Come clonare Hard Disk in Windows 11

In questa breve guida vi spiegheremo come clonare un hard disk in Windows 11 in modo rapido e veloce

Navigando nel web si siamo imbattuti in una domanda:

Ciao ragazzi, ho solo una domanda semplice. Ho ricevuto un nuovo Samsung 970 EVO Plus per Natale, aggiornato dal modello 960. Non voglio preoccuparmi per una nuova installazione, quindi qual è la cosa migliore da fare in modo da spostare il mio disco C dal vecchio al nuovo…?? Grazie…!!”

Si tratta di un problema molto comune in realtà! Ecco perchè vi spiegheremo un modo per risolverlo in questa mini guida.

Quando è necessario clonare il hard disk in Windows 11?

È passato un po’ di tempo da quando Windows 11 è stato ufficialmente rilasciato ed è probabile che molti utenti abbiano eseguito l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 per provare la sua nuova esperienza utente. Il sistema operativo Windows 11 ha una nuova interfaccia più simile a quella di un Mac. Presenta un design pulito con angoli arrotondati e toni pastello.

Anche utilizzando Windows 11, alcuni utenti potrebbero desiderare di clonare il hard disk. Quali possono essere i motivi che spingono a clonano il disco? Diamo un’occhiata.

Aggiornare e sostituire il vecchio disc o di sistema senza reinstallare il sistema operativo.

o di sistema senza reinstallare il sistema operativo. Migrare i dati da un disco rigido a un altro disco più grande.

da un disco rigido a un altro disco più grande. Eseguire il backup del disco per evitare la perdita di dati.

Poiché Windows non ha una funzione integrata per aiutare a clonare direttamente il tuo hard disk, avrai bisogno di un potente software di clonazione del disco per farlo. Qual è il miglior software di clonazione del disco? Vi daremo noi qualche dritta in questa articolo!

Qual è il miglior software di clonazione del disco per Windows 11?

AOMEI Backupper Professional è il software di clonazione più affidabile e completo, disponibile per tutti i PC Windows, ovvero Windows 11/10/8/7/XP/Vista. Questa applicazione può aiutarti a trasferire facilmente il sistema operativo o i dati da un hard disk all’altro. Con il suo aiuto, puoi risparmiare la fatica di reinstallare il sistema operativo e non è necessario riconfigurare manualmente il sistema.

AOMEI Backupper è sempre stato apprezzato da un gran numero di utenti, diamo un’occhiata alle sue eccellenti funzionalità:

Supporta la clonazione tra diversi stili di partizione del disco. È possibile clonare i dischi di sistema da MBR a MBR, da GPT a GPT, da MBR a GPT o da GPT a MBR .

. Supporta diversi tipi di dischi, inclusi HDD, SSD SATA, SSD NVMe M.2, unità flash USB, scheda SD , ecc.

, ecc. Supporta tutte le marche di HDD/SSD, come Samsung, Western Digital, Kingston, SanDisk, Inland , ecc.

, ecc. Supporta la clonazione di dischi di diverse dimensioni. Puoi usarlo per clonare un hard disk più grande su uno più piccolo con la sua funzione “Clone Intelligente“.

Dopo aver conosciuto alcune informazioni di base di questo software, vedremo come usarlo per clonare il hard disk in Windows 11.

Come clonare hard disk in Windows 11: guida passo passo

In questa sezione, mostreremo come clonare un hard disk in Windows 11 senza problemi di avvio. Segui la guida illustrata di seguito per clonare un disco rigido.

Prima di cominciare, se il disco di destinazione su cui intendi clonare è un disco rigido usato, dovresti prima considerare se è necessario eseguire il backup dei suoi file memorizzati. Perché tutti i dati nella posizione di destinazione verranno sovrascritti dai dati del disco di origine durante il processo di clonazione.

Parte 1: Installa e inizializza il nuovo hard disk in Windows 11

Spegnere il computer e interrompere l’alimentazione. Se sei un utente desktop, apri i lati del case tower del computer e installa il nuovo hard disk nella posizione corretta. Se sei un utente di laptop e non hai spazio per un altro disco, dovrai acquistare qualcosa come un cavo da SATA a USB per collegare il hard disk al tuo laptop. Chiudere il case del computer e riavviarlo. Dopo l’accensione del computer, premi Windows + R per aprire la finestra di dialogo Esegui, digita diskmgmt.msc e fai clic su OK per aprire Gestione disco Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo disco rigido e selezionare Inizializza disco. Poi scegli lo stile di partizione per il hard disk. Per avere una migliore compatibilità con Windows 11, si consiglia di scegliere GPT.



Immagine4

Parte 2: Clonare disco di sistema su un altro senza reinstallare Windows 11

Scarica AOMEI Backupper sul tuo computer Windows 11. Avvia AOMEI Backupper, vedrai l’interfaccia intuitiva e facile da usare. Fai clic su Clona nel riquadro a sinistra e poi seleziona Clona Disco Poi, seleziona il disco da cui desideri clonare e fai clic su Avanti. Poi seleziona il nuovo hard disk appena installato come disco di destinazione e fai clic su Avanti. Poi puoi visualizzare in anteprima tutte le impostazioni nella pagina Sommario di funzionamento. Dopo aver confermato tutte le impostazioni, fai clic su Clona per eseguire questa attività. Attendi il completamento dell’operazione, fai clic su Finito.

Immagine5

Immagine8

Immagine9

Immagine6

Ci sono anche 3 funzioni aggiuntive nell’angolo in basso a sinistra in modo da aiutarti a personalizzare le tue attività di clonazione.

Clona settore per settore : AOMEI Backupper clona solo i settori utilizzati sul disco per impostazione predefinita. Spunta questa opzione se vuoi clonare tutti i settori dal disco di origine, siano essi utilizzati o meno.

: AOMEI Backupper clona solo i settori utilizzati sul disco per impostazione predefinita. Spunta questa opzione se vuoi clonare tutti i settori dal disco di origine, siano essi utilizzati o meno. Allineamento SSD : Se la posizione di destinazione è un SSD, puoi selezionare questa opzione per ottimizzare le prestazioni dell’SSD.

: Se la posizione di destinazione è un SSD, puoi selezionare questa opzione per ottimizzare le prestazioni dell’SSD. Modifica Partizioni: Questa funzione consente di modificare la dimensione delle partizioni sul disco di destinazione. Se prevedi di clonare su un hard disk più grande, puoi selezionare Aggiungi spazio inutilizzato a tutte le partizioni per evitare di lasciare spazio non allocato sul disco più grande dopo la clonazione.

La prima opzione non è disponibile quando si clona su un disco più piccolo. Una volta completata l’operazione, è possibile modificare l’ordine di avvio direttamente nel BIOS o sostituire il vecchio disco con questo clonato.

In conclusione

Questo articolo fornisce un software affidabile e completo per aiutarti a clonare il hard disk in Windows 11. Con il suo aiuto, puoi anche spostare facilmente solo il sistema operativo o i dati sul disco. La sua interfaccia intuitiva e la procedura semplice e guidata sono elogiati da milioni di utenti.

Oltre alla clonazione, AOMEI Backupper incorpora anche altre utili funzioni come sincronizzazione, backup, ripristino e molti strumenti potenti. Ad esempio, puoi usarlo per creare in anticipo un disco di avvio in modo da poter risolvere problemi come un arresto anomalo e un avvio non corretto del computer. Inoltre, anche il backup su cloud è una buona scelta. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!