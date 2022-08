In questo articolo vedremo alcuni modi per recuperare un documento Word non salvato su Mac

Sebbene i Mac dispongano di un elaboratore di testi integrato per la creazione di documenti chiamato Pages, gli utenti potrebbero trovare Microsoft Word per Mac più utile, soprattutto per gli strumenti di collaborazione avanzati. Una delle migliori caratteristiche di Microsoft Word è il recupero automatico, che riduce notevolmente il rischio di perdere importanti file Word.

Se non siete riusciti a salvare le modifiche apportate a un documento importante a causa di un arresto anomalo o dell’arresto dell’applicazione Word stessa, sarete sicuramente ansiosi di sapere come recuperare un documento Word non salvato su Mac.

Oltre ai documenti Word non salvati, è possibile che vogliate recuperare anche file eliminati o persi accidentalmente in Word. Questo articolo illustra vari modi per aiutarvi a recuperare i file non salvati, eliminati, persi o sostituiti quando utilizzate Word per Mac di Microsoft. Ecco alcuni metodi per recuperare un documento Word su Mac:

Soluzioni rapide per recuperare i documenti Word su Mac Recuperare i documenti Word non salvati su Mac con AutoRecovery Recuperare un documento Word perso su Mac dalla cartella temporanea del Mac Recuperare un documento Word non salvato su Mac da Elementi recuperati Come recuperare un documento Word cancellato su Mac?

Soluzioni rapide per recuperare i documenti Word su Mac



Recuperare i documenti Word non salvati su Mac con AutoRecovery

La funzione di recupero automatico è presente nella suite Office da anni e salva automaticamente i documenti Word aperti ogni 10 minuti per impostazione predefinita. Tuttavia, non è possibile recuperare i file persi negli ultimi 9 minuti prima della chiusura dell’applicazione, se sono presenti le impostazioni predefinite. Vale la pena notare che il recupero automatico non sostituisce il pulsante Salva, ma funziona in caso di interruzioni non pianificate, come un’interruzione di corrente o quando il programma Word stesso si blocca.

In genere, per recuperare un documento Word non salvato sul Mac è sufficiente riaprire Microsoft Office Word. Verrà visualizzata una finestra di recupero del documento che vi aiuterà a recuperare il file Word non salvato su cui stavate lavorando prima del blocco di Microsoft Word. Se non si riesce, è possibile trovare manualmente i documenti Microsoft Word recuperati automaticamente su Mac. Ora vediamo nei dettagli come recuperare un documento Word non salvato su Mac con AutoRecovery.

Se non siete sicuri che il recupero automatico sia abilitato, andate in Word > Preferenze e fate clic su Salva nella scheda Output e condivisione. Controllare quindi che la casella di controllo Attiva salvataggio automatico per impostazione predefinita sia selezionata.

Dove si trovano i file di recupero automatico in Word per Mac?

Metodo 1: trovare i file di AutoRecover attraverso la ricerca nel Finder

Aprite una nuova finestra del Finder (la versione Apple di Esplora file di Windows). Inserite “autorecovery” nella casella di ricerca in alto a destra. Il Finder mostrerà tutti i file che contengono la parola autorecovery.

Metodo 2: Individuare i file di AutoRecover tramite il percorso della cartella.

Aprite il Finder. Selezionate il menu Vai in alto e fate clic su Vai alla cartella. Inserite il percorso del file in base alle versioni di Word in uso. Su Microsoft Office 2019/2016/Office 365 nel 2020/2021 : ~/Libreria/Contenitori/com.Microsoft/Data/Libreria/Preferenze/AutoRecupero

: ~/Libreria/Contenitori/com.Microsoft/Data/Libreria/Preferenze/AutoRecupero Su Microsoft Office 2011 : ~/Libreria/Application Support/Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery

: ~/Libreria/Application Support/Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery Su Microsoft Office 2008: /Documenti/Dati utente Microsoft/Recupero automatico di Office 2008

Tenete presente che alcuni file mancanti potrebbero essere nascosti. È possibile aprire il Finder e premere Command + Shift + Period per mostrare i file nascosti su Mac e quindi recuperarli.

Recuperare il documento Word non salvato Mac 2021/2020/2019/2016/2011/2008:

Individuare i file non salvati che si desidera recuperare, fare doppio clic per aprirli in Microsoft Word. Fare clic sul menu File > Salva con nome per salvare i file di AutoRecover in una posizione preferita.

Per eliminare la possibilità di perdere il nostro lavoro in futuro, è possibile modificare la frequenza di salvataggio a un intervallo più breve utilizzando i passaggi indicati di seguito.

Procedura per modificare la frequenza di salvataggio dei file di AutoRecovery in Word

Per le versioni più recenti:

Avviare Word per Mac. Nel menu superiore di Word, fare clic su Preferenze > Salva. Nella casella di informazioni Salvataggio automatico, inserire un intervallo di tempo in cui si desidera che Word salvi i documenti.

Per Office 2011:

Avviare Word per Mac. Fare clic su Word > Preferenze. In Output e condivisione, fare clic su Salva. Nella casella Salva informazioni di ripristino automatico o Salva informazioni di ripristino automatico ogni, inserire un numero come 5 minuti o meno.

Se avete disattivato il recupero automatico o se il file perso è il risultato di un clic sul pulsante Non salvare quando avete chiuso l’applicazione, il recupero dei documenti Word non salvati dalla cartella del recupero automatico potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile tentare con il metodo riportato di seguito, in cui viene illustrato come recuperare un documento Word non salvato su Mac senza il Ripristino automatico.

