Sei una BBW? Ecco come la tecnologia ti viene incontro

Fino a qualche decennio fa, le donne dalle forme generose e gli uomini più robusti venivano considerati poco attraenti; in realtà, invece, molti uomini preferiscono di gran lunga le donne morbide rispetto a quelle troppo magre, così come parecchie donne apprezzano un compagno dall’aspetto imponente.

Con l’affermarsi del movimento body positivity sempre più persone stanno riscoprendo la bellezza del corpo umano in ogni sua forma e dimensione, incluse quelle che non corrispondono all’ideale imposto dalla società. Anche molte aziende di moda hanno deciso di dedicare i propri capi agli uomini e donne di ogni taglia, permettendo anche ai più rotondi di vestirsi in modo casual, sexy oppure elegante. La tecnologia ha svolto un grande servizio alle persone formose in cerca di opportunità di vario genere, comprese quelle romantiche.

BBW e BHM: per la tecnologia moderna esistete anche voi

Con l’avvento di Internet, molte persone con interessi affini si sono avvicinate tramite forum, blog, social network e app di dating.

BBW (Big Beautiful Women) e BHM (Big Handsome Men) sono due termini che descrivono le persone più formose e attraenti, spesso usati anche per definire i siti di incontri BBW dedicati alle persone rotonde e ai loro estimatori. Questi portali creano dei ritrovi sicuri in cui il peso non rappresenta più un ostacolo e ciascuno può esprimere liberamente le proprie preferenze.

BBW e dating online: perché adesso è più semplice

I siti e le app d’incontri rappresentano una svolta per gli utenti che non hanno tempo o modo di conoscere dei potenziali partner fissi oppure occasionali. I ritmi lavorativi, la cura della casa, la scarsità di tempo libero, la timidezza o la poca autostima sono tutti fattori che impediscono alle persone di uscire e fare nuove conoscenze.

Il dating online è una soluzione semplice, veloce e sicuramente più economica rispetto a una serata di movida per locali.

Tra i vantaggi più evidenti delle app d’incontri:

La possibilità di descrivere nel dettaglio non solo il proprio aspetto e quello dei potenziali partner, ma anche tutti i dettagli sulle proprie abitudini personali (come il rapporto con fumo, alcol, piercing, tatuaggi e vari tipi di hobby). Inoltre, le foto profilo possono essere usate per raccontare tutto ciò che non è possibile inserire nei dati scritti; per esempio, gli appassionati di videogiochi o animazione potranno postare degli scatti a tema, magari in tenuta da cosplay.

La semplicità di utilizzo dei servizi: una volta ottenuto un match, basta utilizzare la chat per interagire velocemente con gli altri utenti tramite messaggi, foto e videochiamate.

L’efficienza del matchmaking: alcuni servizi riescono a creare delle compatibilità effettive a partire dai dati inseriti dagli utenti (soprattutto età e zona geografica).

Le BBW che desiderano provare il dating online possono scegliere se affidarsi a un sito più generico oppure a uno di nicchia, dedicato appositamente agli amanti delle persone curvy.

Le app più classiche raccolgono moltissimi utenti, con la possibilità di ottenere diverse decine di match al giorno nelle aree più densamente popolate.

I siti dedicati a BBW e BHM, invece, tendono ad avere un numero inferiore di iscritti, ma si tratta di persone estremamente motivate che vedono nelle taglie abbondanti una bellezza particolare e irresistibile, piena di calore e morbidezza. Le forme generose vengono esaltate, anziché mortificate, e nessuno deve sentirsi in imbarazzo a condividere le proprie foto a figura intera.

Prima di selezionare un sito per BBW, è consigliabile effettuare qualche ricerca a riguardo nei siti specializzati e nei blog indipendenti, per rendersi conto del tipo di utenza media e della reale possibilità di conoscere dei potenziali partner.

Come semplificarsi la vita con lo smartphone

Internet è una risorsa disponibile sia tramite computer fisso, sia tramite mobile; uno smartphone è un ottimo strumento per rimanere connessi quando si è fuori casa, controllando di frequente le proprie applicazioni e notifiche.

Alcuni siti d’incontri sono maggiormente ottimizzati per mobile e dotati di applicazioni belle da vedere e semplici da usare. Prima di scaricare un’app d’incontri, è bene verificare le recensioni degli utenti all’interno del Play Store e dell’App Store, per informarsi su eventuali malfunzionamenti o problemi con gli utenti.

Perché comprare uno smart watch

Ogni dispositivo che può essere connesso a Internet consente di rendere la propria vita più semplice, più ricca e socialmente più piacevole, per esempio tramite l’uso dei siti d’incontri.

Lo smartwatch è uno strumento perfetto per chi vuole conoscere più dati riguardo la propria salute o magari desidera mettersi in forma. Le app d’incontri, per quanto divertenti, non devono essere un pretesto per andare a letto troppo tardi o dimenticarsi di mangiare; uno smartwatch può diventare un alleato per continuare a svolgere una vita sana e regolare.

Inoltre, lo smartwatch può aiutare a tenere traccia delle notifiche, delle telefonate ricevute durante la giornata dagli eventuali ammiratori, e magari anche delle offerte su qualche bel sito d’abbigliamento dedicato alle taglie generose.