siete interessati, potete dare un’occhiata alla nostra guida alle migliori reti VPN gratis.

Telegram | Come avere Apple TV+ gratis

Anche Telegram, sebbene illegalmente, può essere considerato uno strumento utile per avere Apple TV+ gratis. Qui, infatti, sono spesso disponibili numerosi link che consentono di accedere a molti siti streaming di film e serie TV.

Questi link vengono rilasciati su alcuni canali da parte dei proprietari degli account.

Siti streaming e torrent | Come avere Apple TV+ gratis

Illegalmente, è possibile anche trovare l’intero catalogo Apple TV+ sui migliori siti streaming o cercando tra i migliori siti torrent.

APK funzionante | Come avere Apple TV+ gratis

Al momento no esiste alcun file APK per Android che consente di vedere Apple TV+ gratuitamente. Attenzione alle fregature!

Per questa guida su come avere Apple TV+ gratis è tutto. Inoltre, vi ricordiamo che girovagare sui siti Web può essere molto pericoloso, soprattutto se non si è molto pratici di Internet o se ci si avventura su pagine sconosciute, ragion per cui vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento.