Recupero di un documento Word perso su Mac dalla cartella temporanea del Mac

MacOS memorizza i file temporanei per migliorare l’esperienza di chi utilizza applicazioni come Word. In genere, i file temporanei vengono eliminati al termine del programma. Tuttavia, potrebbe non essere in grado di farlo quando un’applicazione viene chiusa improvvisamente. È quindi possibile che il documento Word perduto venga ritrovato.

Come recuperare un documento Word non salvato su Mac con Mac Terminal

Andate nel Finder > Applicazioni > Utilità > Terminale. Digitare open $TMPDIR e premere Invio. Aprite la cartella Temporaryitems e individuate i file che iniziano con ~Word Word. È possibile aprire il file con TextEdit, quindi copiare e incollare il testo in un nuovo documento Word. In alternativa, è possibile trascinare i file Word non salvati sul desktop e quindi aprirli in Word per trovare quello desiderato. Una volta trovato il documento Word non salvato che si sta cercando, fare clic su File > Salva con nome per salvarlo nella destinazione desiderata.

Siete riusciti a recuperare un documento Word non salvato su Mac? Se non siete ancora riusciti a recuperare un documento Word non salvato, non arrendetevi e passate alla soluzione successiva descritta di seguito.

Recuperare un documento Word che non è stato salvato su Mac da Elementi recuperati

A volte, il Mac sposta i file temporanei nel Cestino al riavvio. Pertanto, è possibile recuperare un documento Word non salvato dalla cartella Elementi recuperati nel Cestino.

Come recuperare un documento Word non salvato su Mac da Elementi recuperati

Fare clic sull’icona del cestino nel Dock. Fare doppio clic sulla cartella Elementi recuperati per trovare i file Word non salvati desiderati. Trascinate i file dal cestino al desktop per recuperare i documenti Word non salvati.

Speriamo che abbiate recuperato il documento Word non salvato su Mac utilizzando questi semplici suggerimenti. Se ancora non funziona, potete recuperare i documenti word con Time Machine o provare a ripristinare la versione precedente dei file persi, come vedremo in seguito.

Come recuperare un documento Word cancellato su Mac?

Se avete eliminato il documento Word su Mac, ecco tre modi per recuperare i file eliminati su Mac.

Opzione 1: Recuperare i documenti Word eliminati dal cestino

Se il documento Word viene spostato nel Cestino, è possibile recuperarlo entro 30 giorni. Ecco come recuperare un documento Word cancellato dal Cestino:

Fare clic sull’icona del Cestino sul lato destro del Dock. Scorrere l’elenco dei file eliminati per trovare quello che si desidera recuperare. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Rimetti. Se non si ricorda la posizione originale, trascinarlo sul desktop.

Se il documento è stato svuotato dal Cestino o eliminato definitivamente con il comando Elimina immediatamente o con la scorciatoia da tastiera Opzione + Comando + Elimina, è possibile ripristinare il file da un backup che probabilmente esiste già.

Opzione 2: Recuperare i file Word persi su Mac con Time Machine

Ecco come recuperare i documenti Word cancellati o persi su Mac tramite i file di backup di Time Machine:

Collegare il disco di backup di Time Machine al Mac. Aprite la cartella in cui erano memorizzati i file Word eliminati. Avviare Time Machine facendo clic sull’icona di Time Machine nell’angolo in alto a destra oppure spostandosi su Launchpad > Altro > Time Machine. Utilizzate la linea temporale e le frecce per trovare i file Word eliminati o persi che volete ripristinare. Selezionare il file e fare clic sul pulsante Ripristina. È quindi possibile vedere il documento Word recuperato nella sua posizione originale.

Se non si dispone di un backup di Time Machine o di qualsiasi altro backup, è possibile affidarsi a iBoysoft Data Recovery for Mac per ripristinare i documenti Word eliminati.

Opzione 3: Recuperare i documenti Word cancellati con iBoysoft Data Recovery for Mac

Il software iBoysoft Data Recovery per Mac è in grado di recuperare i documenti Word persi o i file eliminati accidentalmente che gli utenti non possono recuperare in altro modo da tutte le versioni di Office, tra cui Office 2019/2018/2011 e Office 365 in 2021/2020. Cerca in ogni angolo del Mac, compresa la cartella temporanea nascosta.

Questo software di recupero dei documenti Word impiega un algoritmo di scansione avanzato per recuperare i file eliminati in modo permanente che sono ancora presenti sul disco rigido ma invisibili agli occhi umani. Per aumentare le possibilità di recuperare i file Word eliminati, si consiglia di smettere di salvare qualsiasi file sul Mac il prima possibile. Quindi, avviate subito il recupero con questi passaggi.

Come recuperare un documento Word cancellato con il software iBoysoft Data Recovery:

Scaricare e installare il software iBoysoft Mac Data Recovery. È consigliabile installare l’applicazione su un dispositivo di archiviazione esterno, come una chiavetta USB, per evitare di sovrascrivere il disco in cui sono memorizzati i documenti Word eliminati. Avviare iBoysoft Data Recovery e selezionare il disco rigido del Mac o la partizione in cui è stato memorizzato il file. Fare clic su Scansione. Una volta completata la scansione, utilizzate i filtri o la barra di ricerca nell’angolo in alto a destra per trovare i documenti Word persi o eliminati. Premere la barra spaziatrice per visualizzare l’anteprima del file. Selezionate il file e fate clic su Recupera per recuperare il documento Word perso. Infine, scegliete una nuova posizione per archiviare il documento Word recuperato.

