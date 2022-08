Perché scegliere QSFPTEK come fornitore di SFP+10G

Cercate dei ricetrasmettitori ottici? Una ottima scelta potrebbe essere QSFPTEK con i suoi ricetrasmettitori SFP+10G

I moduli ricetrasmettitori ottici sono dispositivi piccoli, ma indispensabili nelle applicazioni di comunicazione ottica. Negli ultimi 20 anni, i moduli ricetrasmettitori ottici si sono sviluppati rapidamente, passando da 1G SFP a 10G SFP+, 25G SFP28, 40G QSFP+, 100G QSFP28, persino 200G QSFP56 e 400G QSFP-DD.

Oggi i data center di tutto il mondo si stanno evolvendo verso velocità di trasmissione dei dati e una larghezza di banda più elevate, intorno a 40G/100G. Tuttavia, l’aggiornamento dei data center è un processo lungo e graduale; piuttosto che aggiornare tutti i dispositivi, molti SEM adottano un approccio di aggiornamento transitorio per aggiornare la rete impilando gli switch 10G, per cui i ricetrasmettitori ottici 10G SFP+ e gli switch sono ancora comuni in molti data center di piccole e medie dimensioni. È noto che i costi dei ricetrasmettitori ottici sono elevati se acquistati da fornitori OEM. Invece, i ricetrasmettitori ottici di terze parti sono più convenienti e hanno prestazioni quasi identiche a quelle dei ricetrasmettitori ottici OEM, quindi la scelta di un fornitore affidabile di 10G SFP+ è molto importante.

Ricetrasmettitori ottici: la nostra indagine

Abbiamo effettuato ricerche sui principali produttori di ricetrasmettitori ottici di terze parti, tra cui FS.COM, Addonnetworks, Optcore, Prolabs e QSFPTEK. Dalla ricerca e dai test approfonditi abbiamo tratto i cinque criteri di seguito elencati:

Ampiezza portafoglio di prodotti : Esistono vari tipi di moduli 10G SFP+, duplex e simplex (BiDi SFP+), in rame (10GBASE-T SFP+) e in fibra ottica (10GBASE-SR/LR/ER, ecc.), in fibra monomodale e multimodale e in multiplexing a divisione d’onda (CWDM SFP+, DWDM SFP+). Un produttore ideale di SFP+ 10G dovrebbe avere una gamma completa di prodotti SFP+ 10G per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

: Esistono vari tipi di moduli 10G SFP+, duplex e simplex (BiDi SFP+), in rame (10GBASE-T SFP+) e in fibra ottica (10GBASE-SR/LR/ER, ecc.), in fibra monomodale e multimodale e in multiplexing a divisione d’onda (CWDM SFP+, DWDM SFP+). Un produttore ideale di SFP+ 10G dovrebbe avere una gamma completa di prodotti SFP+ 10G per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Sistema completo di test delle prestazioni : Per garantire prestazioni affidabili è necessario un rigoroso sistema di test delle prestazioni. I test di routine e necessari di un ricetrasmettitore SFP+ includono la potenza ottica, la sensibilità di ricezione, il diagramma a occhio, il tasso di errore di bit (BER), i test ad alta e bassa temperatura, ecc. Per verificare le prestazioni e l’affidabilità dei ricetrasmettitori ottici, è molto utile verificare il sistema di collaudo del fornitore di SFP+ 10G e la disponibilità di un rapporto di collaudo.

: Per garantire prestazioni affidabili è necessario un rigoroso sistema di test delle prestazioni. I test di routine e necessari di un ricetrasmettitore SFP+ includono la potenza ottica, la sensibilità di ricezione, il diagramma a occhio, il tasso di errore di bit (BER), i test ad alta e bassa temperatura, ecc. Per verificare le prestazioni e l’affidabilità dei ricetrasmettitori ottici, è molto utile verificare il sistema di collaudo del fornitore di SFP+ 10G e la disponibilità di un rapporto di collaudo. Ampia compatibilità : Esistono diversi marchi di switch e NIC Ethernet, come Cisco, Juniper, HPE, Ubiquiti e altri ancora; la garanzia di un’ampia compatibilità dei moduli SFP è fondamentale per assicurarsi che i moduli SFP+ funzionino correttamente sui dispositivi.

: Esistono diversi marchi di switch e NIC Ethernet, come Cisco, Juniper, HPE, Ubiquiti e altri ancora; la garanzia di un’ampia compatibilità dei moduli SFP è fondamentale per assicurarsi che i moduli SFP+ funzionino correttamente sui dispositivi. Garanzia, servizio post-vendita e supporto tecnico : I ricetrasmettitori ottici sono prodotti hardware, i problemi di errore del prodotto appariranno inevitabilmente, fornendo un perfetto servizio post-vendita e supporto tecnico, come l’installazione, la regolazione e la risoluzione dei problemi sono anche obiettivi importanti per misurare un produttore qualificato di SFP+ 10G.

: I ricetrasmettitori ottici sono prodotti hardware, i problemi di errore del prodotto appariranno inevitabilmente, fornendo un perfetto servizio post-vendita e supporto tecnico, come l’installazione, la regolazione e la risoluzione dei problemi sono anche obiettivi importanti per misurare un produttore qualificato di SFP+ 10G. Prezzo: Considerando tutti i criteri di cui sopra, abbiamo cercato i ricetrasmettitori SFP+ più convenienti. L’acquisto di un singolo modulo SFP+ può non far risparmiare molto, ma i data center hanno in genere una grande richiesta di moduli ottici e le spese totali saranno notevolmente risparmiate se si sceglie il produttore SFP più conveniente.

La nostra scelta: QSFPTEK

QSFPTEK è un marchio di ricetrasmettitori in fibra ottica in grado di fornire moduli ottici SFP/SFP+/QSFP/QSFP28 affidabili e ad alte prestazioni per gli utenti SMB. Dispone di una linea completa di 10G SFP+, tra cui SFP+ semplice, SFP+ duplex, SFP+ monomodale, SFP+ multimodale, nonché opzioni di lunghezza d’onda da 850 nm a 1550 nm e opzioni di portata di rete da 30 m a 100 km. I modelli di prodotto specifici includono 10GBASE-SR/LR/ER/ZR, 10GBASE-T RJ45 Copper SFP+, 10G BiDi SFP+, 10G CWDM SFP+, 10G DWDM SFP+, ecc. È possibile selezionare il giusto SFP+ in base alle proprie esigenze. Inoltre, QSFPTEK offre anche cavi in fibra ottica, Mux Demux CWDM/DWDM, convertitori di supporti di rete, ecc.

QSFPTEK ha sviluppato un rigoroso sistema di test delle prestazioni e della compatibilità. Ogni modulo SFP deve superare una serie di test rigorosi prima di lasciare la fabbrica, tra cui il test della potenza ottica, il test della sensibilità di ricezione, il test del diagramma a occhio, il test del tasso di errore di bit (BER), il test della temperatura alta-bassa, ecc. Il loro laboratorio di prova è attrezzato con la maggior parte dei dispositivi delle marche principali, tra cui switch Ethernet e NIC, per verificare la compatibilità degli SFP con i dispositivi OEM di destinazione. Poiché QSFPTEK dispone di una propria fabbrica, è in grado di ridurre la distanza tra produttore e consumatore e di fornire ai consumatori moduli ottici SFP a prezzi convenienti. Se si verificano problemi dopo l’acquisto dei loro SFP, il loro team tecnico vi aiuterà a risolvere i problemi. Inoltre, fornisce politiche di reso a 30 giorni e di garanzia gratuita di 3 anni per assicurare un’esperienza di acquisto priva di rischi.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!