Aggiornamento barra di dettatura Office: ultime news da Microsoft

Microsoft ha presentato l’ultimo aggiornamento alla barra di dettatura Office. Quest’ultima anteprima di Office per utenti Windows include molti miglioramenti alla dettatura

In quest’articolo andremo a conoscere l’ultima novità di casa Microsoft, che presenta l’aggiornamento per la barra di dettatura Office. L’azienda (clicca qui per maggiori informazioni) ci mostra questa nuova build di anteprima per i propri utenti sul canale beta di Windows e questa volta ci sono diverse modifiche degne di nota.

Nuovo design con l’aggiornamento alla barra di dettatura Office

La più importante tra le modifiche presentate da Microsoft, è l’aggiunta di un nuovo design della barra degli strumenti di dettatura, Questo aggiornamento, infatti, secondo Microsoft dovrebbe aiutare a fornire un aspetto più efficiente e pulito. La nuova versione è 2206 build 15321.20000 e include modifiche per Word, Outlook, Excel e Access.

Dichiarazioni dell’azienda

Da Microsoft hanno dichiarato che:

La barra degli strumenti di dettatura di Office è ridisegnata, con nuovi elementi visivi, un’interfaccia utente più reattiva e una dimensione più piccola. Per attivare la nuova barra degli strumenti di dettatura, fai semplicemente clic sul pulsante Detta nella scheda Home,

In aggiunta, hanno apportato delle correzioni importanti a Microsoft Word. Precisamente, ci sono sei grandi cambiamenti per Microsoft Word, incluso un problema tecnico che faceva apparire vuoti gli stili di Word nel riquadro dedicato.

Abbiamo risolto un problema con gli oggetti SVG in modo che possano gestire gli attributi finali dell’ancoraggio del testo e mantenere correttamente la posizione del testo corrente. E’ stato risolto ache un problema durante l’utilizzo di Cambia immagine dagli appunti in modo che il contenuto SVG venga visualizzato correttamente. Poi abbiamo risolto un problema di protezione dei documenti per cui, quando l’elenco delle eccezioni conteneva solo e-mail, i comandi “Trova regione successiva…” e “Mostra tutte le regioni…” potrebbero smettere di funzionare correttamente,

afferma Microsoft, che aggiunge

È stato risolto un problema per cui una linea rossa barrata su un’immagine eliminata non veniva visualizzata quando il file veniva salvato come PDF con Revisioni attivate. Infine, siamo riusciti a risolvere un problema per cui un font alternativo veniva visualizzato per determinati caratteri speciali durante l’esportazione in PDF con la lingua di visualizzazione cinese (Taiwan) di Windows.

Considerazioni

Si deve tener presente che, questa, è una build di anteprima del prossimo aggiornamento principale. Ciò significa che se nel frattempo non viene rilevato alcun bug importante, l’implementazione sui dispositivi di produzione dovrebbe essere pubblicata il mese prossimo per tutti gli utenti di Office.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento alla barra di dettatura Office? Fateci sapere qui sotto nei commenti e rimanete connessi a tuttoteK, per restare sempre aggiornati sule ultime news dal mondo della tecnologia (e non solo!).