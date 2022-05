Come migrare Windows 11 su SSD senza reinstallare il SO

Vi è mai capitato di voler revitalizzare PC con un SSD o semplicemente voler espandere la memoria con un disco più capiente? Ebbene vi mostreremo come migrare Windows 11 su SSD

Come migrare Windows 11 su SSD senza reinstallare il sistema operativo? Questo tutorial illustra una guida per migrare il sistema operativo Windows 11/10/8/7 su SSD con AOMEI Partition Assistant Standard, il che risparmia tempo e fatica per reinstallare tutto.

Cos’è un SSD?

Se hai intenzione di migrare Windows 11 su SSD, è necessario che abbia una conoscenza di base dell’unità SSD. L’SSD (Unità di memoria a stato solido) è un tipo di disco rigido realizzato con un chip di memoria allo stato solido. Rispetto all’HDD, l’SSD non ha parti mobili, il che lo rende più silenzioso e più resistente ai danni fisici, come cadute e collisioni. Inoltre, l’SSD offre tempi di avvio più veloci e un ambiente di lavoro molto più fluido e reattivo. Per questo motivo le unità SSD sono ampiamente utilizzate in tutto il mondo.

Perchè migrare Windows 11 su SSD?

Molti utenti scelgono di migrare il sistema operativo su SSD per via dei vantaggi che si hanno. Migrare Windows 11 su SSD significa spostare tutti i contenuti del sistema operativo Windows 11 su SSD, in modo da poter avviare facilmente il sistema operativo dall’SSD di destinazione. Se esegui la migrazione del sistema operativo da un disco rigido a un SSD, è possibile godere dei seguenti vantaggi:

Migliori prestazioni. Dopo aver utilizzato il computer per molto tempo, potresti avere l’impressione che il computer sia più lento di prima. Quindi, dopo aver migrato il sistema operativo su SSD, puoi sperimentare una maggiore velocità di lettura e scrittura nella registrazione e nell’estrazione dei dati. Ottieni più spazio libero. Con l’uso continuo, il disco rigido si riempie facilmente, dato che sempre più dati vengono memorizzati sul computer. Quindi, è possibile liberare spazio migrando il SO su SSD in modo da risolvere questo problema.

Il miglior software per migrare Windows 11 su SSD gratis

Quando si tratta di migrare Windows 11 su SSD, si potrebbe pensare di utilizzare gli strumenti integrati in Windows come DiskPart.exe e Gestione Disco, ma nessuno dei due è in grado di risolvere questo problema. La reinstallazione del sistema operativo e di tutte le applicazioni su una nuova unità richiede tempo e fatica. Come migrare Windows 11 su SSD senza reinstallare il sistema operativo? È possibile utilizzare il gestore di partizioni AOMEI Partition Assistant, un gestore di partizioni gratuito, per trasferire in modo sicuro l’intero sistema operativo Windows 11 su una nuova unità SSD grazie alla procedura guidata “Migrare OS su SSD”, utile per tutti, anche se sei un principiante del computer.

Come migrare Windows 11 su SSD senza reinstallare il sistema operativo?

Per migrare Windows 11 su SSD con successo, ci sono due operazioni da tenere a mente e bisogna assicurarsi che vengano eseguite. Cosa bisogna preparare prima di partire?

Collega l’unità SSD al tuo computer Windows 11. Il processo di migrazione richiede una connessione costante, quindi assicurati che l’SSD sia connesso e riconosciuto dal tuo computer. Assicurati che ci sia abbastanza spazio non allocato sull’unità SSD di destinazione. Se l’SSD è troppo piccolo per contenere il disco di sistema corrente, la migrazione si interromperà. Una soluzione è quella di eliminare in anticipo alcuni file e programmi non importanti per ridurre le dimensioni in modo che Windows 11 possa adattarsi il nuovo SSD. Oppure procurarsi un SSD più capiente.

Vediamo ora un tutorial passo passo per eseguire la migrazione:

Installa e apri AOMEI Partition Assistant. Fai clic su “Migrare OS su SSD” nel pannello di sinistra. Dopo aver letto un’introduzione su questa procedura guidata, fai clic su “Avanti”.

Seleziona lo spazio non allocato su SSD come posizione di destinazione, quindi fai clic su “Avanti”.

Puoi ridimensionare la partizione di sistema e cambiare unità in questa pagina. Quindi verrà visualizzata una nota su come avviare Windows 10 su SSD. Tienilo a mente e fai clic su “Finito”.

Conferma tutte le operazioni. Quindi fai clic su “Applicare”> “Procedere” per eseguire la migrazione del sistema operativo Windows 11 su SSD. È necessario un riavvio.

Immagine1





Come migrare Windows 11 su un altro disco: tiriamo le somme

Ora hai conosciuto i vantaggi della migrazione del sistema operativo su SSD e come migrare Windows 11 su SSD senza reinstallare il sistema operativo con l’aiuto di AOMEI Partition Assistant. Questo software è stato appositamente progettato per la gestione delle partizioni, se vuoi gestire le tue partizioni in modo semplice e sicuro, puoi usarlo anche per tante altre funzionalità. Per esempio, spostare i programmi da un disco a un altro per liberare lo spazio, deframmentare automaticamente il disco, ricostruire MBR, testare la velocità del disco, ecc. Se utilizzi il sistema operativo Windows Server, si prega di aggiornare a AOMEI Partition Assistant Server che è dotato di tutte le funzioni di professionale. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!