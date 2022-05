Contact Frame per Alder Lake: implementato per le CPU Intel

Thermal Grizzly ha annunciato l’implementazione del nuovo Contact frame per Alder Lake. Questo nuovo Contact Frame, servirà a ridurre le temperature delle CPU Intel fino a 10 gradi

Thermal Grizzly, ha tenuto una presentazione, nella quale ha mostrato il nuovo Contact frame per Alder Lake. Questo nuovo Contact Frame è stato progettato specificamente per risolvere i problemi di flessione presenti con le ultime CPU Intel di 12a generazione. Questo è stato sviluppato in collaborazione con lo straordinario overclocking Der8auer. Il nuovo Contact Frame promette di riuscire ad abbassare le elevate temperature operative sull’Alder Lake di Intel (per maggiori informazioni clicca qui).

Secondo l’azienda, questo miglioramento si ottiene fissando il meccanismo di caricamento indipendente (ILM) di quella piattaforma. In questo modo, ha dimostrato di deviare leggermente il dissipatore di calore integrato (IHS), riducendo la sua capacità di trasferimento del calore.

Test effettuati

Come testato da Igor’s Lab, il nuovo frame di contatto per LGA 1700 ha ridotto la temperatura operativa dell’Intel Core i9-12900K di ben 10,19 gradi C. Da 70,48 gradi C senza Contact Frame e verso 60,29gradi C dopo l’installazione. La CPU è stata configurata per eseguire il popolare stress test Prime95, con Small FFT a una frequenza fissa di 5 GHz sui suoi P-core. Gli E-core del processore sono stati disattivati ​​per non compromettere i risultati. Invece il sottosistema di memoria è stato eseguito a DDR5-7000. Il Contact Frame di Thermal Grizzly non è l’unico prodotto in questa categoria. Infatti l’azienda sta ha deciso d’introdurre il proprio prodotto per il mercato europeo.

E voi cosa ne pensate di questo Contact Frame per Alder Lake? Dateci la vostra lasciando un commento qui sotto e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre informati sul mondo delle tecnologia (e non solo!).